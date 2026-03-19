「愛犬との思い出を形に」3DMEが伊勢丹浦和店「～浦和わんちゃんマルシェ～ With Dog Festa」に出店

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する3Dフィギュアサービス「3DME（スリーディーミー）」は、2026年3月20日（金・祝）から3月22日（日）まで、伊勢丹浦和店にて開催の「～浦和わんちゃんマルシェ～ With Dog Festa」に出店いたします。



本イベントでは「愛犬との思い出を形に」をテーマに、専用機材による「3Dスキャン無料体験会」と、最新のAI技術を活用した、写真からつくる「ペットフィギュア」の受注会を同時開催します。

春の3連休は愛犬と一緒にお出かけ！思い出を「立体」で残す新感覚3D体験

これまで多数のメディアで紹介され、過去のペットイベントでも大好評の「3DME」が、伊勢丹浦和店の「～浦和わんちゃんマルシェ～ With Dog Festa」に出店します。

春の3連休、愛犬とのお出かけの思い出として、「平面（写真）」ではなく、存在感のある「立体（フィギュア）」で記録する新しい体験をお届けします。

■ 【体験】わずか2秒の高速撮影！愛犬の「3Dスキャン無料体験会」

会場に設置した専用機材による、無料の3Dスキャン体験を実施いたします。

約100台のカメラでわずか2秒で高速360°撮影するため、じっとしているのが苦手なワンちゃんでもストレスをかけずに撮影が可能です。

撮影したデータをもとに、毛並みの色味や表情まで、最新の3Dプリント技術で忠実に再現する「3Dスキャンフィギュア」のオーダーも受け付けております。愛犬はもちろん、飼い主様とペットの同時フィギュア制作も人気です。

3DME「3Dスキャンを体験したわんちゃんたち」■ 【受注】お気に入りの1枚から！写真からつくる「ペットフィギュア」

会場へ一緒に来られないワンちゃんや、過去の思い出の写真からでもフィギュア制作ができるよう、写真からつくる「ペットフィギュア」のオーダーも受け付けております。

最新のAI技術を活用することで、スマートフォン等に保存されているお気に入りの写真データから、リアルで愛らしい立体フィギュアを生み出します。

注文ページ：https://3dme.jp/photo-ai-pet-figure

3DME「写真からつくる『ペットフィギュア』」【イベント出店概要】

イベント名：～浦和わんちゃんマルシェ～ With Dog Festa

期間：2026年3月20日(金・祝)～2026年3月22日(日) 10:00～17:00

場所：伊勢丹浦和店 屋上

出店内容：3Dスキャン無料体験会、フィギュア制作オーダー受付、写真からつくる「ペットフィギュア」オーダー受付

決済方法：クレジットカード決済／QRコード決済／電子マネー決済のみ（※現金不可）

イベント詳細URL：https://www.mistore.jp/store/urawa/event_calendar/withdogfesta.html

お問い合わせ

■ メディア取材のご相談

https://3dme.jp/business/media

■ サービス協業・導入に関するお問い合わせ

https://3dme.jp/business/contact

対応可能時間：9:00～18:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

3DME（スリーディーミー）について

株式会社イメージ・マジックが運営する「3DME」は、3Dスタジオで撮影する「スタジオ撮影(https://3dme.jp/price#studioplan)」と、最新のAI技術を活用した写真から作れる「フォトフィギュア(https://3dme.jp/price#photoplan)」の2つの方法で、人物フィギュア・ペットフィギュアを制作できるオリジナルフィギュアサービスです。日本テレビやTBSなど多くのメディアで「新しい思い出の残し方」として注目を集め、数多くのメディアで紹介されています。

公式サイト：https://3dme.jp/

Instagram：@3dme.jp(https://www.instagram.com/3dme.jp/)

X：@3DMe_jp(https://www.instagram.com/3dme.jp/)

【会社情報】

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6階

https://imagemagic.jp/