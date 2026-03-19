静岡・牧之原市「さがら子生れ温泉会館」４月リニューアル

株式会社KTSホスピタリティ

株式会社KTSホスピタリティ（所在地：静岡県掛川市亀の甲 1-３-１、代表取締役社長：山下顕広）は、静岡県牧之原市の温泉施設「さがら子生れ温泉会館」の指定管理者として選定され、2026年4月1日より施設運営を開始いたします。なお、営業は2026年4月2日より開始予定です。指定管理期間は3年間です。

当社は、ホテル・飲食・ブライダル事業などを展開する 呉竹荘ホールディングス グループの一員として、宿泊施設や観光関連事業で培ってきたホスピタリティとサービス運営のノウハウを活かし、地域に親しまれる温泉施設づくりに取り組んでまいります。

指定管理の概要

施設名：さがら子生れ温泉会館

所在地：静岡県牧之原市西萩間672-1

運営：株式会社KTSホスピタリティ（株式会社呉竹荘ホールディングス）

指定管理期間：2026年4月1日 から 2029年3月31日 まで （3年間）

営業開始日：2026年4月2日

施設運営の背景

さがら子生れ温泉会館は、地域住民の日常的な利用だけでなく、市外からの来訪者にも親しまれている温泉施設です。

株式会社KTSホスピタリティは掛川グランドホテルを拠点とし、掛川城（掛川市）の指定管理事業などを含む地域包括的な宿泊・観光関連事業を展開しており、呉竹荘グループのネットワークと運営ノウハウを活かした施設運営を行っています。

今回の指定管理では、これまで培ってきたサービス運営の経験を活かし、温泉施設としての魅力向上と地域交流の促進を図ることで、地域に根ざした施設づくりを目指します。

今後の主な取り組み

本施設の運営においては、地域資源を活かしたサービスや交流の機会づくりを進めていきます。主な取り組みとして以下を予定しています。

- 地域住民が日常的に利用しやすい温泉施設の運営- 観光客にも利用しやすいサービス環境の整備- 地元食材や地域産品を活用した売店・サービスの充実- 季節イベントや地域連携イベントの開催- 地域事業者との連携による観光振興

これらの取り組みを通じて、温泉施設を地域の交流拠点として活用し、牧之原地域の魅力発信と地域活性化に貢献していきます。

代表コメント

株式会社KTSホスピタリティ

代表取締役社長 山下 顕広

このたび「さがら子生れ温泉会館」の指定管理者として施設運営を担わせていただくことを、大変光栄に思っております。

本施設は、地域の皆さまの日常の憩いの場であると同時に、多くの来訪者にも親しまれてきた大切な温泉施設です。

当社は呉竹荘グループの一員として、ホテルや観光関連事業で培ってきたホスピタリティと運営ノウハウを活かし、地域の皆さまに安心してご利用いただける施設づくりを進めてまいります。

また、温泉施設としての魅力向上はもちろん、地域事業者の皆さまとの連携や地域資源の活用を通じて、牧之原地域の魅力発信や交流の場づくりにも取り組んでまいります。

地域の皆さまに長く愛される施設となるよう、スタッフ一同努めてまいります。

会社概要

株式会社KTSホスピタリティ

所在地：静岡県掛川市亀の甲1-3-1

代表者：代表取締役社長 山下 顕広

事業内容：ホテル・飲食・ブライダル・公共施設運営等

掛川グランドホテルHP：https://www.kakegawagh.com/

さがら子生れ温泉会館HP：http://koumareonsen.com/ ※3/25リニューアル公開予定

株式会社呉竹荘ホールディングス

所在地：静岡県浜松市中央区東伊場1-1-26

代表者：代表取締役社長 山下 顕広

事業内容：ホテル・飲食・ブライダル・公共施設運営等

呉竹荘グループHP：https://www.kuretakeso.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社KTSホスピタリティ（担当：榑林）

Mail：i.kurebayashi@kakegawajo.com