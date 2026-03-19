TVアニメ『地獄先生ぬ～べ～』第2クールクライマックス直前特番が3月25日（水）夜9時より「ABEMA」で独占無料生放送決定！置鮎龍太郎、岩崎諒太、森川智之らキャスト陣による振り返り＆裏話トークも！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、特別番組「『地獄先生ぬ～べ～』第2クールクライマックス直前特番」を、25・26話連続放送直前の2026年3月25日（水）夜9時より、独占無料生放送いたします。また特番直前の同日夜6時より、視聴者投票によって選ばれた人気エピソード上位6話の無料一挙放送も実施いたします。

『地獄先生ぬ～べ～』は、原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により、1993年から1999年にわたり「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された、シリーズ累計発行部数3,200万部を誇る大人気オカルトコミック。本作では、“鬼の手”を持つ霊能力教師“ぬ～べ～”こと、鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守るオカルティックヒーローアクションが描かれます。読者の心を震え上がらせる学校の怪談や都市伝説を題材としながらも、“ぬ～べ～”の勇姿が、当時から世代を超えた人気を博しており、2025年には約26年ぶりとなる新作アニメが放送開始。置鮎龍太郎（鵺野鳴介役）、森川智之（玉藻京介役）の続投も大きな話題を呼んでいます。

このたび「ABEMA」にて独占無料生放送が決定した「『地獄先生ぬ～べ～』第2クールクライマックス直前特番」には、置鮎龍太郎（鵺野鳴介役）、岩崎諒太（木村克也役）、森川智之（玉藻京介役）が生出演。クライマックスの放送を目前に控え、これまでの物語を振り返るほか、視聴者投票によって選ばれた人気エピソードやキャストのお気に入り回について、アフレコエピソードなどの裏話も交えながらたっぷりと語ります。さらに連続放送となる25・26話の見どころ紹介や、バラエティ企画もお届けいたします。

また特番直前の3月25日（水）夜6時からは、視聴者投票によって選ばれた人気エピソード上位6話を無料一挙放送。ホラー回・アクション回・感動回など、至極のエピソードの数々を、ぜひお見逃しなく。

なお、TVアニメ『地獄先生ぬ～べ～』第2クールのラストは、「ABEMA」にて3月25日（水）夜25時15分より、第25話・第26話の2話連続1時間スペシャルとして無料放送。放送3日後の毎週土曜日24時15分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

豪華キャスト陣が出演する『地獄先生ぬ～べ～』特番をお楽しみいただけるのは「ABEMA」だけです。ぜひ「ABEMA」で、キャストとともにこれまでの物語を振り返りながら第2クールのクライマックスに備えましょう。

■特別番組「『地獄先生ぬ～べ～』第2クールクライマックス直前特番」独占無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月25日（水）夜9時～夜10時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/CW3NJdF3HZBps1

出演者（敬称略）：置鮎龍太郎（鵺野鳴介役）、岩崎諒太（木村克也役）、森川智之（玉藻京介役）

※放送後、4月8日(木)夜11時59分まで無料でお楽しみいただけます。

■視聴者人気投票上位6エピソードの無料一挙放送も！

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月25日（水）夜6時～夜9時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/CSnNWu3J146Gas

※放送後、1週間無料でお楽しみいただけます。

【放送エピソード】

第5話「はたもんばの呪い」（２位）

第7話「季節はずれの雪女」（３位）

第9話「幸せを運ぶ少女」（１位）

第12話「霊獣・霊霧魚」（５位）

第15話「時をかけるぬ～べ～」（６位）

第23話「約束のレクイエム」（４位）

※カッコ内の数字は、人気ランキングの順位。

■『地獄先生ぬ～べ～』第2クールラストは、3月25日（水）夜25時より、第25話・第26話の2話連続1時間スペシャルで放送！

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同

＜放送日時＆番組URL＞

・第25話・第26話連続1時間スペシャル

放送日時：2026年3月25日（水）夜25時～（毎週水曜日夜25時より無料放送中）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AkN7aemzj5k5zF

※放送3日後の毎週土曜日24時15分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」限定 WEB最速配信

配信開始日時：毎週水曜日夜25時より配信中

番組URL：https://abema.tv/video/title/750-1

※配信時間は都合により、変更になる場合がございます。

【作品概要】

〈STORY〉

不可解な怪奇現象が多発している童守町。子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ～べ～。普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。その左手には鬼が宿るという噂も…!?生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう！オカルティックヒーローアクション開幕！

〈CAST〉

鵺野鳴介：置鮎龍太郎

立野 広：白石涼子

稲葉郷子：洲崎綾

細川美樹：黒沢ともよ

木村克也：岩崎諒太

栗田まこと：古城門志帆

高橋律子：遠藤綾

ゆきめ：加隈亜衣

玉藻京介：森川智之

鵺野鳴介（少年期）：土岐隼一

美奈子先生：嶋村侑

〈STAFF〉

原作：真倉 翔 漫画：岡野 剛（集英社刊）

監督：大石康之

助監督：山田史人

シリーズ構成：大草芳樹

キャラクターデザイン：芳山 優

サブキャラクターデザイン：高橋敦子

プロップデザイン：伊藤 依織子

妖怪デザイン：田中宏紀・きじまる

アクション監督：加々美 高浩・芳山 優

美術設定：平澤晃弘

美術監督：春日美波

色彩設計：野地弘納

3DCGディレクター：吉良柾成

画面設計：田村仁

撮影監督：平本瑛子

編集：吉武将人

音響監督：名倉 靖

音響効果：森川永子・佐藤理緒

録音：椎原操志

音楽：Evan Call

第2クール・オープニングテーマ：「ERASE」THE ORAL CIGARETTES

第2クール・エンディングテーマ：「MAGICAL」Ayumu Imazu

アニメーション制作：スタジオKAI

公式サイト：https://nube-anime.com/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）