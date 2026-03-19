CHANGE RAPTURES¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É KATE ¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ¤ò¡ÖÂè°ìÀ¸Ì¿ D.LEAGUE 25-26 ROUND.7 - BLOCK VIBE -¡×¤Ë¤ÆÈäÏª
¡¡ÆüËÜÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥êー¥°¡ÖÂè°ìÀ¸Ì¿ D.LEAGUE¡×¤Ë»²²è¤¹¤ë¡ÖCHANGE RAPTURES¡Ê¥Á¥§¥ó¥¸¥é¥×¥Á¥ãー¥º¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëPERF³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìø Íµµ®¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î14Æü¤ËTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè°ìÀ¸Ì¿ D.LEAGUE 25-26 ROUND.7 - BLOCK VIBE -¡×¤Ë¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É KATE ¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ¤òÈäÏª¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è³µÍ×
º£²ó¡¢3/13¡Ê¶â¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CYPHER ROUND¤È3/14¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ROUND.7¤¬Ï¢Æü¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ëÆÃ¼ì¤ÊÆüÄø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥êー¥°¤â½ªÈ×Àï¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢CHAMPIONSHIP¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òº¸±¦¤¹¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²á¹ó¤ÊÆüÄø¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¦¥Áー¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢CHANGE RAPTURES¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É KATE¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤2»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
¡¡£±.ºîÉÊ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×
¡¡£².¥³¥é¥Ü¥Öー¥¹¤Î½ÐÅ¹
¡¡£³.KATE¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡
¤Î3ÅÀ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
£±.ºîÉÊ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×
ºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËKATE¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆºîÉÊÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÄ¶ÅÀ¸¡¡Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡Ë¡×¡£Æâ¤Ê¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ÈÂÐÖµ¤·¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¡È¶¸µ¤ ¡ß Èþ¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ¤òROUND.7¤ÇÈäÏª¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£².¥³¥é¥Ü¥Öー¥¹¤Î½ÐÅ¹
KATE ¡ß RAPTURES¤Î¥³¥é¥Ü¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¹¤·¡¢ÅöÆü¤ÏKATE¤Î¾¦ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ëÇÛÉÛ»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£³.KATE¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡
ROUND.6-7¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ìÉôKATE¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥Æー¥¸¥á¥¤¥¯¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£KATE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1997Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¡ÖNO MORE RULES.¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥ëー¥ë¤ä´ûÀ®³µÇ°¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¼«Í³¤Ë¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥á¥¤¥¯¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
https://www.nomorerules.net/
¢£CAHNGE RAPTURES
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/changeraptures_official/
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@changeraptures--7758
¸ø¼°X¡§https://x.com/CHANGERAPTURES
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@changeraptures
¢£PERF³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¡¦¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢»ö¶È¤Î±¿±Ä
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3-17-1 TOKYU REIT ¸×¥ÎÌç¥Ó¥ë6³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ìø Íµµ®
URL¡§https://perf.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
PERF³ô¼°²ñ¼Ò
E-mail¡§info@perf.co.jp