20歳の私を、誰も見たことのない芸術へ。写真工房ぱれっと札幌中央店から新ビジュアルが『Scarlet Shadows』登場。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/

2026年3月19日、有限会社三景スタジオは、Z世代の感性を刺激する「引き算メイク」と「ニュアンスヘア」で、王道を超えたドラマチックなポートレートを実現します。 北海道で圧倒的な支持を得るフォトスタジオ「写真工房ぱれっと」から、成人記念写真の概念を覆す新ビジュアルコンセプト「Scarlet Shadows」が発表されました。伝統的な振袖を現代的なモードへと昇華させた、挑戦的なスタイルを提案します。

一生に一度の成人式。「みんなと同じ」では物足りない、自分だけの個性を表現したいと願う女の子たちへ。私たちは、単なる記録写真ではない、まるでファッション誌の表紙のような「一生モノの作品」を提供するために、最新のヘアメイクとスタイリングを凝縮した新ビジュアルを公開しました。この記事を読むことで、今もっとも旬な成人写真のトレンドと、自分史上最高の美しさを引き出すヒントを見つけることができます。

影さえも味方にする、圧倒的な「赤」の衝撃

成人式の象徴です。「赤」。ぱれっとが提案する最新スタイルは、この伝統色に「影（シャドウ）」を掛け合わせることで、二十歳の女性が持つ芯の強さとミステリアスな魅力を引き出します。

燃えるようなスカーレットの振袖に、あえて重厚な影を演出するスタジオライティングを採用。

「可愛い」だけでは満足できない、自立した大人の女性への階段を登るZ世代の「かっこいい自分でありたい」というニーズに深く寄り添います。

アクセントメイク

お顔立ちの美しさを最大限に活かすのは、塗り固めることではなく、光を操ることです。

⑴ 質感にこだわったヌーディーなベースメイク。

⑵ 目元に一筋の光を宿す、シルバーグリッターのアクセント。

⑶ マットな質感で仕上げる、程よい甘さのオーバーリップ。 これらはすべて、最新のトレンドを熟知したプロのヘアメイクアーティストが、一人ひとりの骨格に合わせてパーソナライズします。

空気を孕む、計算されたニュアンスヘア

きっちりとまとめすぎる時代は終わりました。今のキーワードは「隙（スキ）」を作ること。

タイトなシルエットの中に、顔周りの後れ毛や襟足に遊び心を持たせたエアリーな質感。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/lafiler_info/seijin_lafiler/483141.html

最高の思い出は、最高のタイミングで

成人式は、ご本人にとってもご家族にとっても、一生に一度の大切な節目です 。 ぱれっとは、その一瞬が「人生で一番輝いている記憶」になるよう、スタッフ一同全力でプロデュースいたします。これまで支えてくれたご両親への感謝を込めて、最高の記念空間をご提供します。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11－1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp