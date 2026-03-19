TRANSIT×totonoü 特別冊子『サウナが生まれる国・エストニア』が誕生　清水みさとさんが巡る自宅サウナのルーツ

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totonou Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：齋藤アレックス剛太、以下「totonoü（ととのう）」）は、トラベルカルチャー誌『TRANSIT』とコラボレーションした特別冊子『TRANSIT meets totonoü ～サウナが生まれる国・エストニア～』（以下「特別冊子」）が誕生したことを発表します。

特別冊子の中核となっているのは、俳優・タレントの清水みさとさんが書き下ろした、北欧・エストニア旅のエッセイです。

エストニアにある新旧様々なサウナ施設を巡ったり、totonoüのサウナ工場を訪問したりといった旅の思い出に加え、ご自宅にあるtotonoüのサウナのお気に入りポイントについても綴っていただきました。

特別冊子は、totonoüのサウナショールーム(https://totonou.co/pages/showroom)にご来場いただいた方や、カタログをご請求(https://totonou.co/pages/catalogue)いただいた方にお渡ししています。サウナ導入にご関心のある方は、totonoü公式Webサイト(https://totonou.co/)よりお気軽にお問い合わせください。

TRANSIT×totonoü 特別冊子 清水みさとさんがエストニア旅のエッセイを執筆

『TRANSIT』は、世界や日本の美しい風景や文化を“旅”というフィルターを通して紹介するトラベルカルチャーマガジンです。

このたび、TRANSITとtotonoüのコラボレーションにより、特別冊子『TRANSIT meets totonoü ～サウナが生まれる国・エストニア～』が完成しました。

特別冊子の中核となっているのは、俳優・タレントの清水みさとさんが書き下ろした北欧・エストニア旅のエッセイです。

totonoüのサウナをご自宅に導入されている清水みさとさんが、愛用するサウナの“故郷”であるエストニアを訪問。その旅路でサウナにまつわる様々な場所や人と出逢い、そこで感じた『理想的なサウナの在り方』や『totonoüのサウナのルーツ』が、率直なことばで描き出されています。

自宅サウナの“ルーツ”に出逢う旅 新旧様々なサウナ施設やサウナ工場を訪問

今回の旅で、エストニア在住のtotonoü代表・齋藤アレックス剛太の案内のもと、20以上のサウナ室を擁する現代的なサウナ施設や、100年以上続く老舗の公衆浴場、伝統的なスモークサウナなど、新旧様々なサウナ施設を巡った清水みさとさん。

特別冊子の中には、エストニアのサウナ文化に触れた感想が、世界各国のサウナを知る清水みさとさんだからこそ紡げる表現でおさめられています。

また、ご自宅のサウナが生まれた工場にも足を運び、サウナが作られる過程も見学。サウナ職人の繊細な仕事に触れ、「前よりももっと、家のサウナへの愛着が湧いた」と語ります。

さらに、特別冊子の中では、清水みさとさんのご自宅に導入されているtotonoüのサウナについても紹介されています。「あっさり進んだ」という導入時のエピソードや、自宅サウナがある生活、自宅サウナのお気に入りポイントなどについて綴っていただきました。

特別冊子『サウナが生まれる国・エストニア』、ショールーム来場者等に配布へ

特別冊子は、totonoüのサウナの故郷・エストニアのサウナ文化や、totonoüが目指す「サウナと共にある暮らし」をより身近に感じていただけるような内容となっています。

totonoüのサウナショールーム(https://totonou.co/pages/showroom)にご来場いただいた方やカタログをご請求(https://totonou.co/pages/catalogue)いただいた方にお渡ししていますので、サウナ導入にご関心のある方は、totonoü公式Webサイト(https://totonou.co/)よりお気軽にお問い合わせください。

今後もtotonoüは、北欧に拠点を置く中で得た知見や事例を発信し、サウナ製品の普及活動に取り組むことで、日本における「サウナと共にある暮らし」の実現を目指してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

- 自宅用サウナ製品『Auroom Cala Wood -清水みさとモデル-』：https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/cabin-sauna-misato-model- 自宅用サウナ製品トップページ：https://totonou.co/collections/katei-private-sauna- バレルサウナ製品トップページ：https://totonou.co/collections/barrel-sauna- サウナショールーム紹介ページ：https://totonou.co/pages/showroom- カタログダウンロードページ：https://totonou.co/pages/catalogueお問い合わせはこちら :https://totonou.co/pages/contacttotonoüのサウナ製品に関するお問い合わせ

TRANSITについて

世界や日本の美しい風景や文化を“旅”というフィルターを通して紹介するトラベルカルチャーマガジンです。特集地を旅して感じた文章と美しい写真、歴史や風土、社会問題までを包括的・多面的に紹介します。旅する前も旅した後も、旅をしなくても楽しめる、知的好奇心に溢れた人のための雑誌です。

TRANSIT公式HP：https://transit.jp/

清水みさとさんについて

俳優、タレント。サウナ好きが高じて、「サウナイキタイ」のポスターをはじめ、ラジオ「清水みさとの、サウナいこ？」（AuDee／JFN全国21局ネット）のパーソナリティーを務めるほか、TRANSIT「世界のサウナ巡礼記」、るるぶ「あちこちサウナ旅」、リンネル「食いしんぼう寄り道サウナ」、オレンジページ「本日もトトノイマシタ！」、など多数の連載を担当。

著書に『ご自愛サウナライフ』『サウナのぷりンセス』。

※好評発売中『ご自愛サウナライフ』

＜こちらからご購入いただけます＞

https://www.kadokawa.co.jp/product/322402002042/

totonoüについて

totonoüは、「サウナと共にある暮らしを、日本で最速で実現する」をミッションに、北欧産サウナを販売するサウナスタートアップです。北欧・エストニアと日本を中心に「ととのえる」を専門とするメンバーたちが世界各国からフルリモートで勤務しています。現在は、家庭用・事業用の両面で、エストニア産サウナの輸入・販売・プロデュース・設計・施工を行っています。

totonoü公式HP：https://totonou.co/