¡Ú¿·È¯Çä¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ì¥¤¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥´¥ë¥Õ¥°¥Ã¥º¡Ù¤òÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ì¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½Õ»³¤æ¤¤ª¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤ê¿·¾¦ÉÊ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥´¥ë¥Õ¥°¥Ã¥º¡Ù·×9¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¬¥ó¥À¥à¤ä¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯II¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¥×¥ì¥¤¥äー¤ä¤³¤ì¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¥æー¥¶ー¤ä¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¤Î¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¬¥ó¥À¥à¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬Íß¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://p-bandai.jp/shopnui/series/gundam/
Í½ÌóÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤( https://p-bandai.jp/shopnui/series/gundam/ )
»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥ÈÎã
¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥° ¥¬¥ó¥À¥à
¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥° ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯II
¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥° ¥¶¥¯II
¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°
¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥° ¥¬¥ó¥À¥à
¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥° ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯II
¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥° ¥¶¥¯II
¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥° ¥¶¥¯II
¥¬¥ó¥À¥à¤ä¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯II¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Ä¤Ä¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¡¢·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Ï¥¶¥¯II¥â¥Áー¥Õ¤Î¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥´¥ë¥Õ¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ðー
¥´¥ë¥Õ¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ðー ¥Ï¥í
¥´¥ë¥Õ¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ðー ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯II
¥´¥ë¥Õ¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ðー ¥¶¥¯II
ÂçÀÚ¤Ê¥´¥ë¥Õ¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ï¥í¡¦¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯II¡¦¥¶¥¯II¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ðー¡£
¥é¥¦¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°
¥é¥¦¥ó¥É¥Ð¥Ã¥° ¥¬¥ó¥À¥à
¥é¥¦¥ó¥É¥Ð¥Ã¥° ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯II
¥é¥¦¥ó¥É¥Ð¥Ã¥° ¥¶¥¯II
¥Ûー¥ë¤ò²ó¤ë»þ¤Î¤ª¶¡¤Ë¡¢¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯II¡¦¥¶¥¯II¥â¥Áー¥Õ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ì¥¤¤Î¾ðÊóÈ¯¿®
¤Ì¤¤¤³¤ì¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ãNEW¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É·²¤Î¾Ò²ð¤ä¤Ì¤¤»£¤ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤ÉÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
X¡§ https://x.com/BnNuiC_Official ¡¡
Instagram¡§ https://www.instagram.com/bnnui_collection
¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×shop¤Ì¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
X¡§ https://x.com/shop_nui_bnn¡¡ ¡¡
Instagram¡§ https://www.instagram.com/shop_nui_bnn/¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ì¥¤
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©110-0016¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì4-33-1 ¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¸æÅÌÄ® 4³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½Õ»³ ¤æ¤¤ª
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§Á¡°ÝÀ½ÉÊ¡¦ÉÛÀ½´á¶ñµÚ¤Ó»¨²ß¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦Í¢Æþ¡¦ÈÎÇä¡ÊÆÃ¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1975Ç¯2·î28Æü
HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://bandainamco-nui.co.jp/