【京都高島屋】道内で人気のソフトクリームや京都高島屋限定のお弁当を取りそろえ、『春の大北海道展』を開催！

株式会社高島屋

■会 期：3月25日(水)→4月6日(月) 〔13日間〕

■営業時間：午前10時～午後8時 ※3月31日(火)は午後5時閉場、最終日は午後6時閉場

■会 場：京都高屋S.C.（百貨店） 7階 催会場・グランドホール（京都市下京区）

京都高島屋は本年の12月21日に、四条河原町に出店して80年を迎えます。これを記念して「今だけ！ここだけ！限定弁当」や多彩なフレーバーの「ソフトクリーム」を取り揃えました。そして今回は「タラバガニ」「いちご」「アスパラガス」「ミルク」をテーマにお弁当やお惣菜、スウィーツなどバリエーション豊かに品揃えいたします。イートインでは、ラーメンとお寿司の人気店が週替わりで登場します。期間中はのべ約75店舗が出店し、北の食の魅力をたっぷり満喫していただけます。

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/departmentstore/hokkaidoten_260325/

※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。

◆旨みがのった今が旬！タラバガニを主役にした絶品メニュー

京都高島屋限定

【札幌かに工房】札幌市中央区

根室産たらばがに脚肉弁当

（1折） 3,996円〈各日50折限り〉

高島屋限定

【箱BAY】札幌市西区

タラバ蟹とアカシマエビの海なっとう

（100ｇあたり）2,484円 〈各日7kg限り〉

初登場

【すすきの蟹一】札幌市中央区

北海道産二大蟹食べ比べ弁当

（１折／タラバガニ、オオズワイガニ）2,916円

〈各日100折限り〉

※3月25日(水)～31日(火)の出店

高島屋限定

【じゃがいもHOUSE】札幌市南区

たらば蟹と北海こがねのクリームコロッケ

（１個） 713円〈各日100個限り〉

◆うらかわ菅農園の完熟いちごは、深い甘みと澄んだ酸味でスウィーツと好相性！

京都高島屋限定 初登場

【菓子工房マリアンナ】札幌市東区

生ドーナッツいちご×いちご

（１個） 648円

※3月25日(水）～31日(火)の出店

京都高島屋限定

【furano bijou】富良野市

ふらの牛乳シフォン（春いちごサンド）

（１個） 731円〈各日50個限り〉

※写真の商品は3月25日（水）～31日（火）のみの販売

京都高島屋限定

【小樽洋菓子舗ルタオ】小樽市

ルタオサンデー～おいCベリー添え～

（１個） 880円〈各日80個限り〉

京都高島屋限定

【プリン専門店アンデリス】小樽市

プリン大福（苺と木苺）（1個） 540円

〈各日100個限り〉

※４月１日（水）～6日（月）の出店

◆酪農王国の選りすぐり！推しミルク発見。

【Milk Stand 北海道興農社】千歳市

牛乳・飲むヨーグルト各種（1本）251円から

※3月25日(水)～31日（火）の出店

高島屋限定

【ベーカリーカンスケ】岩見沢市

道産アスパラのブラックカレーパン

（1個）567円

高島屋限定

【おたる拓洋】小樽市

アスパラ天（１枚）796円 〈各日150枚限り〉

※3月25日（水）～31日(火)の出店

高島屋限定

【兼八】函館市

アスパラ蒸し（２本） 702円

※写真の商品は4月1日(水)～6日（火）のみの販売

◆現地の行列店が登場！できたての北海道グルメを会場で！

3月25日(水)～3月31日(火)の出店

初登場高島屋限定

(左)【らーめん輝風】札幌市中央区スペシャルトッピング元祖味噌バターコーンらーめん

（１杯）1,391円〈各日200杯限り〉

(右)【活一鮮】札幌市中央区 北のうまいもん１０貫セット（お味噌汁付）

（１人前） 5,980円〈各日80人前限り〉

4月1日(水)～4月６日(月)の出店

高島屋限定

（左）【けやき】札幌市中央区 蟹入り北の贅沢拉麺（１杯） 2,800円〈各日100杯限り〉

（右）【てら田】札幌市中央区 北海道厳選握り（お吸い物付）（１人前）5,980円〈各日50人前限り〉

おかげにて四条河原町で80年

京都高島屋は2026年12月に、四条河原町に出店して80年を迎えます。これを記念して、今回の大北海道展では京都高島屋だけの「限定弁当」や多彩なフレーバーの「ソフトクリーム」を取り揃えました。

◆今だけ！ここだけ！！限定弁当

(左)【おたる蝦夷屋】小樽市 海鳴弁当（１折） 3,996円 〈各日30折限り〉

(中)【豚丼ポルコ】函館市 DXハーフ&ハーフ豚丼弁当ベーコンアスパラ添え

（１折） 2,700円 〈各日50折限り〉 ※写真の商品は3月25日(水)～31日（火）のみの販売

(右)【やきにくれすとらん沙蘭】函館市 はこだて大沼黒牛・黒毛和牛・道産牛の盛り合わせ弁当

（１折） 2,808円〈各日50折限り〉 ４月１日（水）～6日（月）の出店

◆ミルクの恵みがとろけるソフトに。推しソフトを見つけて！

京都高島屋限定

左から

・【小野養鶏場直営里山楽房】七飯町 平飼い卵のソフトクリーム（１個） 550円

※3月25日(水)～31日（火）の出店

・【うらかわ菅農園】浦河町 北海道いちごソフトクリーム （１個） 550円

※3月25日(水)～31日（火）の出店

・【プリン専門店アンデリス】小樽市 プリン&バニラソフト（１個） 660円

※４月１日（水）～6日（月）の出店

・【町村農場】江別市 夕張メロンソフト（１個） 550円

※４月１日（水）～6日（月）の出店

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/departmentstore/hokkaidoten_260325/