¤¢¤ê¤¬¤È¤¦2525Ëü2525¿Í¡ª

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¡¡▶▶¡Ú¸¥·ì´ð½à¡Û£±.(https://www.jrc.or.jp/donation/about/terms/)
¡¡▶▶¡Ú¸¥·ì´ð½à¡Û£².(https://www.jrc.or.jp/donation/about/refrain/)
¡¡▶▶¡Ú¸¥·ìÁ°¤Ë¡Û(https://www.jrc.or.jp/donation/about/before/)
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