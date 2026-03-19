Tリーグ プレーオフ開催記念　無料10連スカウトほか、様々な特別イベントを開催！

株式会社VOLZ

プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードやチケットリセールサービスを開発・運営する株式会社VOLZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田宗多朗、以下VOLZ）は、一般社団法人Tリーグの公式デジタルトレーディングカードサービス「T.LEAGUE OFFICIAL DIGITAL CARD（以下Tリーグカード）」において、ノジマTリーグ 2025-2026シーズンプレーオフの開催を記念した、様々な特別企画を実施することをお知らせいたします。

（URL：https://tleaguecard.pluspo.net/）

ノジマTリーグ 2025-2026シーズンプレーオフ記念！10連スカウト無料

■ Tリーグカードではプレーオフ開催を記念した様々なイベントを開催！

3/21(土)から開催される「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ」。世界を股にかける一流選手たちが集い、シーズンチャンピオンを決める今シーズンの集大成となる大会です。そんなプレーオフを心待ちにしているファンの皆様に、Tリーグカードでは様々なキャンペーンをご提供いたします。会場でリアルに、そしてオンラインのデジタルでも、プレーオフをTリーグカードと一緒に盛り上がりましょう。

■ まずはデジタルで！無料10連スカウト開催！

プレーオフ開催を記念して、Tリーグカードではどなたでも1回無料で引くことができる「無料10連スカウト」を開催いたします！ 本スカウトでは、選手のデジタルカードを一度に10枚手に入れることができます。まだTリーグカードで遊んだことのない方も、この機会にぜひお手持ちのスマートフォンで、選手のデジタルカードをコレクションする楽しさを体験してみてください。もちろん、すでに遊んでくださっている皆様も無料で引くことができます。日頃の感謝を込めた特別なスカウトとなっていますので、ぜひお楽しみください！

【開催期間】

3/27(金)17:00 ～ 3/28(土)23:59

■ 次はリアルで！特設ブースにて会場限定リアルカードをプレゼント

Tリーグカードは、国立代々木競技場第二体育館にて開催される男女ファイナルの会場に特設ブースを出展。ブースにお越しいただいた方には、キラキラ仕様の限定リアルトレーディングカードをプレゼントいたします。

【受け取り方法】

Tリーグカードの「無料10連スカウト」で獲得したカードを提示

⇒1日目：プレーオフに進出した男子3チームの中からお好きなチームのカード3枚をもれなくプレゼント！

⇒2日目：プレーオフに進出した女子3チームの中からお好きなチームのカード3枚をもれなくプレゼント！

【実施期間】

3/27(金)、3/28(土)

■ 参加型企画も！あなたの写真がカードに！？「#Tリーグ写真部」開催

プレーオフ会場では、ファンの皆様にお楽しみいただける参加型企画「#Tリーグ写真部」を実施します。あなたも「#Tリーグ写真部」の一員として、Tリーグカードに写真素材を提供してみませんか？

【企画概要】

ノジマTリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ会場で皆様が撮影した選手の写真に、ハッシュタグ「#Tリーグ写真部」と「#Tリーグカード」をつけてX（旧Twitter）へ投稿してください。採用された作品は実際にカード化され、Tリーグカード内に登場します！

【募集期間】

3/21(土) ～ 4/4(土)

※期間内にXに投稿いただいた写真を対象とさせていただきます。

※期間は予告なく変更する場合があります。

【カード化までの流れ】

1.Tリーグ公式Xをフォロー。

2.指定のハッシュタグ2つを付けて写真をポスト。

3.採用候補者にはTリーグ公式X（@TLEAGUE_PR）よりDMでご連絡。

4.アンケート回答および写真の元データをご提供いただき、カード化。

※会場での撮影は、現地の撮影ルール（https://tleague.jp/faq.php）を遵守してください。

参加型企画！あなたが撮影した１枚がTルーグカードに!?Tリーグ写真部

■ 世界に一つだけのメッセージカードが当たる！？オンラインくじ開催！

豪華景品が当たるくじを、オンラインくじプラットフォーム「くじプラ」にて開催します。

当選後に希望選手を選べる「直筆サイン・宛名・メッセージ入りカードパネル」や、プレーオフ会場限定リアルカードの「チーム別コンプリートセット」など、超貴重なアイテムが満載！

プレーオフ期間中はもちろん、終了後もお楽しみいただけるオンラインくじです。プレーオフの感動を余すところなく、最後まで楽しみましょう！

・A賞 選手を選べる！直筆サイン入りカードパネル（5名）

・B賞 直筆サイン入り！チーム別リアルカードコンプセット（12名）

・C賞 Tリーグカードアクリルキーホルダー

・D賞 プレーオフ当日生写真2枚セット

・E賞 くじ限定デジタルTリーグカード

【価格】

1回550円（税込）

【開催期間】

3/19(木)15:00 ～ 4/2(木)23:59

ノジマTリーグ 2025-2026シーズンプレーオフ オンラインくじ開催！

■「T.LEAGUE OFFICIAL DIGITAL CARD」について

Tリーグカードは、選手の白熱したプレーシーンを豪華なデジタルカードとしてお届けする、基本無料のWEBサービスです。スマートフォンのホーム画面に追加することで、アプリ感覚で利用可能です。

毎日のログインボーナスやミッションクリア報酬でコイン・ダイヤを獲得し、「スカウト」でカードを収集。集めたカードはユーザー同士でトレードできるほか、ミニゲーム「PICK & MATCH」で報酬獲得やランキングを競うなど、多彩な楽しみ方を提供しています。

■ サービス概要

名 称 ： T.LEAGUE OFFICIAL DIGITAL CARD

対応端末 ： スマートフォンWEB ※パソコン、タブレット端末ではご利用になれません

推奨ブラウザ ： Google Chrome（Android/iOS）最新版、iOS Safari最新版

情 報 料 ： 無料（アイテム課金）

ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ ： T.LEAGUE (C)VOLZ,Inc. All Rights Reserved.

URL ： https://tleaguecard.pluspo.net/

■ 株式会社VOLZについて

株式会社VOLZ(旧:株式会社Tixplus)は、2025年10月の社名変更を機に、スポーツファンエンゲージメント事業に特化した企業として新たなスタートを切りました。現在、20団体のデジタルトレーディングカードサービスをはじめ、公式チケットリセールサービス、オンラインくじサービス、公式アプリ開発、会場での集客ソリューションなど、多岐にわたるファンサービスを展開しています。VOLZの使命は、独自に開発した各種ソリューションを通じて、ファンとチームの絆を深め、スポーツの価値を最大化すること。スポーツを中心としながらも、あらゆる領域において「ファンのため」を起点としたサービスとソリューションの開発を追求しています。

会 社 名：株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus）

所 在 地：東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者：代表取締役 池田 宗多朗

設 立：2018年12月18日

事業概要：スポーツを中心に、ファンエンゲージメントを高めることを目的としたアプリや関連する各種サービスの提供ならびに運営

URL： https://volz.co.jp/