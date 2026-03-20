ロックバンド・LINDBERG（リンドバーグ）が、待望の新曲「Be Okay」（ビーオーケー）の4月7日の配信リリースに向け、新たなアーティストビジュアルを公開した。あわせて、本日（3月20日）よりTikTokにて同楽曲の先行配信および歌詞の先行公開がスタートし、ミュージックビデオ（MV）のティザー映像がYouTubeにてプレミア公開されることも発表された。ABCプロ野球中継2026年テーマソングとして書き下ろされた新曲「Be Okay」は、LINDBERGの真骨頂とも言える、聴く人の背中を力強く押してくれるポジティブなアッパーチューン。今回解禁された新ビジュアルは、バンドが放つ変わらないエネルギッシュな空気感と、今の彼らならではの自然体な魅力が切り取られた爽やかな仕上がりとなっている。また、本日よりTikTokにて「Be Okay」の音源一部先行配信と、歌詞サイトでの歌詞先行公開がスタート。4月7日のリリースに先駆けていち早く楽曲の一部が楽しめるだけでなく、ユーザー自身が動画のBGMとして使用したり、歌詞をSNSでシェアしたりすることで、ファン参加型でリリースを盛り上げることができる。そして、本日3月20日（金）20時より、YouTubeにて「Be Okay」のMVティザー映像がプレミア公開されることも決定した。MV本編の世界観をいち早く垣間見ることができるこのティザー映像。ぜひリマインダーを設定し、チャット欄に集まってリアルタイムで盛り上がってほしい。

リリース情報

LINDBERG 配信シングル「Be Okay」2026年4月7日（火）リリース▼iTunes プレオーダーhttps://music.apple.com/jp/album/be-okay-single/1884640801?ls=1&app=itunes▼Pre-add / Pre-savehttps://LINDBERG.lnk.to/Be-Okay_paps※Pre-add / Pre-save は、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能です。この機能を利用すると、配信開始後に自身のライブラリやプレイリストに自動で楽曲が追加されます。

https://music.apple.com/jp/album/be-okay-single/1884640801?ls=1&app=ituneshttps://LINDBERG.lnk.to/Be-Okay_paps

タイアップ情報

ABCプロ野球中継2026年テーマソング

「Be Okay」MVティザー映像 YouTubeプレミア公開

公開日時：2026年3月20日（金）20:00～

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=WKpbBWm4F3M

先行配信・先行公開情報

2026年3月20日（金）AM9:00公開▽TikTok音源先行配信https://www.tiktok.com/music/-7616281037754206225▽歌詞先行公開（Uta-Net）

https://www.uta-net.com/song/389868/

▽歌詞先行公開（UtaTen）

https://utaten.com/lyric/mi26031902/

ツアー情報

LINDBERG LIVE TOUR 2026「Hello！New Days」2026年4月3日(金)：新横浜NEW SIDE BEACH!!2026年4月5日(日)：名古屋ダイアモンドホール2026年4月10日(金)：GORILLA HALL OSAKA2026年4月12日(日)：福岡DRUM LOGOS2026年4月17日(金)：札幌cube garden2026年4月19日(日)：仙台darwin2026年4月26日(日)：東京 EX THEATER ROPPONGI

https://freaks.link/contents_author_news_detail/17538/

アーティスト情報

■プロフィールバンド名は、飛行家『チャールズ・リンドバーグ』に由来する。大きな夢に向かって、前向きに進んでいこうとする姿勢をバンドのコンセプトとした。アイドルとしてデビューしていた渡瀬麻紀（バンドでは渡瀬マキに改める）がバンド活動を希望したことにより、アイドル時代のサポートメンバーだった平川達也が、ボーヤ仲間だった川添智久と小柳昌法に声をかけレコーディングがスタート。1988年 LINDBERG結成、1989年デビュー、2002年 解散。2009年にデビュー20周年を迎え１年間の限定復活。2014年 デビュー25周年の年に再始動。しかし、2018年 機能性発声障害を公表し活動を休止。デビュー30周年を超えたのを機に、2020年 完全回復を目指しながら徐々にLIVEをスタート。そして2024年 デビュー35周年を迎え、益々LIVE活動に力を注いでいる。Vocal 渡瀬 マキGuitar 平川 達也Bass 川添 智久Drums 小柳 ”Cherry” 昌法

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