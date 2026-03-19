【近鉄百貨店 和歌山店】和歌山県初出店となるフランチャイズ事業「OWNDAYS 近鉄和歌山店 」３月 26 日（木）オープン！！

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店和歌山店 は、 ファッションアイテムとして需要が拡大するカジュアルメガネマーケットに対応するため、２階に 和歌山県初出店となる「 OWNDAYS 近鉄和歌山店 」を３月26日(木)にオープンします。「OWNDAYS（オンデーズ）」は、日本、シンガポール、台湾、インドなど全世界 13カ国・地域で630店舗以上を展開しているアイウェアブランドです。

株式会社オンデーズ のフランチャイズに加盟し、メガネ事業に取り組むことにより、従来から百貨店をご利用いただいているお客さまに加え、2025年10月に実施した2階フロア改装後から増加しているヤング層 ・ファミリー層に向けてさらなる回遊性アップを促進してまいります。

【店舗概要】

１.店舗名： 「OWNDAYS 近鉄和歌山店」

２.所在地 ：和歌山県和歌山市友田町5-18

３.オープン日： 2026年３月26日（木）

４.店舗面積： 約 64 平方メートル （約19坪）

５.営業時間 ：10：00～19：00

※店舗イメージ

〈OWNDAYS について〉

OWN ❛your ’ DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポ ール、台湾など全世界13カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

〈新店限定のオープンセール〉

2026年３月26日（木）から2026年４月21日（ 火 ）までの期間、 OWNDAYS 近鉄和歌山店をご利用いただくお客さまを対象に、フレームの表示価格から30％OFFとなる「NEW OPEN SALE」を実施いたします 。

※本キャンペーンは、OWNDAYS 公式LINEアカウントへのご登録を条件に、期間中、何度でもご利用いただけるお得な内容となっています。

この機会にぜひご利用下さい。（一部対象外商品がございます。）