HitPaw Edimakor v4.7.0を公開、“迷わず作れる”AI動画生成機能を新搭載

HitPaw.,Limited

HitPaw Co., Ltd.は、AI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor（エディメーカー）(https://reurl.cc/0mxmDk)」のWindows版最新バージョンv4.7.0を公開しました。

本アップデートでは、新機能「AI Inspiration」を搭載し、テンプレートから簡単に動画生成が可能になりました。

さらに、Kling 3.0・Vidu Q3 Turbo・Nano Banana 2・Seedream 5.0などの最新生成AIモデルを統合し、高精細な映像制作からトレンドに対応したコンテンツ生成まで、用途に応じた動画・画像制作を可能にします。加えて、デジタルヒューマン機能も強化され、よりリアルな表現を実現しました。

■何を作るか迷わないAI動画生成へ：「Inspiration」機能を新搭載

HitPaw Edimakor Windows版 v4.7.0 リリース

本バージョンでは、AI動画制作のハードルを大幅に下げる新機能「Inspiration（インスピレーション）」を搭載しました。

Win V4.7.0 のEdimakor-AI インスピレーション機能

現在、50種類以上のテンプレートを用意しており、ユーザーは目的に応じたスタイルを選択するだけで、最適化されたモデル・プロンプト・動画設定が自動的に適用されます。

これにより、プロンプト入力に悩むことなく、ワンクリックで高品質な動画生成が可能になります。さらに、生成後のカスタマイズにも対応しており、手軽さと自由度を両立しています。

また、AI動画エフェクトも20種類以上追加され、長尺動画や高画質コンテンツ制作にも対応しました。

■AI動画生成(https://reurl.cc/V252MZ)モデルを追加：Kling 3.0 / Vidu Q3 Turbo

本バージョンでは、AI動画生成において複数の最新モデルを新たに統合しました。用途や制作スタイルに応じて最適なモデルを選択することで、より効率的な動画制作が可能になります。

動画生成AIモデル比較表

高品質な映像表現を重視する場合はKling、スピードや効率を重視する場合はViduがおすすめです。

■AI画像生成(https://reurl.cc/7E3Ed5)機能の拡張：Nano Banana 2 / Seedream 5.0

本バージョンでは、用途に応じて画質やコストをバランスよく選択できるよう、2つのAI画像生成モデルを新たに追加しました。

画像生成AIモデル比較表

高品質なビジュアル制作にはNano Banana 2(https://reurl.cc/j6g6QD)、コストやスピードを重視する場合はSeedream 5.0(https://reurl.cc/R2b2Lg)と、用途に応じて使い分けることができます。

■話す・歌うがもっと自然に：デジタルヒューマン生成が進化

デジタルヒューマン生成機能が大幅に進化しました。Omnihuman 1.5の導入により、表現力がさらに向上しています。

Win V4.7.0 のEdimakor-AIおしゃべり写真でOmnihuman 1.5に追加

写真・イラスト・動物などをもとにした「おしゃべり写真(https://reurl.cc/zQWQpa)」や「歌う写真(https://reurl.cc/5323Kq)」の生成に対応し、口の動きだけでなく、表情や手の動きまで自然に再現。よりリアルで臨場感のある動画制作が可能になりました。

また、一度に入力できるテキスト量が拡張され、より長いコンテンツを一度で生成可能に。さらに、従来と同じコスト（50 クレジット／秒）で利用できるため、制作効率とコストパフォーマンスの両立を実現しています。

今後のアップデートでは、Kling 3.0のモーションコントロール機能の追加も予定しており、より精細な動きの表現にも対応していく予定です。

今後の展開

本バージョンでは、AI動画生成をより手軽にする新機能「Inspiration」の搭載に加え、最新AIモデルの統合やデジタルヒューマン機能の強化など、制作体験のさらなる向上を実現しました。

今後もHitPaw Edimakor(https://reurl.cc/0mxmDk)は、より多くのユーザーが直感的にコンテンツ制作を行える環境の提供を目指してまいります。

ぜひ最新バージョンをお試しください。 :https://reurl.cc/0mxmDk

HitPaw Edimakor

▼PC版公式サイト

https://www.hitpaw.jp/edimakor.html(https://reurl.cc/0mxmDk)

▼Web版公式サイト（インストールなし）

https://app.edimakor.ai/jp/studio/home(https://reurl.cc/N2Z2Re)

【HitPaw Edimakorについて】

HitPaw Edimakorは、音声・画像・動画の生成から本格的な編集までを1つで完結できる、オールインワン型のAI動画制作ツールです。

テキストや画像、参照映像を活用した高度なAI動画生成をはじめ、キーフレームによる演出、自然なTTS音声合成、AIアバター（おしゃべり写真・話す動物・歌う写真など）の作成まで、多彩な機能を搭載しています。初心者でも直感的な操作で、短時間かつ高品質な動画制作が可能です。

Windows/Macに加え、Web版でもAI生成やテンプレート利用が可能。PCをお持ちでない方でも、いつでもどこでも最新のAI編集体験をお楽しみいただけます。

【本件に関するお問い合わせ先】

HitPaw Edimakorについてのご質問や取材のご依頼は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

公式サイト： https://edimakor.hitpaw.jp/(https://reurl.cc/0mxmDk)

公式X（旧Twitter）： https://x.com/EdimakorJP

公式YouTube： https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan

公式Note： https://note.com/edimakor_japan