伝統工芸久留米絣の魅力を現代のライフスタイルに合わせて伝えていく事を目的に、久留米絣の反物からネクタイを制作する"Kimonissimo"（キモニッシモ）では、春の新生活におすすめのKimonissimoオリジナルの久留米絣ネクタイの予約販売を開始します。





ビジネスシーンやカジュアルなコーディネイトでも使用できる、オリジナルの久留米絣のコットンネクタイ。春は、入学・就職・異動など、新生活が始まるシーズン。「はじめてのネクタイ」や「異動のお祝い」などにも、久留米絣ネクタイは大変好評です。春の新生活が始まるこのシーズンに、久留米絣ネクタイをお試しいただくのはいかがでしょうか？





Kimonissimoでは、30以上の工程を経て完成までに２～３か月を要す久留米絣の反物の中でも、ビジネススーツやカジュアルなオフィスでのコーディネイトに合わせやすい、久留米絣の定番である藍色やネイビー系を中心に、無地や縞、そして伝統的な柄の「文人絣」（書生絣）などからセレクトし、ネクタイにお仕立て。縫製は、百貨店や有名ブランドのネクタイ縫製を手掛けるネクタイ専門の工房が手掛けています。





大量生産ができないため、商品が入荷する前に予約販売で売り切れてしまうことも多く、春の新生活シーズンに向け、６種類の久留米絣ネクタイの予約販売を開始することになりました。





オンラインショップ（ https://jp.kimonissimo.com/ ）より、送料無料にて予約購入が可能です。





■商品概要

品名：久留米絣ネクタイ（KimonoTie）

素材：表 綿（久留米絣）- 裏 アセテート

サイズ：全長143cm - 大剣幅約8.2cm

製造：日本製

販売価格：7,990円～（税込・送料無料）

出荷予定日：2026年4月以降順次（各商品ページに記載）





■通信販売店舗

久留米絣ネクタイKimonissimo（通信販売のみ）

https://jp.kimonissimo.com/



