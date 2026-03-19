第53回東京モーターサイクルショー2026 SHAD出展のお知らせ

株式会社カスタムジャパン

株式会社カスタムジャパン（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：村井基輝）は、2026年3月27日（金）から29日（日）まで東京ビッグサイトにて開催される「第53回東京モーターサイクルショー2026」において、当社が日本総代理店を務めるスペイン発のモーターサイクルラゲッジブランド「SHAD（シャッド）」を出展いたします。

本展示では、BMW R1300GS、HONDA TRANSALP、HONDA ADV160といった注目車種に対応したラゲッジ構成を車種別に提案し、2025年ミラノ開催のEICMAで発表された最新モデルを含む「TERRAシリーズ」を中心に展示いたします。

■ 開発背景・市場背景

近年、モーターサイクル市場においてはアドベンチャーモデルの拡大を背景に、「積載性能」「耐久性」「長距離対応」といった機能価値への需要が世界的に高まっています。

また国内においても、通勤・ツーリング・業務利用など用途の多様化により、単なる収納ではなく「車種ごとに最適化されたラゲッジ」のニーズが顕在化しています。

こうした背景の中で、SHADは完成車メーカー向けOEMで培った設計思想をベースに、走行性能と一体化したラゲッジ開発を進めています。

■ 商品概要（展示構成）

本展示では、以下の車種別ラゲッジ構成を展示いたします。

【BMW R1300GS】

・SH51（トップケース）

・SH38X（サイドケース）

・E09シリーズ

・専用フィッティングキット

【HONDA TRANSALP】

・TR46（トップケース）

・TR27（サイドケース）

・TR08（防水バッグ）

・TR10（アクセサリー）

・専用フィッティングキット

【HONDA ADV160】

・TR41（トップケース）

・専用フィッティングキット

それぞれの車種に最適化された構成として、実際の装着イメージとともにご覧いただけます。

■ EICMA SHADブースの様子

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_3Kidqu0T2E ]

■ 商品特徴

・高強度ポリプロピレン＋アルミ構造

軽量性と耐衝撃性を両立し、過酷な使用環境にも対応

・防水設計

雨天や長距離ツーリングでも安定した性能を発揮

・モジュール型システム

トップケース・サイドケース・バッグの組み合わせにより用途に応じた拡張が可能

・高精度フィッティング

車種専用設計により走行時の安定性を確保

■商品開発者による説明動画

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FVu0NzM1UCw ]

■ 利用シーン・ターゲット

・通勤／通学（スクーター・軽二輪）

・ロングツーリング

・アドベンチャー走行

・業務利用（デリバリー・法人）

SHADのラゲッジは、単なる収納用品ではなく、

車両の積載能力を拡張する機能パーツとして設計されています。

■ SHAD（NAD）の企業背景

SHADはスペイン・バルセロナに本拠を置くNADグループが展開するブランドで、1973年に創業しました。

当初は完成車メーカー向けのシートOEMから事業をスタートし、現在ではBMW、HONDA、YAMAHA、SUZUKI、PIAGGIOなど世界的メーカーへの供給実績を持ちます。

設計・開発・生産を自社で一貫して行う体制により、

・高い耐久性

・走行時の安定性

・優れたフィッティング精度

を実現しており、世界80カ国以上で展開されるグローバルブランドへと成長しています。

SHADはスペイン・バルセロナに本拠を置くNADグループが展開するブランドで、1973年に創業しました。

■ ブースでの体験価値

SHAD（NAD社）本社入口に掲げるOEM実績有名完成車メーカーのOEM実績多数

本展示では、現在のトレンドであるアドベンチャーモデルとの高いフィッティング性を実際にご確認いただけます。

また、グローバルで成長を続けるSHADの製品を、

完成車メーカーOEMで培われた設計思想による

「精度」「耐久性」「品質」とともに、実際に触れて体験いただけます。

SHAD 公式サイト

https://www.shad-japan.com/cases/terra/

SHAD 公式Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063772623152

SHAD 公式Instagram

https://www.instagram.com/shad_japan/

■ 今後の展開

カスタムジャパンでは、車種別ラゲッジ提案を軸とした販売戦略を強化し、販売店における提案効率の向上と単価アップを図ります。

また、TERRAシリーズを中心にアドベンチャー領域のラインナップ拡充を進め、国内外でのブランド価値向上を目指してまいります。

■ イベント概要

第53回東京モーターサイクルショー2026

会期：2026年3月27日（金）～29日（日）

会場：東京ビッグサイト

■ 会社概要

株式会社カスタムジャパン

事業内容：バイク・自動車・自転車部品の企画・販売

■ お問い合わせ

株式会社カスタムジャパン

https://www.customjapan.jp/

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