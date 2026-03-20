株式会社アソビナ(所在地：東京都千代田区、代表取締役：大橋 邦彦)が運営する、クリエイターやショップの世界観でオリジナルグッズを製作し、ブランド育成を支援するECプラットフォーム、DELIGRAPHICS(デリグラフィックス)は、このたび出店パートナーの募集を本格的に強化いたします。イラストレーターやグラフィックデザイナー、フォトグラファーなどのクリエイターはもちろん、オリジナルグッズを展開したいカフェやショップ、ブランド運営者など、幅広い事業者に向けて新たな販売機会を提供します。





DELIGRAPHICS公式サイト： https://deli-graphics.com/





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DELIGRAPHICSは、「"着る"ことで始まる物語」をコンセプトに、オリジナルグラフィックをTシャツやバッグなどのアパレルアイテムとして展開できるプラットフォームです。

受注生産型モデルを採用することで在庫リスクを抑えながら販売が可能。製造や発送オペレーションは運営側が担うため、出店者は企画や発信に集中することができます。





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近年、SNSを活用して世界観を発信するカフェやライフスタイルショップが増える一方、「オリジナルグッズを作りたいが在庫が不安」「物販まで手が回らない」といった課題も多く聞かれます。

DELIGRAPHICSでは、店舗ロゴやオリジナルキャラクター、キービジュアルなどを活かしたグッズ展開をサポートし、ブランドの世界観を“着られる形”で拡張する仕組みを整えています。

リアル店舗のファンコミュニティを、オンライン販売へとつなげる導線づくりも可能です。









運営元である株式会社アソビナは、これまで数多くのアパレル製造を手がけてきた実績を持ち、そのノウハウを活かし「ブランドとして育てる」視点でのサポートを行っています。

商品製作だけでなく、コンセプト設計やターゲット設定、世界観づくりなど、ブランディングの段階から伴走。

単発のグッズ販売ではなく、継続的に支持されるブランド構築を支援します。





さらに今後は、出店者にフォーカスしたコラボレーション記事や特集コンテンツを強化。

作品や店舗に込めた想い、誕生の背景、オーナーやクリエイターのストーリーを深掘りし、単なる商品紹介ではなく「人」と「ブランド」の魅力を発信していきます。

共感を軸とした発信により、ファンとのつながりをより強固なものへと育てます。





ジャンルは問いません。

アート、ストリート、キャラクター、ロゴデザイン、ショップブランドなど、多様な表現を歓迎します。





あなたの表現や店舗の世界観を、ブランドとして育てていく。

その一歩を、DELIGRAPHICSとともに踏み出してみませんか。

現在、出店希望パートナーのエントリーを公式サイトにて受付中です。









【会社概要】

社名 ： 株式会社アソビナ

代表者 ： 代表取締役 大橋 邦彦

所在地 ： 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-8-6 第一古川ビル2F

設立 ： 2018年1月

事業内容： 繊維製品の製造・卸、EC小売事業

資本金 ： 900万円

URL ： https://asovina.co.jp/