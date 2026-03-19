Í§À¹ËÇ°×¤È¶ÕÏÂ´ë¶È¡¢FOODEX JAPAN 2026¤Ë½ÐÅ¸
Í§À¹ËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆüËÜ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î10Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÅ¸¼¨²ñ¡ÖFOODEX JAPAN 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í§À¹ËÇ°×¤È¶ÕÏÂ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±½ÐÅ¸¥Öー¥¹
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤«¤éÍè¾ì¤·¤¿¿©ÉÊ¥Ð¥¤¥äー¡¢³°¿©»ö¶È¼Ô¡¢Î®ÄÌ´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¸¥¢¿©ºà¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÕÏÂ´ë¶È¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ´Ì£ÎÁÊ¬Ìî¤ÇÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤ÏÆ±¼ÒÀ½ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Äó°Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¸¥¢¿©ºà¡¦Ä´Ì£ÎÁ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¾¦ÉÊÅ¸¼¨Ãª
¥¢¥¸¥¢¿©ºà¤ÎÍ¢Æþ¡¦¶¡µë¤ò30Ç¯°Ê¾åÅ¸³«
Í§À¹ËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¥¸¥¢¿©ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¡¦²·Çä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Î¿©ÉÊ¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¶¡µë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¡¢ÅÀ¿´¡¢°ûÎÁ¡¢³°¿©¸þ¤±¿©ºà¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î³°¿©»º¶È¤ä¿©ÉÊÎ®ÄÌ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¶¡µëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËãíåÅò¤ÎÄêÈÖ¿©ºà¡¦½Õ±«À½ÉÊ¤òÅ¸³«¡¢³°¿©¸þ¤±Äó°Æ¤ò¶¯²½
¥¢¥¸¥¢¹á¿ÉÎÁ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌ£¤Å¤¯¤ê¤òÄó°Æ
¶ÕÏÂ´ë¶È¤Ï1992Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï»·îÁ¯¡¢Ì£Ã£Èþ¡¢Ç¬È¼Î·¡¢²«Èô¹È¤Ê¤É·×11¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢À½ÉÊ¤ÏÀ¤³¦80°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ËèÆü4,000ËüÀ¤ÂÓ°Ê¾å¤¬¶ÕÏÂ¤ÎÀ½ÉÊ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ²Ú¿©ºà¡¦Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Å¸¼¨
Â¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸¼¨¥³ー¥Êー
¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¿©ºà¤ÈË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñ¤Î¿©Ê¸²½¤Ï¡¢³°¿©»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò»ý¤ÄÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËãíåÅò¡Ê¥Þー¥éー¥¿¥ó¡Ë¤Î³°¿©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖËãíåÅò¡Ê¥Þー¥éー¥¿¥ó¡Ë¡×¤Î³°¿©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËãíåÅò¤Î¥¹ー¥×¥Ùー¥¹¤«¤é³Æ¼ï¶ñºà¤Þ¤Ç¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤òÁÛÄê¤·¤¿¾¦ÉÊ¹½À®¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï»î¿©¤â¼Â»Ü¡£Â¿¤¯¤Î¿©ÉÊ¥Ð¥¤¥äー¤ä°û¿©Å¹´Ø·¸¼Ô¤¬¥Öー¥¹¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËãíåÅò¤Î»î¿©¤ª¤è¤Ó¿©ºàÄó°Æ¤ÎÅ¸¼¨
Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¿©ºà¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÀ¡¢¿·¤·¤¤³°¿©¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«²ÄÇ½À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËãíåÅò¤Î»î¿©¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Öー¥¹¤¬Æø¤ï¤¦ÍÍ»Ò
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¸¥¢¿©ºàÄó°Æ¤ò¶¯²½
Í§À¹ËÇ°×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¢¥¸¥¢¤Î¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¸¥¢¿©ºà¤ÎÄó°Æ¤ä³°¿©¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
°û¿©Å¹¡¢¿©ÉÊ²·¶È¼Ô¡¢Î®ÄÌ´ë¶È¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢¿©ºà¤ÎÆ³Æþ¤ä¿·¥á¥Ë¥åー³«È¯¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Î³ÈÂç¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
³°¿©¡¦Î®ÄÌ¸þ¤±¤ËÄó°Æ¤¹¤ëÎäÅà¥¢¥¸¥¢¿©ºà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¾¦ÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¸¥¢¿©ºà¤ÎÆ³Æþ¤ä³°¿©¸þ¤±¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.eyusei.com/ja-jp/
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§045-226-2298
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ Í§À¹ËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¢¥¸¥¢¿©ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¡¦²·Çä¡¢³°¿©¸þ¤±¿©ºàÄó°Æ
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÍ§Íø¤¬±¿±Ä¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦Í§À¹ËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£