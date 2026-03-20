クラシック初心者でも楽しめる無料コンサートを5月30日（土）東京・TOPPANホールにて開催

株式会社イノアックコーポレーション（代表取締役社長：野村泰、名古屋本社：愛知県名古屋市・東京本社：東京都品川区、以下イノアック）は、文化支援活動の一環として入場無料の「ヤングアーティストコンサート2026」を2026年5月30日（土）に東京都・文京区のTOPPANホールにて開催します。





本公演は、日頃クラシック音楽に触れる機会の少ない方にも気軽にお楽しみいただけるよう、入場無料（事前のWEB応募が必要）で開催いたします。プログラムには、クラシック初心者の皆さまにも親しみやすい選曲といたしました。

また、若手音楽家を迎える企画として、国内外で活躍の場を広げる新進気鋭のお二人──指揮者・米田覚士氏、チェロ奏者・柴田花音氏──をお招きし、今回も東京交響楽団との共演でお届けいたします。

イノアックはこれからも、文化支援を通じた社会貢献活動に継続して取り組んでまいります。

イベント概要

■公演名：イノアックコーポレーション presents ≪ヤングアーティストコンサート2026≫

■開催日時：2026年5月30日（土）14：00開演

■会場：TOPPANホール

■所在地：東京都文京区水道1-3-3

■応募期間：2026年4月12日（日）まで

■入場料：無料

■応募方法：下記ページより応募フォームにお進みいただき、必要事項をご記入の上、お申し込みください。





https://www.inoac.co.jp/concert/

※応募多数の場合は抽選とします。

※当落選発表は、メールにて4月17日（金）までに通知します。

ご応募に際してのお願い

■座席は全席指定となります。お客様のご都合による座席のご指定はできません。あらかじめご了承ください。

■就学児以上の方がご入場いただけます。

■応募はお1人様1回限り、2枚までとさせていただきます。複数のご応募は無効となります。

■変更や公演中止などの場合はメールにてお知らせいたします。

■公演中止の場合、交通費や宿泊費等の補償はいたしかねます。

■チケットの再発行は致しませんので、大切に保管してください。

■チケットの転売は固くお断りいたします。

■個人情報は本事業の範囲内で使用し、それ以外の目的には使用しません。

■ご応募の際の必要事項に不備がある場合は、当選は無効となります。

コンサートに関する問い合わせ

株式会社イノアックコーポレーション コンサート事務局

E-mail：concert@inoac.co.jp

会社概要

イノアックコーポレーションは、日本で初めてウレタンフォームの生産を始めたウレタン発泡技術のリーディングカンパニーです。ウレタンフォームだけでなく、長年培われた高分子化学技術から生まれるゴム、プラスチック、複合材で世界中の製造産業をリードし、用途や目的、特性の異なる高機能材料を開発し、ソリューションサービスを通じて、人々の豊かな暮らしを支えています。自動車、二輪、情報・IT機器、住宅・建設関連から身近な生活関連商品、コスメ用品まで、生活のさまざまな場面に密着した製品を取り扱っています。

公式HP：https://www.inoac.co.jp/

公式SNS：https://www.instagram.com/inoac_official/

本プレスリリースに関しまして

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