第53回東京モーターサイクルショー2026 SHAD出展のお知らせ
株式会社カスタムジャパン（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：村井基輝）は、2026年3月27日（金）から29日（日）まで東京ビッグサイトにて開催される「第53回東京モーターサイクルショー2026」において、当社が日本総代理店を務めるスペイン発のモーターサイクルラゲッジブランド「SHAD（シャッド）」を出展いたします。
本展示では、BMW R1300GS、HONDA TRANSALP、HONDA ADV160といった注目車種に対応したラゲッジ構成を車種別に提案し、2025年ミラノ開催のEICMAで発表された最新モデルを含む「TERRAシリーズ」を中心に展示いたします。
■ 開発背景・市場背景
近年、モーターサイクル市場においてはアドベンチャーモデルの拡大を背景に、「積載性能」「耐久性」「長距離対応」といった機能価値への需要が世界的に高まっています。
また国内においても、通勤・ツーリング・業務利用など用途の多様化により、単なる収納ではなく「車種ごとに最適化されたラゲッジ」のニーズが顕在化しています。
こうした背景の中で、SHADは完成車メーカー向けOEMで培った設計思想をベースに、走行性能と一体化したラゲッジ開発を進めています。
■ 商品概要（展示構成）
本展示では、以下の車種別ラゲッジ構成を展示いたします。
【BMW R1300GS】
・SH51（トップケース）
・SH38X（サイドケース）
・E09シリーズ
・専用フィッティングキット
【HONDA TRANSALP】
・TR46（トップケース）
・TR27（サイドケース）
・TR08（防水バッグ）
・TR10（アクセサリー）
・専用フィッティングキット
【HONDA ADV160】
・TR41（トップケース）
・専用フィッティングキット
それぞれの車種に最適化された構成として、実際の装着イメージとともにご覧いただけます。
■ EICMA SHADブースの様子[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_3Kidqu0T2E ]
■ 商品特徴
・高強度ポリプロピレン＋アルミ構造
軽量性と耐衝撃性を両立し、過酷な使用環境にも対応
・防水設計
雨天や長距離ツーリングでも安定した性能を発揮
・モジュール型システム
トップケース・サイドケース・バッグの組み合わせにより用途に応じた拡張が可能
・高精度フィッティング
車種専用設計により走行時の安定性を確保
■商品開発者による説明動画[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FVu0NzM1UCw ]
■ 利用シーン・ターゲット
・通勤／通学（スクーター・軽二輪）
・ロングツーリング
・アドベンチャー走行
・業務利用（デリバリー・法人）
SHADのラゲッジは、単なる収納用品ではなく、
車両の積載能力を拡張する機能パーツとして設計されています。
■ SHAD（NAD）の企業背景
SHADはスペイン・バルセロナに本拠を置くNADグループが展開するブランドで、1973年に創業しました。
当初は完成車メーカー向けのシートOEMから事業をスタートし、現在ではBMW、HONDA、YAMAHA、SUZUKI、PIAGGIOなど世界的メーカーへの供給実績を持ちます。
設計・開発・生産を自社で一貫して行う体制により、
・高い耐久性
・走行時の安定性
・優れたフィッティング精度
を実現しており、世界80カ国以上で展開されるグローバルブランドへと成長しています。
SHADはスペイン・バルセロナに本拠を置くNADグループが展開するブランドで、1973年に創業しました。
SHAD（NAD社）本社入口に掲げるOEM実績
有名完成車メーカーのOEM実績多数
■ ブースでの体験価値
本展示では、現在のトレンドであるアドベンチャーモデルとの高いフィッティング性を実際にご確認いただけます。
また、グローバルで成長を続けるSHADの製品を、
完成車メーカーOEMで培われた設計思想による
「精度」「耐久性」「品質」とともに、実際に触れて体験いただけます。
SHAD 公式サイト
https://www.shad-japan.com/cases/terra/
SHAD 公式Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063772623152
SHAD 公式Instagram
https://www.instagram.com/shad_japan/
■ 今後の展開
カスタムジャパンでは、車種別ラゲッジ提案を軸とした販売戦略を強化し、販売店における提案効率の向上と単価アップを図ります。
また、TERRAシリーズを中心にアドベンチャー領域のラインナップ拡充を進め、国内外でのブランド価値向上を目指してまいります。
■ イベント概要
第53回東京モーターサイクルショー2026
会期：2026年3月27日（金）～29日（日）
会場：東京ビッグサイト
■ 会社概要
株式会社カスタムジャパン
事業内容：バイク・自動車・自転車部品の企画・販売
■ お問い合わせ
株式会社カスタムジャパン
https://www.customjapan.jp/
アフリカ・エコレースにおいて、SHADアンバサダーライダーのジョアン・ペドレロ選手がマキシトレイルカテゴリーで優勝。
総合順位でも8位に入る快挙を達成しました。
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