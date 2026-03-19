¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¾¤¦¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×È¯ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖASYMM¡Ê¥¢¥·¥à¡Ë¡×¥Ñ¥ê¥³¥ì²ñ´üÃæ³«ºÅ¤Î³¤³°¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é²½¤òÌÜ»Ø¤¹³ô¼°²ñ¼ÒCellest¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§º´¡¹ÌÚ ¹¨»Ö¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¾¤¦¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×È¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖASYMM¡Ê¥¢¥·¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢¡È¥Ñ¥ê¥³¥ì¡É¡Ê¡á¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡Ë²ñ´üÃæ¤Î2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸½ÃÏ¡§3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ë¡¢¥Ñ¥ê»ÔÆâ¤Î²ñ¾ì¡ÖLa Galerie Bourbon¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥·¥çーËÜÈÖÁ°¡¹Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë3·î9Æü～10Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥Ñ¥ê¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤ò¼Â»Ü¡£¹ç·×6»þ´Ö¤ÎÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢Î®ÄÌ¼è°úÁí³Û¡ÊGMV¡Ë¤Ï1,300Ëü±ß¤òÆÍÇË¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤È¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÇ®ÎÌ¤òÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ø¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¾¤¦¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥µー¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖASYMM¡×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ëkana¤â¥·¥çー¤ËÅÐ¾ì
¢£¥Ñ¥ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸½ÃÏ¡§3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ë¤Ë¥Ñ¥ê»ÔÆâ¤Î²ñ¾ì¡ÖLa Galerie Bourbon¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ÖASYMM¡×¤ÎºÇ¿·¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡È·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¼«Í³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤òÉ½¸½¡£ÆüËÜÈ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´Ø·¸¼Ô¤äÍè¾ì¼Ô¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ñ¥ê¸½ÃÏ¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Î¼ÂÀÓ
¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡ÖASYMM¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£
- ÇÛ¿®Æü»þ¡§2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë6:00～9:00¡¢10Æü¡Ê²Ð¡Ë6:00～9:00 ¢¨¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ»þ´Ö
- ÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¡Ö¤¾¤¦¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×TikTok¡¡ https://www.tiktok.com/@kmkn___
- »ëÄ°¼Ô¿ô¡§¹ç·×28,347¿Í
- ÈÎÇäÅÀ¡§3,048ÅÀ
- Î®ÄÌ¼è°úÁí³Û¡ÊGMV¡Ë¡§13,452,240±ß
¢£¡ÖASYMM¡×¤È¤Ï¡ã¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡ä
ASYMMETRIC FREEDOM
ÀöÎý¤È¼«Í³¡£
¡È·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò¤Þ¤È¤¦¡£
¡ã¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¡ä
"ASYMMETRIC¡Ê¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡áÈóÂÐ¾Î" ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»ý¤Ä¥æ¥Ëー¥¯¤µ¤È»É·ãÀ¤ò¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤Ï¡Ö¶Ñ°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½±Ç¤¨¤ë¸ÄÀ¡×¤ò¹ÎÄê¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¤Á¤¬¤¤¡É¤òÌ¥ÎÏ¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¡ä
"Èþ¤·¤µ" ¤Ï¡¢¶Ñ¹Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ÄÀ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
´°àú¤Êº¸±¦ÂÐ¾Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ê¥º¥ì¤äÍ¾Çò¤¬À¸¤àÍ¾±¤¤Ë¤³¤½¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬½É¤ë¡£
¡ÖASYMM¡× ¤Ï¡¢´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¾¤¦¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤È¤Ï
¡Ö¤¾¤¦¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ï2017Ç¯¤è¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥³¥¹¥á¡¦»¨²ß¡¦¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£
¿ô¡¹¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£1ÇÛ¿®¤ÎºÇÂçÁí»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï97Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢°ì²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ç1²¯±ß°Ê¾å¤òÈÎÇä¡¢·î´ÖÇä¾å¤Ï2²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¤äPR¤Î¤´°ÍÍê¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¡Ö¤¾¤¦¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
¡¦TikTok¡Ê@kmkn___¡Ë https://www.tiktok.com/@kmkn___
¡¦Instagram¡Ê¡÷zouneko_channel¡Ë https://www.instagram.com/zouneko_channel/
¡Ú¡Ö¥È¥¥Ð¥Ê¡× TikTokShop¡Û
https://vt.tiktok.com/ZSAMp1Wpk/?page=TikTokShop
¡ÊTikTok¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉºÑ¤ß¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¢£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡×³ô¼°²ñ¼ÒCellest¤È¤Ï
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¤«¤é¶È³¦¤Ë»²Æþ¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹ÀìÍÑ¤ÎEC¥âー¥ë¥¢¥×¥ê¡ÖWABE¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥µー¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹ÀìÌç»öÌ³½ê¡Ö¥È¥¥Ð¥Ê¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¾¦ÉÊ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¹ØÇãÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢½¾Íè¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹Ê¸²½¤òº¬ÉÕ¤«¤»¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯ÊØÍø¤ËÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCellest
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®3ÃúÌÜ1－10 PMOEXËÜÄ® 11³¬
ÀßÎ©¡§2019Ç¯7·î31Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§º´¡¹ÌÚ¹¨»Ö
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡¦¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://cellest.co.jp/
- ¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹ÀìÌç»öÌ³½ê¡Ö¥È¥¥Ð¥Ê¡×¡§https://tokibana.com/
- ¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹ÀìÍÑEC¥âー¥ë¥¢¥×¥ê¡ÖWABE¡×
- ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://wabelive.com/?utm_source=press
- ¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://app.adjust.com/1pew8384
- ÂåÉ½¸ø¼°X¡§https://x.com/hiroza1220
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¸ø¼°X¡§https://x.com/Cellest_co
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¸ø¼°note¡§https://note.com/cellest/
- ¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¸¦µæ½ê¸ø¼°note¡§https://note.com/livecommercelab