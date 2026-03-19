¥È¥ë¥³ÆîÅìÉô¤Î1ËüÇ¯Á°¤Î½¸Íî¹½Â¤¤òÃÏÃæÃµºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë

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·ÇºÜ»¨»ï¡§ Archaeological Prospection (¸ø³«Æü: 2026Ç¯ 2·î20Æü)
ÏÀÊ¸ÂêÌÜ¡§ The Layout and Size of an Early Pre¡¾Pottery Neolithic B Small Settlement Revealed by Geophysical Prospection at Harbetsuvan Tepesi in Southeastern Anatolia
Ãø¼Ô¡§ Toshihiro Tada, Ryota Moriwaki, Kazuya Shimogama, Kenta Suzuki, Wataru Satake, Nurcan Küçükarslan, Celal Uludağ, Yoshihiro Nishiaki
URL¡§ https://doi.org/10.1002/arp.70037
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¡¦ Nurcan Küçükarslan ¡ÊÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø ÃÏµå³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¸¦µæ°÷¡Ë
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