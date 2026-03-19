株式会社スコープ、天草市と進出協定を締結。

株式会社スコープ

株式会社スコープ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 繁、以下「スコープ」）はWEBマーケティング、システム開発のため天草市への事業所新設を決定し、２０２６年３月６日（金）「進出協定」を締結しました。スコープは進出にあたって東浜町のコワーキング施設「ASUKAMA WORKS STATION」に「天草アクティベーションセンター」を新設。WEBマーケティングやシステム開発、映像制作、総合企画広告事業などを行います。

スコープの横山社長は締結後の記者会見で「これまで培ったノウハウを活用し地方の発展に貢献したい。天草が世界に羽ばたく一翼を担いたい」と抱負を語りました。営業開始は令和８年４月を予定しています。

【天草市への進出の概要】

１ スコープ 会社概要

（１）会社名：株式会社スコープ

（２）本社所在地：東京都千代田区富士見2丁目10番2号飯田橋グラン・ブルーム 28階

（３）代表者：代表取締役社長 横山 繁

（４）事業内容：総合企画事業 総合広告事業 総合制作事業

広告宣伝、販売促進に関する調査、企画、制作、運用業務

展示会、見本市、各種催事、興行等の企画、実施業務

インターネット、デジタルコミュニケーションの企画、制作、システム開発、運用業務

事業やマーケティングの総合コンサルティングおよび企画、制作、開発、運用業務

（５）資本金：3,500万円

（６）社 員 数：355名（2025年10月現在）

（７）設立：1989年4月

２ 事業計画概要

（１）事業所名：株式会社スコープ天草アクティベーションセンター

（２）所在地：熊本県天草市東浜町７-１０

（３）業務内容：WEBマーケティング、システム開発、映像制作、総合広告事業

（４）新設規模等

（ア）延床面積：５０平方メートル

（イ）投資金額：１，０００万円

（ウ）新規雇用者数：３人

（エ）営業開始時期：令和８年（２０２６年）４月

【進出の背景と狙い】

スコープはパーパス「発想力と実現力で未来からほめられる仕事を。」を掲げ、社会課題解決型の企業として事業展開しています。まず、天草市が掲げるデジタルアートの島創造事業への取り組みを始めます。さらに、パーパス実現のためにSUSTAINABILITY POLICYを制定し、パーパスをより具現化した「３つのマテリアリティ（重要課題）」

１．廃棄物を減らし資源が巡る未来へ。

２．誰もがワクワク暮らせる地域を日本中に。

３．ウェルビーイングな社会を当たり前に。

を掲げています。

天草での活動を通じてこれらのマテリアリティを実現し、地域活性化に貢献するために「天草アクティベーションセンター」を設立し、本年4月より活動を開始します。

【本件に関するする問い合わせ先】

株式会社スコープ ソーシャルデザイン事業部 本田 博通 TEL：070-1511-6346

【株式会社スコープ】

代表取締役社長：横山 繁

設立：1989年4月1日

所在地：東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム28階

事業内容：総合企画事業

企業サイト：https://www.scope-inc.co.jp/

メールアドレス：koho@scope-inc.co.jp