¹¹¤Ë¹¤¬¤ëÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ÎÎØ ¡ÖÌî½§¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó½¦¤¤È¢¡× ¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èin¼¢²ì¸©¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î¼«È¯Åª¤ÊÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÌî½§¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó½¦¤¤È¢¡×¤ÎÂ£Äè¼°¤ò3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖÂ¿²ìÄ®Ãæ±û¸øÌ±´Û¡¡·ë¤¤¤Î¿¹¡×¤Ç3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖÉ§º¬Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¡×¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¦¤¤È¢¤È¤Ï¡¢À¶ÁÝ³èÆ°¤Ç»ÔÌ±¤¬½¦¤Ã¤¿¤´¤ß¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èin¼¢²ì¸©¤Ç¤Ï2021Ç¯¤è¤ê¹âÅç»Ô¤äÉ§º¬»Ô¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤ò»Ï¤á¡¢º£²ó¤Î2Âæ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¹ç·×6Âæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â£Äè¼°¤Ë¤Ï¡¢¼¢²ì¸©Æâ¤Ç¡Ö³¤¤´¤ßPRÂç»È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤´¤ß½¦¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÈüÇÊ¸Ð°ì¼þ¤òÊâ¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦Ìî½§¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¥«¥¤¥Ä¥Ö¥ê¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë³¤ÍÎ¤´¤ßÂÐºö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦CHANGE FOR THE BLUE¡×¤Î°ì´Ä¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡¡¡¡
¡¦³«ºÅ³µÍ×¡§Ìî½§¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó½¦¤¤È¢¤ÎÂ£Äè¼°¤ò¡ÖÂ¿²ìÄ®Ãæ±û¸øÌ±´Û¡¡·ë¤¤¤Î¿¹¡×¤È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÉ§º¬Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¡×¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Æü¡¡¡¡Äø¡§2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ30Ê¬～¡ÊÂ¿²ìÄ®Ãæ±û¸øÌ±´Û¡¡·ë¤¤¤Î¿¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë15»þ00Ê¬～¡ÊÉ§º¬Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¡Ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§Â¿²ìÄ®Ãæ±û¸øÌ±´Û ·ë¤¤¤Î¿¹¡Ê¼¢²ì¸©¸¤¾å·´Â¿²ìÄ®Âç»úµ×ÆÁ160ÈÖÃÏ2¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼¢²ì¸©±ÄÅÔ»Ô¸ø±à É§º¬Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¡Ê¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¾¾¸¶Ä®3028ÈÖÃÏ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦¶¨ÎÏÃÄÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤Þ¤Á¤ª¤³¤·
¡ÖÌî½§¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó½¦¤¤È¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÌî½§¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó½¦¤¤È¢¡×¤È¤ÏÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Î¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤´¤ßÈ¢¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë¤´¤ß½¦¤¤¤Ê¤É¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½¦¤¤È¢¤Ë¤Ï¡Ö³¤¤´¤ßPRÂç»È¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼¢²ì¤Î¸©Ä»¥«¥¤¥Ä¥Ö¥ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÌî½§¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢³¤ÍÎ¤´¤ß¤Î8³ä¤Ï³¹¤«¤é¤Î¤´¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤É¡¢À¶ÁÝ³èÆ°¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¤µ95cm¡¢Éý180cm¤Î¥±ー¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤´¤ß¤ò¼ïÎà¤´¤È¤ËÊ¬ÊÌ¤·¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¢²ì¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¹âÅç»Ô¤äÉ§º¬»Ô¤Ê¤É4¤Ä¤Î»Ô¤Ç´û¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¾å·´3Ä®¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¡¡¡¡¡
´Ä¶¤ä¤´¤ßÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â½¦¤¤È¢¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¦¤¤È¢¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤´¤ß½¦¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤´¤ß¤òÊ¬ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë½¦¤¤È¢¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´¤ßÌäÂê¤Ïº£À¤³¦Åª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼¡À¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿Í·¤Ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¤´¤ßÌäÂê¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É§º¬Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¡
´Ä¶ÌäÂê¤¬À¤³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤ÆÃÏµå¤ò¼é¤í¤¦¤È¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î½¦¤¤È¢¤Ï¤½¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ²ñ¾ì¤Î¶á¤¯¤ÎÆ»Ï©¤Ï»¶Êâ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æ»Ï©ÉÕ¶á¤Ë½¦¤¤È¢¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ë¤´¤ß½¦¤¤¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³¹¡¦³¤¡¦ÈüÇÊ¸Ð¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤â¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤´¤ß½¦¤¤¡£½¦¤¤È¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤´¤ß½¦¤¤¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´Ä¶¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
ÃÄÂÎÌ¾¾Î ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èin¼¢²ì¸©
URL ¡§https://shiga.uminohi.jp/
³èÆ°ÆâÍÆ ¡§¡ÖÈüÇÊ¸Ð¤È³¤¤ò¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¡×¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤Æ¤ÆÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤¦»ö¤òÌÜÅª¤Ë¡¢·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¡¢Ä´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ÀìÌç²È¡¢³Æ¼ï´ë¶ÈÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CHANGE FOR THE BLUE
¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³¤ÍÎ¤´¤ß¤ÎÌäÂê¤ò¼«Ê¬¤´¤È²½¤·¡¢¡É¤³¤ì°Ê¾å¡¢³¤¤Ë¤´¤ß¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2018Ç¯11·î¤«¤é¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
»º´±³ØÌ±¤«¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³¤ÍÎ¤´¤ß¤Îºï¸º¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://uminohi.jp/umigomi/
ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢»þ¤Ë¿´¤Î°Â¤é¤®¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤Ò¤é¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤¡£¤½¤ó¤Ê³¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢³¤¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
https://uminohi.jp/