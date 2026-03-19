【京都高島屋】道内で人気のソフトクリームや京都高島屋限定のお弁当を取りそろえ、『春の大北海道展』を開催！

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株式会社高島屋


■会　　　期：3月25日(水)→4月6日(月)　〔13日間〕　


■営業時間：午前10時～午後8時　　※3月31日(火)は午後5時閉場、最終日は午後6時閉場


■会　　　場：京都高屋S.C.（百貨店）　7階 催会場・グランドホール（京都市下京区）



京都高島屋は本年の12月21日に、四条河原町に出店して80年を迎えます。これを記念して「今だけ！ここだけ！限定弁当」や多彩なフレーバーの「ソフトクリーム」を取り揃えました。そして今回は「タラバガニ」「いちご」「アスパラガス」「ミルク」をテーマにお弁当やお惣菜、スウィーツなどバリエーション豊かに品揃えいたします。イートインでは、ラーメンとお寿司の人気店が週替わりで登場します。期間中はのべ約75店舗が出店し、北の食の魅力をたっぷり満喫していただけます。


詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/departmentstore/hokkaidoten_260325/



※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。


◆旨みがのった今が旬！タラバガニを主役にした絶品メニュー


京都高島屋限定

【札幌かに工房】札幌市中央区


根室産たらばがに脚肉弁当


（1折） 3,996円〈各日50折限り〉







高島屋限定

【箱BAY】札幌市西区


タラバ蟹とアカシマエビの海なっとう


（100ｇあたり）2,484円　〈各日7kg限り〉






初登場

【すすきの蟹一】札幌市中央区


北海道産二大蟹食べ比べ弁当


（１折／タラバガニ、オオズワイガニ）2,916円


〈各日100折限り〉


※3月25日(水)～31日(火)の出店







高島屋限定

【じゃがいもHOUSE】札幌市南区


たらば蟹と北海こがねのクリームコロッケ


（１個） 713円〈各日100個限り〉





◆うらかわ菅農園の完熟いちごは、深い甘みと澄んだ酸味でスウィーツと好相性！


京都高島屋限定　初登場

【菓子工房マリアンナ】札幌市東区


生ドーナッツいちご×いちご


（１個） 648円


※3月25日(水）～31日(火)の出店






京都高島屋限定

【furano bijou】富良野市


ふらの牛乳シフォン（春いちごサンド）


（１個） 731円〈各日50個限り〉


※写真の商品は3月25日（水）～31日（火）のみの販売







京都高島屋限定

【小樽洋菓子舗ルタオ】小樽市


ルタオサンデー～おいCベリー添え～


（１個） 880円〈各日80個限り〉






京都高島屋限定

【プリン専門店アンデリス】小樽市


プリン大福（苺と木苺）（1個） 540円


〈各日100個限り〉


※４月１日（水）～6日（月）の出店






◆酪農王国の選りすぐり！推しミルク発見。


【Milk Stand 北海道興農社】千歳市


牛乳・飲むヨーグルト各種（1本）251円から


※3月25日(水)～31日（火）の出店






高島屋限定

【ベーカリーカンスケ】岩見沢市


道産アスパラのブラックカレーパン


（1個）567円







高島屋限定

【おたる拓洋】小樽市


アスパラ天（１枚）796円　〈各日150枚限り〉



※3月25日（水）～31日(火)の出店







高島屋限定

【兼八】函館市


アスパラ蒸し（２本） 702円


※写真の商品は4月1日(水)～6日（火）のみの販売





◆現地の行列店が登場！できたての北海道グルメを会場で！

3月25日(水)～3月31日(火)の出店



初登場

高島屋限定

(左)【らーめん輝風】札幌市中央区スペシャルトッピング元祖味噌バターコーンらーめん


　（１杯）1,391円〈各日200杯限り〉


(右)【活一鮮】札幌市中央区　北のうまいもん１０貫セット（お味噌汁付）


　（１人前） 5,980円〈各日80人前限り〉



4月1日(水)～4月６日(月)の出店




高島屋限定

（左）【けやき】札幌市中央区　蟹入り北の贅沢拉麺（１杯） 2,800円〈各日100杯限り〉


（右）【てら田】札幌市中央区　北海道厳選握り（お吸い物付）（１人前）5,980円〈各日50人前限り〉


おかげにて四条河原町で80年

京都高島屋は2026年12月に、四条河原町に出店して80年を迎えます。これを記念して、今回の大北海道展では京都高島屋だけの「限定弁当」や多彩なフレーバーの「ソフトクリーム」を取り揃えました。


◆今だけ！ここだけ！！限定弁当





(左)【おたる蝦夷屋】小樽市　　海鳴弁当（１折） 3,996円　〈各日30折限り〉


(中)【豚丼ポルコ】函館市　　DXハーフ&ハーフ豚丼弁当ベーコンアスパラ添え


（１折） 2,700円　〈各日50折限り〉　　※写真の商品は3月25日(水)～31日（火）のみの販売


(右)【やきにくれすとらん沙蘭】函館市　はこだて大沼黒牛・黒毛和牛・道産牛の盛り合わせ弁当


（１折） 2,808円〈各日50折限り〉　４月１日（水）～6日（月）の出店


◆ミルクの恵みがとろけるソフトに。推しソフトを見つけて！




京都高島屋限定


左から


・【小野養鶏場直営里山楽房】七飯町　　平飼い卵のソフトクリーム（１個） 550円　


　※3月25日(水)～31日（火）の出店


・【うらかわ菅農園】浦河町　　北海道いちごソフトクリーム　　（１個） 550円　


　※3月25日(水)～31日（火）の出店


・【プリン専門店アンデリス】小樽市　　プリン&バニラソフト（１個） 660円　


　※４月１日（水）～6日（月）の出店　　


・【町村農場】江別市　　夕張メロンソフト（１個） 550円　


　※４月１日（水）～6日（月）の出店


詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/departmentstore/hokkaidoten_260325/