木更津市を拠点に「よく眠れる家」をコンセプトに『ととのう睡眠住宅』を提供するクローバー建築株式会社（所在地：千葉県木更津市｜代表：三木 義進）は、住環境体験イベントを3月21日に開催いたします。春の花粉シーズン、くしゃみや鼻づまりだけでなく「眠りの質の低下」に悩む人が増えています。こうした中、住まいの空気環境から睡眠を見直す新たな選択肢として注目されているのが「ととのう睡眠住宅」です。当日は、癒しのハンドマッサージ体験とのコラボ企画も実施。花粉の季節だからこそ実感できる“家の空気の違い”とともに、心と体をゆるめながら上質な眠りへと導く新しい住まい体験を提供します。

癒しのハンドマッサージ体験×ととのう睡眠住宅 体感会予約はこちら：https://clover-arc.com/model_house_ex_reservation/体感会についてのご質問は公式LINEからhttps://line.me/R/ti/p/@651aykmn

■ 「ととのう睡眠住宅」とは

クローバー建築では、住宅を単なる「住む箱」ではなく、人のコンディションを整える環境だと考えています。・よく眠れること・朝、体が軽く感じられること・家にいるだけで心が落ち着くことこうした感覚は、間取りやデザインだけでなく、住まいの空気・温度・音・湿度といった環境要素が大きく関わっています。「ととのう睡眠住宅」は、「よく眠れる家」をコンセプトに、空間そのものの質にこだわった住まいです。遠赤外線の原理を取り入れた冷暖房システムにより、空気だけに頼らず、人や空間へ穏やかに作用することで、自然に寄り添うようなやさしい室内環境を演出します。自然に寄り添うようなやさしい室内環境を実現します。私たちは、家の中どこにいても快適さを感じられる家づくりを大切にしています。住む人が「心と体が自然と整う暮らし」を提供し、日々のくつろぎを深めるとともに、心身の緊張をゆるめ、上質な眠りへとつながる時間をお届けします。

■ 睡眠と住環境の関係性に着目した理由

現代人は、知らず知らずのうちに・温度差・乾燥・エアコンの風や音・空気のよどみといった住環境ストレスにさらされています。これらは、眠りの質を下げるだけでなく、疲労感や集中力の低下、気分の乱れにも影響を与えます。クローバー建築では、こうした課題に向き合い、「よく眠れること」「自然と整うこと」こそが、人生の豊かさにつながるという考えのもと、住宅づくりを行っています。

■ 癒しのハンドマッサージ体験とのコラボ体感会

今回の体感会では、心と体をゆるめる「癒しのハンドマッサージ体験」をご用意しました。リラックスした状態で住空間を体感することで、より深く“ととのう”感覚を実感いただけます。日々の忙しさやストレス、季節による不調を感じやすいこの時期にこそ、住まいと癒しを掛け合わせた新しい体験価値を提供します。

■ イベント概要

イベント名：ととのう睡眠住宅 体感相談会日時：2026年3月21日（土）10:00～16:00※予約優先内容：・ととのう睡眠住宅の体感・新築・リフォーム相談・癒しのハンドマッサージ体験予約はこちら：https://clover-arc.com/model_house_ex_reservation/会場：クローバー建築 体感モデルハウス所在地：千葉県木更津市真里谷252-4

■ 過去の来場者の声

・「空気がやわらかくて、入った瞬間に心地よさを感じました」・「普段よりもリラックスできて、自然と深呼吸したくなる空間でした」・「花粉の時期でも室内が快適で驚きました」・「体験後は体が軽くなったような感覚があり、家の環境の大切さを実感しました」・「こんな家に住んだら、毎日の疲れの取れ方が変わりそうだと感じました」

■ 代表取締役 三木義進 コメント

私たちはこれまで、住まいの快適さだけでなく、“眠りの質”まで考えた住宅づくりに取り組んできました。そうした考えに至ったきっかけは、実は自分たちの家族にあります。子どもがアレルギーを持っており、空気環境や室内の快適さが体調に影響しているのではないかと感じたことから、住環境と健康の関係に真剣に向き合うようになりました。そこで、風や音のない全館空調システムを取り入れた住まいに変えたところ、生活環境が大きく変わり、日々の過ごしやすさや体調面でも前向きな変化を実感しました。この経験から、住まいは「ただ暮らす場所」ではなく、心と体を整え、人生の質を支える大切な環境であると確信しています。特に花粉の季節は、室内環境の違いによって体調や睡眠の質に大きな差が出ると感じています。今回の体感相談会では、実際の空間の中でその違いを体感していただくとともに、ハンドマッサージ体験とのコラボにより、心と体をゆるめた状態で住まいの心地よさを感じていただけます。住まいから日々のコンディションを整える。そんな新しい選択肢を、ぜひ体験していただければと思います。

■クローバー建築の「ととのう睡眠住宅」を支える独自システム

クローバー建築が提案する「ととのう睡眠住宅」は、単に高性能な設備を導入する住宅ではありません。人が最も無防備になる「眠り」の時間を、住環境から支えることを起点に設計された、クローバー建築独自の住まいづくりです。最大の特長は、輻射式冷暖房を採用した無風・無音の全館空調システム。エアコンのように風を出さず、室内全体を包み込むように温度を整えることで、乾燥や冷暖房ムラ、気流による不快感を抑え、家の中どこにいても穏やかな体感を実現します。さらに、室内仕上げには漆喰などの自然素材を取り入れ、湿度の調整や空気の質にも配慮。温度・湿度・空気・音といった要素を一つのシステムとして設計することで、「よく眠れる」「自然と心と体が整う」住環境をつくり上げています。これらを単体で組み合わせるのではなく、設計・施工・素材選定まで一貫して最適化する独自の設計思想こそが、クローバー建築の「ととのう睡眠住宅」です。住む人が意識しなくても、家にいるだけで深呼吸でき、体の力が抜け、一日の終わりに自然と眠りに向かえる。その積み重ねが、人生の質を高めるとクローバー建築は考えています。

■ クローバー建築について

クローバー建築株式会社は、「住まいから健康と豊かさを支える」をテーマに、空間の質にこだわった住宅づくりを行っています。快適性だけでなく、心と体のバランスを整える住環境の提供を通じて、より良い暮らしの実現を目指しています。

■ 体感会に関するお問い合わせ

公式LINEよりお問合せください。https://line.me/R/ti/p/@651aykmn

■ 会社概要

クローバー建築株式会社は、千葉県木更津市を拠点に、ととのう睡眠住宅をコンセプトとした住まいづくりを行う建築会社です。無風・無音の全館空調を採用し、家の中どこにいても快適な空気環境を実現。住環境から心と体を整え、人生の豊かさにつながる暮らしを提案しています。会社名：クローバー建築株式会社所在地：〒292-0201 千葉県木更津市真里谷252-4代表者：代表取締役 三木 義進事業内容：住宅設計・施工、リフォーム、全館空調住宅の設計・施工公式サイト：https://clover-arc.comInstagram：https://www.instagram.com/cloverfcon_kisarazu/