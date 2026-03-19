S2W¡¢¹ñºÝ·º»ö·Ù»¡µ¡¹½¡ÊICPO¡Ë¼çÆ³¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±ÁÜºº¤Ë»²²Ã
¥Àー¥¯¥¦¥§¥Ö¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏAI´ë¶ÈS2W¡Ê°Ê²¼¡¢S2W¡¢ÂåÉ½¡§½ù¾°ÆÁ¡¡¥½¡¦¥µ¥ó¥É¥¯¡Ë¤Ï£³·î19Æü¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡ÊPhishing¡Ë¤ä¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡ÊMalware¡Ë¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡ÊRansomware¡Ë¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáº¬Àä¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñºÝ·º»ö·Ù»¡µ¡¹½¡ÊICPO¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ýー¥ë¡×¡Ë¼çÆ³¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±ºîÀï¡ÖOperation Synergia III¡Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥Êー¥¸¥¢ III¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯7·î¤«¤éÌó6¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎºîÀï¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦72¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÀï´ü´ÖÃæ¡¢Æ±µ¡¹½¤Ï¼ý½¸¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¡Ö¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡ÊActionable Intelligence¡Ë¡×¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ñ²È´Ö¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÀï½ÑÅª¤ÊºîÀï¿ë¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Æ¹ñ¤ÎÁÜººÅö¶É¤Ï¼çÍ×¤ÊÈÈºáµòÅÀ¤òÁÜº÷¤·¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥Ðー³èÆ°¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î°ìÏ¢¤Î¶¦Æ±ÂÐ±þ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎºîÀï¤Ç¤Ï45,000·ï°Ê¾å¤Î°°Õ¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥È¥³¥ë¡ÊIP¡Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È¥µー¥Ðー¤òÊÄº¿¤·¡¢94Ì¾¤òÂáÊá¡¢110Ì¾¤òÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÆÃÄê¤¹¤ëÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
S2W¤Ï¡¢¹ñºÝ¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ýー¥ë¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´±Ì±¶¨ÎÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGateway Initiative¡×¤Î´Ú¹ñÆâÍ£°ì¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î¸ø¶¦ÉôÌç¡¦À¯ÉÜµ¡´Ø¸þ¤±¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáÁÜºº¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖXARVIS¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢º£²ó¤ÎºîÀï¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Àー¥¯¥¦¥§¥Ö¤äTelegram¡¢°ãË¡¤Ê°Å¹æ»ñ»º¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ò¥É¥¥¥ó¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÅý¹çÅª¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢Âª¤¨¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¤òÏ¢·È¡¦¥¯¥í¥¹Ê¬ÀÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÆ³¤½Ð¤·¡¢¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤ÎÄÉÀ×¤ä°°Õ¤Î¤¢¤ë¥µー¥Ðー¤ÎÆÃÄê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Ýー¥ë¤Î¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¶É¤Î¥Ëー¥ë¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¥ó¡ÊNeal Jetton¡Ë¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Î¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹ªÌ¯¤ÇÇË²õÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢º£²ó¤ÎºîÀï¤ÎÀ®¸ù¤Ï¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤¬ÁÜºº²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¡£º£¸å¤â³Æ¹ñ¤ÎÁÜººµ¡´Ø¤äÌ±´Ö¤ÎÀìÌç²È¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÈÈºá¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÅ¦È¯¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÈï³²¼Ô¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
S2W¤Î½ù¾°ÆÁ¡Ê¥½¡¦¥µ¥ó¥É¥¯¡ËÂåÉ½¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎºîÀï¤Ï¡¢´±Ì±¤Î¶ÛÌ©¤Ê¶¨ÎÏ¤¬¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤Î³È»¶ÍÞÀ©¤Ë¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿°ÕµÁ¿¼¤¤»öÎã¤À¡£S2W¤Ïº£¸å¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Ýー¥ë¤ä¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹âÅÙ²½¤·¡¢¹ñ²È¤òÄ¶¤¨¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¶¼°Ò¤Ë¤âµ¡ÉÒ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í1.¡ÖOperation Synergia III¡×¤Î¾Ò²ð
¥¤¥ó¥¿ー¥Ýー¥ë¤Î¼çÆ³¤Î²¼¡¢2025Ç¯7·î18Æü¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡¦¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¹ñºÝ¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáÂÐ±þºîÀï¡£ÆüËÜ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÀ¤³¦72¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤È¡¢S2W¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¡¢Group-IB¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ýー¥ë¤Î¡ÖGateway Initiative¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎºîÀï¤Ï¡¢¢¤°°Õ¤Î¤¢¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ä¥µー¥Ðー45,000·ï°Ê¾å¤Î¼×ÃÇ ¢¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥µー¥Ðー212Âæ¤Î²¡¼ý ¢¤94Ì¾¤ÎÂáÊá¤È110Ì¾¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤Æ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÁÜºº·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1)¥Þ¥«¥ª¤ÎË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤Ï¡¢µ¶¤Î¥«¥¸¥Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶ä¹Ô¡¢À¯ÉÜÅö¶É¡¢·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¹ñ²È¤Î¼çÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁõ¤Ã¤¿3Ëü3,000·ï°Ê¾å¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°µÚ¤Óº¾µ½¥µ¥¤¥È¤òÅ¦È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¶¥µ¥¤¥È¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥Á¥ãー¥¸¤·¤¿¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·Åð¤ß¼è¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë·Á¤Çº¾µ½Èï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2)¥Èー¥´·Ù»¡¤Ï¡¢½»Âð³¹¤Çº¾µ½ÁÈ¿¥¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô10¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾è¤Ã¼è¤ê¤Ê¤É¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÈÈºá¤òÃ´Åö¤·¡¢»Ä¤ê¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤äÀÅª¶¼Ç÷¡Ê¥»¥¯¥¹¥Èー¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤¿º¾µ½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÃÎ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢µ¶¤ÎÎø¿Í´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¤ê²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤òñÙ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁ÷¶â¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3)¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç¤Ï¡¢Í»»ñ¤ä½¢¿¦º¾µ½¡¢¿ÈÊ¬º¾¾Î¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ê¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤ÎÍÆµ¿¤ÇÍÆµ¿¼Ô40¿Í¤òÂáÊá¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹134Âæ¤ò²¡¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í2.S2W¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Ýー¥ë´Ö¤Î¶¨ÎÏ¼ÂÀÓ
S2W¤Ï2020Ç¯¤«¤é¡¢¾ðÊó¶¦Í¤ä¶¦Æ±³èÆ°¡¢¸ø¶¦ÉôÌç¡¦À¯ÉÜµ¡´Ø¸þ¤±¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáÁÜºº¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖQUAXAR¡×¤Î¶¡µë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ýー¥ë¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¶É¤È¶ÛÌ©¤Ê¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÅª¤Ê¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÁÈ¿¥¤Î¸¡µó¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ä°ãË¡ÂÚºß¡¦Ì©Æþ¹ñÁÈ¿¥¤ÎÅ¦È¯¤Ê¤É¡¢Æ±µ¡¹½¼çÆ³¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¹çÆ±ºîÀï¤Ë»²²Ã¤·ÈÈºá¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤Û¤«¡¢Âè33²ó¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Ýー¥ë¹çÆ±ÁÜºº¥Áー¥à¡ÊJTF¡Ë¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ØÏ¢¤Î¶¼°ÒÊ¬ÀÏ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¸ø¼°¤Î´¶¼Õ¾õ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï¡¢Æ±µ¡¹½¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´±Ì±¶¨ÎÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGateway Initiative¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÇÍ£°ì¡¢¤«¤ÄÀ¤³¦¤Ç12ÈÖÌÜ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ýー¥ë¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá²ñµÄ¡ÊIGCC¡Ë¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ýー¥ë¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáÀìÌç²È¥°¥ëー¥×¡ÊCyberEX¡Ë¡×²ñµÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ±µ¡¹½¼çºÅ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â4Ç¯Ï¢Â³¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¼£°Â°Ý»ý¤Ë¸þ¤±¤¿Áê¸ßÏ¢ÂÓ¤Î¤¢¤êÊý¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§S2W
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ÂåÉ½¡¡½ù¾°ÆÁ¡¡¥½¡¦¥µ¥ó¥É¥¯
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2018Ç¯9·î
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://s2w.inc/ja
2018Ç¯9·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿S2W¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à(WEF)¤Î¡ÖºÇ¤âÍË¾¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢100¼Ò¡×¤Î¤¦¤Á¤Î1¼Ò¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¥Àー¥¯¥¦¥§¥Ö¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏAIÀìÌç´ë¶È¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤Ë¡Ö¹ñºÝ·º»ö·Ù»¡µ¡¹½¡ÊICPO¡Ë¡×¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ÎÁÜºº¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯7·î¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ÊMS¡Ë¤Î¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡ÊSecurity Copilot¡Ë¡×¤Ë¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¡¢µ¡´Ø¤ä´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ICPO¤¬¼çÆ³¤¹¤ë´±Ì±¶¨ÎÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGateway¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¤ÎÀ¤³¦12ÈÖÌÜ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤«¤é½é¤á¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À½ÉÊ¾ðÊó¡§
¡üXARVIS¡Ê¥¶ー¥Ó¥¹¡Ë¡§¸ø¶¦ÉôÌç¡¦À¯ÉÜµ¡´Ø¸þ¤±¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáÁÜºº¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡üQUAXAR¡Ê¥¯¥§ー¥µー¡Ë¡§Ì±´Ö´ë¶È¡¦µ¡´ØÀìÍÑ¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡üSAIP¡§»º¶ÈÍÑÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó