【ヴァンドームブティック】カラフルな色彩や美しいフォルムを再現したフラワーアクセサリーを発売

株式会社ヴァンドームヤマダ

素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーを提案するヴァンドームブティックでは、「ビジュー・アン・フルール～花咲くジュエリー～」をテーマに、身につければ花束を抱いたようにポジティブな気持ちになれる、花のカラフルな色彩や美しいフォルムを再現したフラワーアクセサリーを発売します。

ネックレス\19,800、すずらんイヤーカフ\18,700、イヤリング（イヤーカフとして着用）\39,600、ブレスレット\29,700

春の訪れを感じる可憐な「すずらん」モチーフのアクセリー

可憐な花と流れるような葉のフォルムが凛とした印象をもたらす、すずらんモチーフのアクセサリー。

白蝶貝の精巧なカービングや熟練の職人技によるハンドペイントで、繊細かつ上品に表現しました。エクリュホワイトの美しい花びらと爽やかなグリーンの葉が生み出す柔らかな色彩は、春の装いに華やかさを添えます。

フランスでは５月１日は「ミュゲの日」と言われ、愛する人やお世話になっている人にすずらんを贈る習慣があり、贈られた人には幸運が訪れると言われています。大切な方へのギフトとしてもおすすめです。

イヤーカフ\18,700、ブローチ\22,000、ブレスレット\29,700、ネックレス\19,800

色鮮やかなフラワーモチーフ コレクション

ふっくらとした花と葉のシルエットが美しいチューリップ、華やかな花びらの重なりを表現した深みのある紫のバラ。青空のような澄んだブルーが印象的なネモフィラ。うるわしい春の花々をアクセサリーとして繊細に表現しました。美しい色のグラデーションは、職人がひとつひとつハンドペイントで仕上げたもの。まるで香りが漂っていそうな花本来の美しさを忠実に再現した、クラフトマンシップに溢れるコレクションです。

チューリップ ブローチ\15,400、バラ ブローチ\16,500、ネモフィラ ブローチ\15,400、すずらん イヤーカフ\18,700、すずらん ネックレス\19,800

【WEB LIMITED】

可憐なフラワーモチーフのコレクションよりWEBサイト限定品が登場。

澄んだブルーが印象的なネモフィラや、職人がハンドペイントで繊細に仕立てたパンジーなど、春のコーディネートに彩りを添えてくれるアイテムが揃います。

パンジー ブローチ\14,300、ネモフィラ ブローチ\13,200

VENDOME BOUTIQUE

素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーブランド

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