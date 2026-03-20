標高850m、天空の特等席で心洗われる春を 六甲みよし観音オートキャンプ駐車場「春の特別体験」開催
六甲山みよし観音 オートキャンプ駐車場(運営：三恒ストラテジー 株式会社)にて、pスタイルのキャンプ体験が楽しめる1日限定4組のイベントを開催します。運営会社の三恒ストラテジー株式会社がプロデュースする本イベントは、キャンプ道具をお持ちでないご家族でも、手軽に安心して楽しめる内容です。
■ イベント概要
期間 ：3月20日 ～ 4月20日
台数 ：1日限定 4台
利用料：車1台につき 5,000円
(山の自然を守るための清掃費としていただきます)
主催 ：三恒ストラテジー株式会社
■ 手軽に楽しむための安心設備
特別な準備は不要です。普段お使いの乗用車でそのままお越しいただけます。
＜多機能コンロを完備＞
各ブロックには、安全にバーベキューや焚き火を楽しめるコンロがあります。キャンプファイヤーも手軽に体験できるのが魅力です。
＜テントも設置不要＞
各サイトには2人用テントも置いてあります。到着してすぐに、六甲山の澄んだ空気の中でリラックスした時間を過ごせます。
■ 宿泊者だけの特別な景色
このプランの醍醐味は、明け方に訪れる「マジックアワー」です。空が魔法のように美しく染まる瞬間を、親子でゆっくりと堪能してください。
【本件に関するお問い合わせ先】
三恒ストラテジー株式会社
公式サイト： https://mt-rokko-miyoshi-kannon.com