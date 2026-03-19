【原宿エリア】「TOKYO CREATIVE SALON 2026」会期中レポート

東京クリエイティブサロン実行委員会

国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン 2026）」（以下、TCS 2026）が2026年3月13日（金）に開幕しました。原宿エリアは、ストリートカルチャーが交差するこの街全体を舞台に、多彩なコンテンツを展開しています。世界的に注目を集める裏原宿では、原宿神宮前商店会主催のストリートランウェイ「ウラハラフェス」を開催し、新たなクリエイターとともに裏原ブームの再盛を目指します。さらにBEAMSプロデュースによるサーキット型音楽フェス「HARAJUKU MUSIC FES」や、Blue Marbleと日建設計PYNTによる「街じゅうが乾杯する日」の参加型企画を通じて、歩くたびに新たなファッション・カルチャーと出会える原宿らしい体験を創出し、その価値を未来へと紡ぎます。

初の週末となった3月15日（日）には、「URAHARA Fes.2026 FUTURE VINTAGE」を開催。2022年から継続的に実施されてきた、原宿神宮前商店会によるストリートランウェイが行われ、今回もTCSと連携して、エリア全体の賑わいを創出させつつ、新たなクリエイターを巻き込みながら、かつての裏原ブームをアップデートし新しいURAHARAを提示しました。

また、3月14日（土）～3月15日（日）には、「HARAJUKU MUSIC FES produced by BEAMS」を開催。ハラカド、オモカド、ビームス原宿を拠点にした音楽フェスで、BEAMSプロデュースのもと、原宿のストリートを舞台にさまざまなライブやDJプレイを実施し、ファッション・音楽・アートをミックスした、独自の原宿カルチャーを体感できるイベントとなりました。

原宿というカルチャーの発信地から、東京の創造力を世界へ発信するTOKYO CREATIVE SALON 2026は3月22日（日）まで開催中。

ぜひ“ファッションとカルチャーがミックスした新しい街”原宿エリアに足をお運びください。

■原宿エリアで開催予定のコンテンツ概要

＜Blue Marble×日建設計PYNT「街じゅうが乾杯する日」＞

“乾杯！”で、スペシャルな日を分かち合う。

開催日時：3月20日（金）～3月22日（日）[1]13:00-／[2]15:00-／[3]18:00-

会 場：東急プラザ表参道「オモカド」6Fおもはらの森

詳細はこちら https://bluemarble.ooo/kanpai/

TOKYO CREATIVE SALON 2026 開催概要

名称: TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン2026）

開催期間:2026年3月13日（金）～22日（日）

開催エリア:赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木

入場料:無料

主催:東京クリエイティブサロン実行委員会

公式HP:https://tokyo-creativesalon.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/tokyocreativesalon/

公式X:https://x.com/tokyo_c_s