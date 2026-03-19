¡Ø¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖÂçË±¡×¤¬¥Ð¥Ëー¥¬ー¥ë°áÁõ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£¤¢¤ß¤¢¤ß¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤¤Ç¤´°ÆÆâÃæ¡£
ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAPEX¡×¤è¤ê¡¢¡Ø¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ÂçË± Íå¼ÓÍ·¾ðVer. 1/7¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ò¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÖA2¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー¡×ÉÕ¤¤Ç¡¢¸½ºß¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡ü¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ÂçË± Íå¼ÓÍ·¾ðVer. 1/7¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197888&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
¢£¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ÂçË± Íå¼ÓÍ·¾ðVer. 1/7¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§29,150±ß(ÀÇ¹þ)
¢¢È¯ÇäÆü¡§2027Ç¯1·îÍ½Äê
¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§APEX
¡Ú¥¹¥±ー¥ë¡Û1/7
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎÁ´Ä¹¡§Ìó27cm¡¢ÂæºÂ¡§Ìó34¡ß20cm
¡ÚÁÇºà¡ÛPVC¡õABS
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ°ìÍ÷¡Û
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ
¢ãÆÃÅµ¢ä
¡¦Åù¿ÈÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー(70¡ß160cm)
¢ã¤¢¤ß¤¢¤ß¸ÂÄêÆÃÅµ¢ä
¡¦A2¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー
¢ã¤¢¤ß¤¢¤ß¸ÂÄêÆÃÅµ¢äA2¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー
Yostar¤¬Â£¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡Ø¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖÂçË±¡×¤¬Ãå¤»ÂØ¤¨°áÁõ¡ÖÍå¼ÓÍ·¾ð¡×¤Î»Ñ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª
¥Ð¥Ëー¥¬ー¥ë°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Ó¥ê¥äー¥ÉÂæ¤Ë¿²¤½¤Ù¤ëÂçÃÀ¤Ê¥Ýー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤ó¤Î¤êÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿É½¾ð¤ä¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ëÈ±¤ÎÂ¤·Á¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¶ー°áÁõ¤Ï±ð´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿ÅÉÁõ»Å¾å¤²¤È¤·¡¢ÇË¤ì¤¿¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤«¤éÇÁ¤¯ÁÇÈ©¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¿§µ¤¤ò±é½Ð¡£
¥Ó¥ê¥äー¥ÉÂæ¤Ë¤Ï¼ÂÊªÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢³ÑÅÙÄ´À°²ÄÇ½¤Ê»ÙÃìÉÕ¤ÂæºÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Å¸¼¨¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º¹¤·ÂØ¤¨ÍÑ¤ÎÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤äµÓÉô¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ä©È¯Åª¤ÇÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÂçË±¤Î»Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡ü¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó ÂçË± Íå¼ÓÍ·¾ðVer. 1/7¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197888&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¢¨À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤ê²èÁü¡¦¾ðÊó¤¬ÄÉ²Ã¤Þ¤¿¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)