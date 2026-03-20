2種のサルサと具材の組み合わせを楽しむタコスのセットメニューを期間限定販売

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株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が運営する「ロック・フィールドオンラインショップ」と「店舗受け取り（WEB予約）」では、1月から4月にかけて、月替わりでハーブとスパイスを使ったセットメニューを販売しています。




最終月となる4月は「2種サルサで食べる　カルニータスのタコス」。販売期間は3月20日（金）から4月16日（木）までです。

■商品概要　※すべて2人前です。画像はイメージです。











商品名：　　　　　2種サルサで食べる　カルニータスのタコス






販売価格：　　　　　5,940円（税込）

　　　　　　　　　　※ロック・フィールドオンラインショップでご注文の場合は、送料込みの価格です。

北海道・沖縄県へのお届けは、別途送料1,100円（税込）がかかります。

ロック・フィールドオンラインショップでご注文の場合

販売期間：　　　　　2026年3月20日（金）から2026年4月16日（木）14:59まで

　　　　　　　　　　※お届け日の10日前の14:59までにご注文ください

お届け日：　　　　　2026年4月3日（金）から4月26日（日）の、金・土・日

ご注文はこちらから：https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g50985/

店舗受け取り（WEB予約）でご注文の場合

販売期間：　　　　　2026年3月20日（金）から2026年4月16日（木）まで

　　　　　　　　　　※お渡し日の10日前までにご注文ください

お渡し日：　　　　　2026年4月3日（金）から4月26日（日）の、金・土・日

ご注文はこちらから：https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g509850/

※店舗受け取り（WEB予約）とは、商品と店舗を指定してWEB上で注文いただき、ご指定の店舗にてお支払いとお受け取りができるサービスです。対象ブランドはRF1、グリーン・グルメ、日本のさらだ いとはん、融合です。（一部、取り扱いのない店舗がございます）。



■商品詳細

［カルニータス（豚肩ロースのコンフィ）300g/サルサ・メヒカーナ（トマトとライムのソース）/グリーンサルサ（ズッキーニとハラペーニョのソース）/葉野菜/フリホーレス・チャーロス（豆の煮込み）/ミント /ライム/トルティーヤ］







味わいの異なる2種類のサルサをご用意しました。サルサ・メヒカーナは、トマトや玉葱の食感、ハラペーニョの辛さ、ライムの爽やかな酸味が合わさった、具材感のある赤いサルサ。グリーンサルサは、ズッキーニとハラペーニョをペースト状に仕上げ、にんにくの風味で旨みが引き立つ、すっきりとした辛さが特徴です。タコスに包んでいただくメイン具材は、低温調理でじっくり火を通したカルニータス。水分を逃がさず、旨みをぎゅっと閉じ込めてジューシーに仕上げ、クミン・オレガノ・オレンジスライスを合わせることで、風味もプラスしました。

サルサや他の具材を自由な組み合わせでトルティーヤに重ねて包むことで、何通りものおいしさが広がります。





自宅でご用意いただいたジンジャーエールに、お好みでミントやライムを加えて爽やかに。タコスとの相性も抜群です。




株式会社ロック・フィールドについて











1972年創業。 惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など７つのショップブランドを304店舗（2026年2月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。

コーポレートサイト　https://www.rockfield.co.jp

本件に関するお問合わせ先

【お客様からのお問い合わせ先】お客様相談室　フリーダイヤル　0120-878732

【報道機関からのお問い合わせ先】広報IR室　（神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199

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