金銀の貯金箱 日本橋兜町店

「1万円ガチャ」 新ラインアップで再始動！！

スペースインターナショナル株式会社（東京都中央区）が運営する

金貨・銀貨の専門店 「金銀の貯金箱 日本橋兜町店」 は3月6日より

金銀価格の高騰により一時休止していた人気企画 「1万円ガチャ」 を

新ラインアップにて再スタートいたしました。

本企画は、「あなたが欲しいのは金貨ですか？銀貨ですか？」 をテーマに、

1回1万円で金貨または銀貨が当たる“運試しガチャ”として、来店者の人気を集めていた企画です。

■ なぜ今、金貨・銀貨が必要なのか？

歴史的な円安や物価高騰が続く現代において、「通貨の価値」を問い直す局面を迎えています。

* インフレヘッジ（物価高対策）： 紙幣の価値が目減りする中、金や銀はそれ自体に価値がある「実物資産」として、数千年前から世界共通の価値を保ち続けています。

* ポートフォリオの分散： 預貯金や株式だけでなく、手に取れる「現物」を持つことは、不確実な経済状況における最後のリスクヘッジとなります。

* 希少性と美： 発行枚数が限られたコインは、貴金属としての価値に加え、コレクションとしての希少価値が将来的に高まる可能性を秘めています。

本企画は、こうした「資産防衛」の第一歩を、より身近に、そして楽しく踏み出していただくための入り口として考案されました。

今回の再スタートでは、現在の相場環境に合わせて内容を見直し、

金貨1種＋人気の純銀コイン多数のラインアップで復活しました。







■ 新ラインアップ

今回のガチャでは、世界の人気コインをラインアップしています。

ホースシューゴールドコイン 0.25g

ビットコインのシンボルマーク 純銀コイン 1オンス

ノアの箱舟銀貨 1/2オンス（2024年）

インディアン純銀コイン 1/2オンス

スタンディングリバティクオーター純銀コイン 1/4オンス

モルガンダラーのデザイン 純銀コイン 1/4オンス

蒸気機関車 純銀コイン 1/10オンス

インディアン純銀コイン 1/10オンス

※コインのサイズは種類によって異なります。







■ 「金銀の貯金箱」ならではの体験

「金銀の貯金箱」は

金貨・銀貨をもっと身近に楽しんでもらうことをコンセプトに、

実物資産としての魅力

コレクションとしての楽しさ

運試しのワクワク感

を融合した体験型企画を展開しています。

■ 店舗情報

金銀の貯金箱 日本橋兜町店

住所：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町11-4 REXER日本橋兜町ビル

営業時間：火・金曜 １４：００―１７：００ ＊４月から金曜のみ完全予約制＊

■ 公式情報

公式サイト

https://www.spacegold.jp/

X（旧Twitter）

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Instagram

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メディア報道関係からの問合せ先

スペースインターナショナルＰＲ担当 （担当：鈴木）

〒104-0033 中央区新川１－２１－２ 茅場町タワー1階104

直通TEL：090-2243-8909／FAX：03-3553-6315

E-mail：suzysan1029@gmail.com