¡Ú¹âÀºÅÙËÝÌõAI¡ÖT-4OO¡×¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛÉ¸½à¥Ç¥¶¥¤¥óUI¤Ë¡ÖWebËÝÌõ¡×µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡¢ËÝÌõÁàºî¤òÅý°ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢¹ñÆâ»Ô¾ìNo.1¢¨¤ÎAIËÝÌõ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¼¥Ã¥¿¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÞÀÐ ½ç°ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î19Æü¡¢¹âÀºÅÙËÝÌõAI¡ÖT-4OO¡Ê¥Æ¥£ー¥Õ¥©ー¥ªー¥ªー¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢É¸½à¥Ç¥¶¥¤¥óUI¤ËWebËÝÌõµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
WebËÝÌõµ¡Ç½¤È¤Ï¡¢URL¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥Úー¥¸¤òËÝÌõ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢µì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿WebËÝÌõµ¡Ç½¤òÉ¸½à¥Ç¥¶¥¤¥óUI¤ÎÄ¾´¶Åª¤ÇÌÂ¤ï¤Ê¤¤ÁàºîÀ¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÝÌõ¼êË¡¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸UI¤ÇÁàºî²ÄÇ½¤Ë
¡ÖT-4OO¡×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢É¸½à¥Ç¥¶¥¤¥óUI¤Ø¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿WebËÝÌõ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¿·UI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Çµ¡Ç½¤ò¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤ÊËÝÌõºî¶È¤ò¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£WebËÝÌõ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¼ç¤ÊUIµ¡Ç½
WebËÝÌõµ¡Ç½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´ûÂ¸µ¡Ç½¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÁàºîÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1¤Ä¤Î¥½ー¥¹¸À¸ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ê£¿ô¸À¸ì¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¡Ö¸À¸ì¥Ú¥¢¡×ÀßÄê
- ÂÐÌõ¡¦ÍÑ¸ì½¸¡¦ÌõÊ¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄ¾´¶Åª¤Ë»ØÄê¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×Íó
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÝÌõ¾ò·ï¤ÎÀßÄê¤ä³ÎÇ§¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë²èÌÌ¾å¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨WebËÝÌõ¤Ï¡Ö½¾Íè·¿ËÝÌõ¡×¥âー¥É¤Ç¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢£º£¸å¤â»È¤¤¾¡¼ê¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ò·ÑÂ³
¡ÖT-4OO¡×¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢UI¤äµ¡Ç½²þÁ±¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ËÝÌõ¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò½ç¼¡Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖT-4OO¡×³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô ¼ÄÅÄ ÆÆÅµ¡Ê¤·¤Î¤À ¤¢¤Ä¤Î¤ê¡Ë ¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇT-4OO¤Ç¤Ï¡¢ËÝÌõÀºÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÆü¾ïÅª¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤UI¡É¤ò½Å»ë¤·¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊÉ¸½à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤Ø¤Îºþ¿·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢µì¥Ç¥¶¥¤¥óUI¤Î¤ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿WebËÝÌõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉ¸½à¥Ç¥¶¥¤¥óUI¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÝÌõ¼êË¡¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁàºî´¶¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀßÄê¤ä³ÎÇ§¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤ËËÝÌõºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚT-4OO¡Ê¥Æ¥£ー¥Õ¥©ー¥ªー¥ªー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖT-4OO¡×¤Ï¡¢ÀìÌçÊ¸½ñ¤ä¼ÒÆâÍÑ¸ì¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤È¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ëÌõÊ¸¤ÎÎ®Äª¤µ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¹âÀºÅÙ»º¶ÈËÝÌõAI¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î»º¶ÈËÝÌõ¡¦ÀìÌçËÝÌõ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤¬¹â³Û¤ÎÀìÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼ÒÆâ¤ÎËÝÌõ»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÌõÊ¸¤ÎÉ½¸½¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¡Ö¹âÀºÅÙËÝÌõ¡×¥âー¥É¤¬¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ë¶¯¤¤¹âÀºÅÙ»º¶ÈËÝÌõAI¡ÖT-4OO¡×¡§https://www.rozetta.jp/t4oo/
ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.rozetta.jp/form/form_trial.html
¢£¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ò¾ì½ê¡¦»þ´Ö¡¦¸À¸ì¤ÎÀ©Ìó¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¡×¤ò´ë¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢ËÝÌõ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½ÐÅµ¡§ITR¡ÖITR Market View¡§ÂÐÏÃ·¿AI¡¦µ¡³£³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì2024¡×ËÝÌõ»Ô¾ì¡§¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¶â³Û¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯ÅÙÍ½Â¬¡Ë¡Ë
Ë¡Ì³¡¦°åÌô¡¦¶âÍ»¡¦²½³Ø¡¦IT¡¦µ¡³£¡¦ÅÅµ¤ÅÅ»Ò¤Ê¤É¡¢2,000Ê¬Ìî¤ËÂÐ±þ¡£¸ÜµÒ¤´¤È¤Î²ÝÂê²ò·è¡¦Ì¤ÍèÁÏÂ¤¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´°Á´¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºAI³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AI³«È¯¼ÂÀÓ¡§ËÝÌõAI¡¢»Íµ¨ÊóAI¡¢¹ÊóAI¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¸þ¤±AI¡¢¥²ー¥à¥íー¥«¥é¥¤¥ºAIÅù
¼ÒÌ¾¡§¡¡¡¡¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥ê¥¢¥ë
URL¡§¡¡¡¡¡¡ https://www.metareal.jp/
½êºßÃÏ¡§¡¡¡¡ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®3-7-1¥Ë¥åー¶åÃÊ¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸ÞÀÐ ½ç°ì
ÀßÎ©¡§¡¡¡¡¡¡ 2004Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡ ¶È¼ïÆÃ²½¤ÎÀìÌçÊ¸½ñAI¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§ pr@metareal.jp
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¼¥Ã¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÆâºÇÂç¤ÎAIËÝÌõ¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿6,000¼Ò°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò´ð¤Ë¡¢À½Ìô¡¦À½Â¤¡¦Ë¡Ì³¡¦ÆÃµö¡¦¶âÍ»Åù¤Î³Æ¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌçÊ¸½ñºîÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÎÏ¥µー¥Ó¥¹¡§ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ë¶¯¤¤¹âÀºÅÙ»º¶ÈËÝÌõAI¡ÖT-4OO¡×
¡ÊÆÃÄ§¡Ë
1.¡¡À¸À®AI¡ßÀìÌçËÝÌõ¤ò¼Â¸½¡£¾ï¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëËÝÌõ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
2.¡¡ÀºÅÙ95¡ó¤ò¸Ø¤ëÄ¶¹âÀºÅÙ¤Î¼«Æ°ËÝÌõ
3.¡¡ÀìÌç2,000Ê¬Ìî¡¦100¸À¸ì¤ò¥«¥Ðー
4.¡¡¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¡¢¹ñÆâ¥µー¥Ðー¤ÎºÇ¹â¿å½à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Êý¼°¤âÁªÂò²ÄÇ½
5.¡¡¥¹¥¥ã¥ó²èÁüPDF¤â´Ý¤´¤ÈËÝÌõ
6.¡¡¸Ä¼Ò¤Î¼ÒÆâÍÑ¸ì¤ò¼«Æ°¤ÇËÝÌõ·ë²Ì¤ËÈ¿±Ç
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢À½Ìô¶È¸þ¤±À¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¥é¥¯¥ä¥¯AI¡×¡¢µÄ»öÏ¿¡õËÝÌõAI¥Äー¥ë¡Ö¥ª¥ó¥ä¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£
¼ÒÌ¾¡§ ¡¡¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¼¥Ã¥¿
URL¡§ ¡¡¡¡ https://www.rozetta.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡§ ¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸ÞÀÐ ½ç°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡AIËÝÌõ¤ª¤è¤ÓÀìÌçÊ¸½ñAI¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
¢¨1 ITR¡ÖITR Market View¡§ÂÐÏÃ·¿AI¡¦µ¡³£³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì2024¡×ËÝÌõ»Ô¾ì¡§¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¶â³Û¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯ÅÙÍ½Â¬¡Ë