ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡¢°ìÈÌÍÑ¼«Å¾¼Ö¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÀìÍÑ¼«Å¾¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëJIS¤ò3µ¬³ÊÆ±»þ²þÀµ¡ª

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JIS D 9115:2026
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Electric power assisted bicycles
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JIS D 9301:2026
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Bicycles for general use
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JIS D 9304:2026
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Bicycles for exclusive sports usage
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§9,460±ß¡¡A4È½¡¡44ÊÇ
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