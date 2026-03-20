六甲山みよし観音 オートキャンプ駐車場(運営：三恒ストラテジー 株式会社)にて、pスタイルのキャンプ体験が楽しめる1日限定4組のイベントを開催します。運営会社の三恒ストラテジー株式会社がプロデュースする本イベントは、キャンプ道具をお持ちでないご家族でも、手軽に安心して楽しめる内容です。









■ イベント概要

期間 ：3月20日 ～ 4月20日

台数 ：1日限定 4台

利用料：車1台につき 5,000円

(山の自然を守るための清掃費としていただきます)

主催 ：三恒ストラテジー株式会社









■ 手軽に楽しむための安心設備

特別な準備は不要です。普段お使いの乗用車でそのままお越しいただけます。





＜多機能コンロを完備＞

各ブロックには、安全にバーベキューや焚き火を楽しめるコンロがあります。キャンプファイヤーも手軽に体験できるのが魅力です。





＜テントも設置不要＞

各サイトには2人用テントも置いてあります。到着してすぐに、六甲山の澄んだ空気の中でリラックスした時間を過ごせます。









■ 宿泊者だけの特別な景色

このプランの醍醐味は、明け方に訪れる「マジックアワー」です。空が魔法のように美しく染まる瞬間を、親子でゆっくりと堪能してください。









【本件に関するお問い合わせ先】

三恒ストラテジー株式会社

公式サイト： https://mt-rokko-miyoshi-kannon.com