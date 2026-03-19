AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ÎÍø³èÍÑ¤ÈIT¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹É¾²Á¤Ë´Ø¤¹¤ëJIS¤òÀ©Äê

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Information technology-Governance of IT for the organization
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JIS Q 38503:2026
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Information technology-Governance of IT-Assessment of the governance of IT
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JIS Q 38507:2026
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Information technology-Governance of IT-Governance implications of the use of artificial intelligence by organizations
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