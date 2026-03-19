【京都高島屋】道内で人気のソフトクリームや京都高島屋限定のお弁当を取りそろえ、『春の大北海道展』を開催！
■会 期：3月25日(水)→4月6日(月) 〔13日間〕
■営業時間：午前10時～午後8時 ※3月31日(火)は午後5時閉場、最終日は午後6時閉場
■会 場：京都高屋S.C.（百貨店） 7階 催会場・グランドホール（京都市下京区）
京都高島屋は本年の12月21日に、四条河原町に出店して80年を迎えます。これを記念して「今だけ！ここだけ！限定弁当」や多彩なフレーバーの「ソフトクリーム」を取り揃えました。そして今回は「タラバガニ」「いちご」「アスパラガス」「ミルク」をテーマにお弁当やお惣菜、スウィーツなどバリエーション豊かに品揃えいたします。イートインでは、ラーメンとお寿司の人気店が週替わりで登場します。期間中はのべ約75店舗が出店し、北の食の魅力をたっぷり満喫していただけます。
詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/departmentstore/hokkaidoten_260325/
※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。
◆旨みがのった今が旬！タラバガニを主役にした絶品メニュー
京都高島屋限定
【札幌かに工房】札幌市中央区
根室産たらばがに脚肉弁当
（1折） 3,996円〈各日50折限り〉
高島屋限定
【箱BAY】札幌市西区
タラバ蟹とアカシマエビの海なっとう
（100ｇあたり）2,484円 〈各日7kg限り〉
初登場
【すすきの蟹一】札幌市中央区
北海道産二大蟹食べ比べ弁当
（１折／タラバガニ、オオズワイガニ）2,916円
〈各日100折限り〉
※3月25日(水)～31日(火)の出店
高島屋限定
【じゃがいもHOUSE】札幌市南区
たらば蟹と北海こがねのクリームコロッケ
（１個） 713円〈各日100個限り〉
◆うらかわ菅農園の完熟いちごは、深い甘みと澄んだ酸味でスウィーツと好相性！
京都高島屋限定 初登場
【菓子工房マリアンナ】札幌市東区
生ドーナッツいちご×いちご
（１個） 648円
※3月25日(水）～31日(火)の出店
京都高島屋限定
【furano bijou】富良野市
ふらの牛乳シフォン（春いちごサンド）
（１個） 731円〈各日50個限り〉
※写真の商品は3月25日（水）～31日（火）のみの販売
京都高島屋限定
【小樽洋菓子舗ルタオ】小樽市
ルタオサンデー～おいCベリー添え～
（１個） 880円〈各日80個限り〉
京都高島屋限定
【プリン専門店アンデリス】小樽市
プリン大福（苺と木苺）（1個） 540円
〈各日100個限り〉
※４月１日（水）～6日（月）の出店
◆酪農王国の選りすぐり！推しミルク発見。
【Milk Stand 北海道興農社】千歳市
牛乳・飲むヨーグルト各種（1本）251円から
※3月25日(水)～31日（火）の出店
高島屋限定
【ベーカリーカンスケ】岩見沢市
道産アスパラのブラックカレーパン
（1個）567円
高島屋限定
【おたる拓洋】小樽市
アスパラ天（１枚）796円 〈各日150枚限り〉
※3月25日（水）～31日(火)の出店
高島屋限定
【兼八】函館市
アスパラ蒸し（２本） 702円
※写真の商品は4月1日(水)～6日（火）のみの販売
◆現地の行列店が登場！できたての北海道グルメを会場で！
3月25日(水)～3月31日(火)の出店
初登場
高島屋限定
(左)【らーめん輝風】札幌市中央区スペシャルトッピング元祖味噌バターコーンらーめん
（１杯）1,391円〈各日200杯限り〉
(右)【活一鮮】札幌市中央区 北のうまいもん１０貫セット（お味噌汁付）
（１人前） 5,980円〈各日80人前限り〉
4月1日(水)～4月６日(月)の出店
高島屋限定
（左）【けやき】札幌市中央区 蟹入り北の贅沢拉麺（１杯） 2,800円〈各日100杯限り〉
（右）【てら田】札幌市中央区 北海道厳選握り（お吸い物付）（１人前）5,980円〈各日50人前限り〉
おかげにて四条河原町で80年
京都高島屋は2026年12月に、四条河原町に出店して80年を迎えます。これを記念して、今回の大北海道展では京都高島屋だけの「限定弁当」や多彩なフレーバーの「ソフトクリーム」を取り揃えました。
◆今だけ！ここだけ！！限定弁当
(左)【おたる蝦夷屋】小樽市 海鳴弁当（１折） 3,996円 〈各日30折限り〉
(中)【豚丼ポルコ】函館市 DXハーフ&ハーフ豚丼弁当ベーコンアスパラ添え
（１折） 2,700円 〈各日50折限り〉 ※写真の商品は3月25日(水)～31日（火）のみの販売
(右)【やきにくれすとらん沙蘭】函館市 はこだて大沼黒牛・黒毛和牛・道産牛の盛り合わせ弁当
（１折） 2,808円〈各日50折限り〉 ４月１日（水）～6日（月）の出店
◆ミルクの恵みがとろけるソフトに。推しソフトを見つけて！
京都高島屋限定
左から
・【小野養鶏場直営里山楽房】七飯町 平飼い卵のソフトクリーム（１個） 550円
※3月25日(水)～31日（火）の出店
・【うらかわ菅農園】浦河町 北海道いちごソフトクリーム （１個） 550円
※3月25日(水)～31日（火）の出店
・【プリン専門店アンデリス】小樽市 プリン&バニラソフト（１個） 660円
※４月１日（水）～6日（月）の出店
・【町村農場】江別市 夕張メロンソフト（１個） 550円
※４月１日（水）～6日（月）の出店
詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/departmentstore/hokkaidoten_260325/