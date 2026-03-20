満開の桜も、家族の思い出も、圧倒的な美しさで記録。LivelyLifeが次世代8Kビデオカメラを発売L&Lライブリーライフ株式会社（所在地：東京都立川市）は、春の思い出をより美しく残せる8K対応DVビデオカメラを新たに発売いたしました。春は、卒業・入学・新生活・お花見など、人生の節目となる瞬間が多く訪れる季節です。本製品は、その一瞬一瞬を「作品レベルの映像」で残したいというニーズに応えるために開発されました。

春の"感動の瞬間"を、8Kでそのまま保存

本製品は、従来のフルHDや4Kを超える8K高解像度撮影に対応。満開の桜の繊細な花びらや、光のグラデーション、風に揺れる情景までもリアルに再現します。近年、映像機器は高精細化が進み、8K撮影は"プロ仕様"から"一般ユーザー向け"へと進化。よりリアルな記録体験が求められています。商品情報の詳細につきましては、下記ページよりご確認いただけます。楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/y302355/Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/y302457.html

「撮り逃しゼロ」を実現する安心設計

「大事な瞬間に限って電池が切れる」「暗い場所でうまく撮れない」--そんな撮影のストレスを解消するため、以下の機能を搭載しています。* 最大約4.5時間の連続撮影（大容量バッテリー）* 赤外線ナイトビジョン＋LED補光ライト* 18倍ズームで遠くの被写体も鮮明に* 3インチHDディスプレイで直感操作* Wi-Fi転送＆WEBカメラ対応これにより、昼の桜並木から夜桜ライトアップまで、シーンを問わず高品質な撮影が可能です。

Vlog・SNS・ライブ配信にも最適

本製品は、単なる記録用途にとどまらず、以下の用途にも対応します。* YouTube / TikTok / Instagram投稿* 卒業式・入学式の動画記録* 家族イベント・旅行Vlog* ライブ配信・オンライン授業Wi-Fi機能により、撮影データをスマートフォンへ即時転送可能。"撮る→シェアする"までをシームレスに実現します。

春のギフト需要にも対応

春は「新生活ギフト」の需要が高まる季節です。本製品は以下の用途にも最適です。* 入学祝い・卒業祝い* 新社会人へのプレゼント* 家族への思い出ギフト軽量・コンパクト設計で、誰でも簡単に扱えるため、カメラ初心者にもおすすめです。

製品概要

* 製品名：8K DVビデオカメラ* 解像度：8K対応* ズーム：18倍* バッテリー：4500mAh* 機能：Wi-Fi転送／ナイトビジョン／WEBカメラ対応* ディスプレイ：3インチHD商品の詳しい仕様・機能につきましては、以下のページをご参照ください。

"春の一瞬は、二度と戻らない"

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/y302355/https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/y302457.html

桜はわずか数日で散ってしまう、儚い存在。だからこそ、その瞬間を「最高の画質」で残す価値があります。LivelyLifeは今後も、テクノロジーを通じて「日常を特別な思い出に変える」製品開発を進めてまいります。

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年に創業したライフスタイルテクノロジー企業です。創業当初は小規模なオンラインショップとしてスタートし、現在ではスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア製品など幅広い分野で事業を展開しています。近年は日本市場を中心に、欧米および東南アジアへと販売チャネルを拡大し、累計1,000万人以上のユーザーに製品・サービスを提供。ECモールおよび自社サイトを通じて、グローバルに事業を成長させています。同社は「日常をより便利に、より豊かに」を理念に掲げ、最新テクノロジーと市場ニーズを融合した製品開発を強みとしています。高品質かつ実用性に優れた商品を通じて、ユーザーの生活体験の向上に貢献しています。名：L&Lライブリーライフ株式会社所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル事業内容：スマートウォッチ・デジタル機器・生活家電の企画販売ホームページ：https://livelylife.jp/