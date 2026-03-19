¡Ú³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éSDGs¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡ª¡Û¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯ÁÛ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø¥µ¥¹¥Í¥¿¡ª¡Ù¤¬Á´¹ñÅ¸³«¤ò³«»Ï¡ª
¼¡À¤Âå·¿STEAM¶µ°é¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPendemy¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼È»¿Í¡Ë¤Ï¡¢¥«ー¥É¥²ー¥à·Á¼°¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¥Ã¥È¡Ø¥µ¥¹¥Í¥¿¡ª¡ÊSustainable ¡ß Ideas¡Ë¡Ù¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥É¤È¥ïー¥¯¥·ー¥È¤Ç»×¹Í¤òÀ°Íý¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÏÀÍýÅª¤Ë¸À¸ì²½
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢´Ä¶ÌäÂê¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤à¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢PendemyÆÈ¼«¤Î¶µ°é¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¥«ー¥É¤ò°ú¤¤¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´Ä¶²ÝÂê¤ÎÍý²ò¤«¤é²ò·è¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î´ë²è²½¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ì¥´(R)¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä3D¥â¥Ç¥ë¡¢ARÅê±Æ¤Ç¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë :
https://pendemy.com/susneta/
¢£ ¤Ê¤¼¡¢º£¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯ÁÛ¡×¤Î¶µ°é¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
SDGs¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¶µ°é¸½¾ì¤äÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÃÎ¼±¤È¤·¤Æ³Ø¤Ö¡×ÃÊ³¬¤«¤é¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×ÃÊ³¬¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢°Õ¸«¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Pendemy¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÉ¤ò¡Ö¥«ー¥É¥²ー¥à¡ÊÍ·¤Ó¡Ë¡×¤È¡Ö¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤ë²Ä»ë²½¡×¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÇÆÍÇË¤·¤Þ¤¹¡£ÃÎ¼±¤Îº¹¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ºÃ¯¤â¤¬Ãµµæ¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¥«ー¥É¤È¥ïー¥¯¥·ー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¤é¡È¹Í¤¨È´¤¤¤¿·ë²Ì¡É¤ò¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²ÌÊª¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¡¢Ç¼ÆÀÅÙ¤Î¹â¤¤ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Í·¤Ó¤¬¡Ö¿¼¤¤³Ø¤Ó¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥«ー¥É¥·¥¹¥Æ¥à
¡Ö¥µ¥¹¥Í¥¿¡ª¡×¤Ï¡¢
¡û»ÜÀß¡¦ÀßÈ÷
¡û´Ä¶ÌäÂê
¡û¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à
¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥«ー¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÀìÍÑ¤Î¥ïー¥¯¥·ー¥È¤Ë±è¤Ã¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¼±º¹¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç»×¹Í¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ò·èºö¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¼ï¤Î¥«ー¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢²ò·è¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄ¾´¶Åª¤ËÈ¯ÁÛ
¢£¡Ø¥µ¥¹¥Í¥¿¡ª¡Ù¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1. ¡ÖÈ¯ÁÛ¡×¤ò¡Ö¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×¤Ø¡£STEAM¶µ°é¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³Àß·×
¥«ー¥É¥²ー¥à¤ÇÈ¯ÁÛ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡¢¥ì¥´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä3D¥â¥Ç¥ë¡¢ARÅê±Æ¤òÍÑ¤¤¤Æ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ê»îºîÉÊ¡Ë¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¥×¥í¥»¥¹¤ò¡Ö·Á¤Ë¤¹¤ë¡×´î¤Ó¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃµµæ¿´¤òºÇÂç²½¡£Ã±¤Ê¤ëÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Ç¼ÆÀÅÙ¤Î¹â¤¤³Ø¤Ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ä¥ë¥á¥ó¥ÄÍÍ¤ÎCSR³èÆ°¤Î°ì´Ä¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÅìµþÅÔÎ©»º¶Èµ»½Ñ¹âÀì¤Ç¤Î¼Â»Ü¤ÎÍÍ»Ò¡£¥ì¥´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ÌÜÅª¤ä²ñ¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¥Ã¥ÈÄó¶¡¤«¤éÅöÆü±¿±Ä¤Þ¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ
¼Â»Ü·ÁÂÖ¤Ï¡¢¤´Í×Ë¾¤äÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤òÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¥¥Ã¥ÈÄó¶¡¤Î¤ß¡§ ¼«¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¼ê·Ú¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë
- ¿Ê¹Ô¥µ¥Ýー¥È¡§ ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¶¦Æ±±¿±Ä¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë
- ÅöÆü¤Î¥Õ¥ë±¿±Ä¡§ ´ë²è¤«¤éÅöÆü¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢µ¡ºà»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤ÇÁ´¤ÆÇ¤¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë
»²²Ã¿Í¿ô¤ä½êÍ×»þ´Ö¡¢²ñ¾ì¤Î¾ò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÇÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ¶å½£¤æ¤á¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¤Ç¤Î¼Â»Ü¤ÎÍÍ»Ò¡£¼ê·Ú¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯ÁÛ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥È¤Ê¼Â»Ü¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3. 50²ó°Ê¾å¤Î¼Â»Ü¼ÂÀÓ¡£½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ç¤â°Â¿´¤ÎÈ¼ÁöÂÎÀ©
ÆüËÜ²Ê³ØÌ¤Íè´Û¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÎß·×50²ó¤òÄ¶¤¨¤ëSTEAM¶µ°é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¹Ö»Õ¿Ø¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ä¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎ×µ¡±þÊÑ¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¶µ°é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÃ´Åö¼ÔÍÍ¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ²Ê³ØÌ¤Íè´Û¤Ç¤Î¼Â»Ü¤ÎÍÍ»Ò¡£Ì¤Íè¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò3D¥â¥Ç¥ë¤äAR¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Í¤¨¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»ÜÀß¡¦ÀßÈ÷¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î³¹¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢Ì¤Íè¤Î¤Þ¤Á¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³èÍÑ¥·ー¥óÎã
- ¼«¼£ÂÎ¡¦¸ø¶¦»ÜÀß¡§ ÃÏ°è¤ÎÇÑºà¤ä²ÝÂê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤SDGs·¼È¯»Üºö¤È¤·¤Æ
- ¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡§ ½µËö¤Î¿Æ»Ò½¸µÒ¤È¡¢»ÜÀß¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£È¯¿®¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ
- ¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¡§ Áí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Î»þ´Ö¡ÊÃµµæ³Ø½¬¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎSTEAM¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ
- ´ë¶È¤ÎCSR¡§ »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¡¢SDGs¤ò¡ÈÂÎ¸³¡É¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëµ¡²ñÁÏ½Ð¤È¤·¤Æ
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
±¦µ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£https://pendemy.com/susneta/contact/
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒPendemy
¡ÖºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¡ß¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿STEAM¶µ°é¤òÅ¸³«¤¹¤ë¶µ°é²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼«¼Ò¶µ¼¼¤Î±¿±Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢50²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¶µºàÀß·×¤«¤é¸½¾ì±¿±Ä¡¢¶µ°éDX»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPendemy¡Ê¥Ú¥ó¥Ç¥ßー¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¼÷Ä®3ÃúÌÜ4ÈÖÃÏ10Max ole ÉÜÃæ 3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚÂ¼ È»¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§STEAM¶µ°é¡¢¶µ°é¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢¶µ°éDX¡¦AIÆ³Æþ»Ù±ç
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://pendemy.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡Ê¥µ¥¹¥Í¥¿¡ª¡Ë¡§https://pendemy.com/susneta/