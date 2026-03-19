研ぎ澄まされた「私」に、世界が息を呑む。写真工房ぱれっと札幌中央店から新ビジュアル『Velvet Doll』が登場。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/

有限会社三景スタジオは、二十歳の輝きをただ記録するだけでなく、その人の中に眠る「まだ誰も知らない美しさ」を引き出すライフスタイル提案型フォトスタジオです。

今回発表する新ビジュアル“Velvet Doll”は、「自分史上、最高に美しい姿を残したい」「いつもとは違う新しい自分に出会いたい」という、真っ直ぐな願いに応えるために生まれました。この記事を読むことで、最新のトレンドメイクや、映画のワンシーンのような撮影体験の秘密、そして一生に一度の記念日を最高に彩る方法を知っていただけます。

質感に宿る、意志ある美しさ “Velvet Doll”

このスタイルの鍵は、緻密に計算された光と影のコントラストにあります。ベルベットのようになめらかな肌に、パールの光を瞳に宿して、吸い込まれるような純真さを演出しました 。

一見、完璧に整えられたお人形（ドール）のようでいて、その奥には誰も縛ることのできない「大人の意志」が静かに息づいています。伝統的な赤に代わり、今のトレンドである「くすみカラー」や「ヴィンテージスタイル」を取り入れた、SNS世代の感性に響く表現です。

少女と大人の境界線を彷徨う “Antique Harmony”

ヘアメイクでは、ベルベットの質感を肌に、深紅を唇にのせることで、二十歳が持つ芯の強さを引き出します。空気を含んだアンニュイなウェーブヘアと、贅沢に重ねたパールのレイヤードが、物語を完成させます。

当スタジオが誇る「完全個室のプライベート空間」なら、他人の目を気にせず撮影に没入できます 。赤とゴールドが響き合うアンティークなセットの中で、あなたの中に眠るドラマチックな個性が、扉を開けるように解き放たれるはずです。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/lafiler_info/seijin_lafiler/485954.html

写真工房ぱれっとでは、ヘアメイクからファッション、一瞬を切り取るライティングまで、トータルであなたの美しさをプロデュースします。予約枠には限りがあるため、早めのご予約がおすすめです。

ご予約はこちら :https://forms.booking-photo.net/studio-palette/

最高の思い出は、最高のタイミングで

一度きりの成人記念という大切な瞬間を、後悔のない最高の写真として残してほしい。私たちはその想いで、日々新しいビジュアルを創造しています。今のあなたにしか出せない輝きを、私たちが形にします。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11－1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

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