2種のサルサと具材の組み合わせを楽しむタコスのセットメニューを期間限定販売

株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が運営する「ロック・フィールドオンラインショップ」と「店舗受け取り（WEB予約）」では、1月から4月にかけて、月替わりでハーブとスパイスを使ったセットメニューを販売しています。

最終月となる4月は「2種サルサで食べる カルニータスのタコス」。販売期間は3月20日（金）から4月16日（木）までです。■商品概要 ※すべて2人前です。画像はイメージです。





















商品名： 2種サルサで食べる カルニータスのタコス



























自宅でご用意いただいたジンジャーエールに、お好みでミントやライムを加えて爽やかに。タコスとの相性も抜群です。



