»Ò¶¡Éþ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSLAP SLIP¡Ê¥¹¥é¥Ã¥× ¥¹¥ê¥Ã¥×¡Ë¡×¤«¤é¡ÖSWIMMER(¥¹¥¤¥Þー)¡×¤È¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤È¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬3·î²¼½Üº¢¤è¤ê¿·ÅÐ¾ì¡ª
¿À¸ÍÈ¯¡¢»Ò¶¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤Ù¤Ù(ËÜ¼Ò:Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ËÎÉô Àµ¼÷)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖSLAP SLIP¡Ê¥¹¥é¥Ã¥× ¥¹¥ê¥Ã¥×¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¡ÖSWIMMER(¥¹¥¤¥Þー)¡×¤È¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤È¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¬ÅÐ¾ì¡ª2026Ç¯3·î²¼½Üº¢¤è¤ê¡¢¡ÖSLAP SLIP(¥¹¥é¥Ã¥× ¥¹¥ê¥Ã¥×)¡×Á´¹ñ63Å¹ÊÞ¡¢BEBE¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(BEBE MALL)¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æ°Êª¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¬ー¥êー¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Î»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSWIMMER(¥¹¥¤¥Þー)¡×¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥·¥êー¥º¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤Ë¤è¤ë¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSWIMMER(¥¹¥¤¥Þー)¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¥¥åー¥È¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤Î°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢»×¤ï¤º¿´¤¬¤È¤¤á¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢§
https://www.bebe-mall.jp/shop/pg/1slap-swimmer-sanrio/
¡ü¡ÖSWIMMER¡Ê¥¹¥¤¥Þー¡Ë¡×¤È¤Ï
¡ÖSWIMMER ¡Ê¥¹¥¤¥Þー¡Ë¡×¤Ï°áÎÁ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ýー¥Á¡¢ºâÉÛ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢Ê¸¶ñ¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Æ°Êª¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤«¤é¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì1987Ç¯¤«¤éÌó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤ÎÅ¸³«½ªÎ»¸å¡¢¿·±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Æ¥£¥º¡Û¤Ë¤Æ2020Ç¯¤ËÉü³è¡£Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖSWIMMER ¡Ê¥¹¥¤¥Þー¡Ë¡×¡ß¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¥¢¥¤¥Æ¥à
¢£¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¥ìー¥¹ÉÕ¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¥ìー¥¹»È¤¤¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬°¦¤é¤·¤¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£
Âµ¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬ÃÆ¤à¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¥ìー¥¹ÉÕ¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¥µ¥¤¥º/80~130cm
¥«¥éー/¥Ô¥ó¥¯·Ï¡¦¥¤¥¨¥íー·Ï
²Á³Ê/\4,290(ÀÇ¹þ)
£³·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¡£
¢£¥Ñ¥Õ¥¹¥êー¥ÖÅ·¼³È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä
Âµ¤È¥Ñ¥Õ¥¹¥êー¥Ö¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Á¥åー¥ë¤Ë¡¢¥«¥éー¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ñ¥Ã¥Á»É½«¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀT¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Õ¥¹¥êー¥Ö¥ìー¥·-Å·¼³È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä
¥µ¥¤¥º/80~130cm
¥«¥éー/¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¤¥¨¥íー¡¦¥Ñー¥×¥ë
²Á³Ê/\3,190(ÀÇ¹þ)
£³·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¡£
¢£¥Üー¥Àー¿þ¥Õ¥ê¥ë¶ß¥ìー¥¹Å·¼³È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤È¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ëÆþ¤ê¤Î¥Ïー¥È¥Ñ¥Ã¥Á¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯T¥·¥ã¥Ä¡£
¥ìー¥¹¶ß¤ä¡¢Âµ¤Ë½Å¤Í¤¿¥ìー¥¹¡ß¥Õ¥ê¥ë¥ªー¥¬¥ó¥¸ー¤¬²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Üー¥ÀーÊÁ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Äø¤è¤¤´Å¤µ¤Ç¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£
¥Üー¥Àー¿þ¥Õ¥ê¥ë¶ß¥ìー¥¹Å·¼³È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä
¥µ¥¤¥º/80~130cm
¥«¥éー/¥Ô¥ó¥¯·Ï¡¦¥ì¥Ã¥É·Ï
²Á³Ê/\3,630(ÀÇ¹þ)
£³·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¡£
¢£¥Õ¥ê¥ëÉÕ¤¥Ïー¥È¥ê¥å¥Ã¥¯
¢£¥ìー¥¹ÉÕ¤¥Ï¥ó¥«¥Á
¤ª½Ð¤«¤±µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á´4ÊÁ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡¢±ï¤ò¤°¤ë¤ê¤È¥ìー¥¹¤Ç°Ï¤ó¤À°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Ïー¥È·¿¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ý¥·¥§¥Ã¥È´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ê¥ë»È¤¤¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤¬¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¥é¥Ö¥êー¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
4ÊÁ¥ìー¥¹¥Ï¥ó¥«¥Á
¥«¥éー/¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ã¥É¡¦¥¤¥¨¥íー¡¦¥Ñー¥×¥ë
²Á³Ê/\880(ÀÇ¹þ)
£³·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¡£
¥Õ¥ê¥ëÉÕ¤¥Ïー¥È¥ê¥å¥Ã¥¯
¥«¥éー/¥Ô¥ó¥¯·Ï¡¦¥ì¥Ã¥É·Ï
²Á³Ê/\3,190(ÀÇ¹þ)
£³·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¡£
¢§ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢§
https://www.bebe-mall.jp/shop/pg/1slap-swimmer-sanrio/
SLAP SLIP(¥¹¥é¥Ã¥× ¥¹¥ê¥Ã¥×)¤È¤Ï
～»Ò¤É¤â¤ÎÍß¤·¤¤¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë～
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤³¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤é¤·¤¤º£¤·¤«Ãå¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤òÄó°Æ
¤É¤³¤«¾åÉÊ¤ÇÀ¶Á¿´¶Éº¤¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯³Ê¾å¤²
¢£SLAP SLIP(¥¹¥é¥Ã¥× ¥¹¥ê¥Ã¥×)¥·¥ç¥Ã¥×¥ê¥¹¥È(Á´¹ñ63Å¹ÊÞ)
https://bebe.co.jp/brand/slap-slip-shoplist/
¢£¥Ù¥Ù¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ BEBEMALL
https://www.bebe-mall.jp/shop/brand/180
¢£SLAP SLIP(¥¹¥é¥Ã¥× ¥¹¥ê¥Ã¥×)¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/slapslip_official/
¢£¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾:³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Ù
½êºßÃÏ:¢©650-0046 ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¹ÁÅçÃæÄ®6ÃúÌÜ8-2¡¡
ÂåÉ½¼Ô:ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ËÎÉô Àµ¼÷
URL¡§https://bebe.co.jp/about/#profile
»ö¶ÈÆâÍÆ:»Ò¶¡Éþ¾þÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä
¢£¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Ù¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
10:00～12:00/13:00～17:00 (ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Åß´üµÙ²Ë½ü¤¯)
MALL¡§bebe.info@java.gr.jp
SWIMMER(TM) ¡¡¡ÊC¡Ë'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665453