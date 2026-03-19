ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¡ÖiF Design Award 2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆBranding & Communication DesignÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÂíËÜ ¹±¡¡°Ê²¼¡¢ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤Ï¡¢¡ÖiF Design Award 2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¤È¶¦Æ±¤ÇÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤¬Branding & Communication DesignÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖiF Design Award 2026¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯68¥«¹ñ¤«¤éÇ¯´Ö10,000·ï°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£129Ì¾¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¿³ºº°÷ÃÄ¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨
¡ã¼õ¾ÞºîÉÊ¡ä
MASAHIROMARUYAMA.com
¡¦¹¹ð¼ç¡§MASAHIRO MARUYAMA
¡¦¼õ¾ÞÉôÌç¡§Branding & Communication DesignÉôÌç
¡¦URL¡§https://jp.masahiromaruyama.com/step
¡¦¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMASAHIROMARUYAMA¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤«¤é3D¶õ´Ö¤òºÆ¸½¤¹¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¡Ö3D Gaussian Splatting¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¡¢¿Í¤Î¿´¤È¥â¥Î¤òÆ°¤«¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡§¡ÖiF Design Award¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://ifdesign.com/ja/
¡ãÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ähttps://www.dentsudigital.co.jp/
ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁí¹ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢À¤³¦¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅý¹çÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑ¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Î¡ÖÊÑ³×¤ÈÀ®Ä¹¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£