SKYTRAX ¹ñºÝ¶õ¹ÁÉ¾²Á¡ÖWorld Airport Awards 2026¡×´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤¬¡ÖWorld¡ìs Best Low-Cost Terminal¡×¤ÇÀ¤³¦ 1 °Ì¡ª

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¡¡¡¦World's Best Airports for Baggage Delivery¡ÊKIX¡Ë¡§3°Ì
¡¡¡¦World's Cleanest Airports¡ÊKIX¡Ë¡§7°Ì
¡¡¡¦World¡Çs Best Airport Washrooms¡ÊKIX¡Ë¡§10°Ì