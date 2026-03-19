¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù2026Ç¯£´·î£±Æü¡Ê¿å¡ËBlu-ray¡õDVDÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±½é²ò¶Ø¤Îµ®½Å±ÇÁü¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Î°ìÉô¤òÆÃÊÌ¸ø³«¡ª¡ª
¡ü¥Þ¥¸¥Ã¥¯´Æ½¤¼Ô¤ò¤â¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡¦Ê¡»³²í¼£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ëÊ¡»³²í¼£¤¬¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¤Î»£±Æ¡£¤«¤Ä¤Æ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¸µ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò¼«Á³¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¤Ë¥³¥¤¥ó¤ò»ý¤ÁÊâ¤¡¢¡È¥³¥¤¥ó¥íー¥ë¡É¤ÎÎý½¬¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤Ê¡»³¡£»£±Æ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¤â¶¦±é¼Ô¤«¤é¾Þ»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ü¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¹¤ë¥·ー¥ó¤ÏÊÔ½¸¤ä±ÇÁü¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ëÊ¡»³¡£¼«¤éÄó°Æ¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ò¥â¥Ë¥¿ー¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡üÊ¡»³²í¼£¤Î¿·¤¿¤Ê¤ëÄ©Àï
ËÜÊÔ¤ÎËÁÆ¬¤Ç´ÑµÒ¤ò°ìÎ®¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡¦¿ÀÈøÉð»Ë¤Î½ÑÃæ¤Ë´Ù¤ì¤ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Î¥·¥çー¡£¼ÓËë¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ä»¦¿Ø¤ò¹Ô¤¦Æñ¤·¤¤¥·ー¥ó¤ÏºÇ½ªÆü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿Ê¡»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢±ÇÁü¤È¤Î»¦¿Ø¤Ï¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£10¥Æ¥¤¥¯°Ê¾å¤ò½Å¤Í¡¢¼«¿È¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç±éµ»¤È¸þ¤¹ç¤¦Ê¡»³¤Î»Ñ¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¸ø¼°HP :
https://blackshowman.jp/
2025Ç¯£¹·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ24²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡ª ÅìÌî·½¸ã¡ßÊ¡»³²í¼£¡ßÍÂ¼²Í½ã¡ßÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¤ÎºÇ¶¯¥Áー¥à¤¬Â£¤ë¡¢ºÇ¶¯ºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂçºî¡¢±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤Ï¡¢Â©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Ä¶¸ÄÀÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÀÈøÉð»Ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡Ê¡©¡Ë¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õー¥ë¤Î£´·î£±Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
Blu-ray¹ë²ÚÈÇ¤Ë¤Ï±ÇÁüÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±ÇÁü½¸¤äÊ¡»³²í¼£¡ßÍÂ¼²Í½ã ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀëÅÁ±ÇÁü½¸¤ä¸ø³«µÇ°ÆÃÈÖ¤Ê¤É¡¢±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë½¼¼Â¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢Åö½é¤ÎÍ½Äê¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë£µ»þ´Ö30Ê¬°Ê¾å¤Ë¤âÅÏ¤ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ©Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«ー¡¦ÅìÌî·½¸ã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¡ª
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯ºý¤òÆÍÇË¤¹¤ëµ©Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«ー¡¦ÅìÌî·½¸ã¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡×¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë¡£·º»ö¡¦ÊªÍý³Ø¼Ô¡¦ÃµÄå¡¦Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÅìÌî·½¸ã¤¬¼¡¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¶°ìÎ®¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡ª¹ñÆâÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×¤Ç100ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢£²£°£²£°Ç¯¤ÎÈ¯¹Ô°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¾®Àâ¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ±Ç²è²½¡ª
ÅìÌî·½¸ã¡ßÊ¡»³²í¼£¡ßÍÂ¼²Í½ã¡ßÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¤ÎºÇ¶¯¥Áー¥à¤¬Â£¤ë¡¢ºÇ¶¯ºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂçºî¡ª
¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤È¡¢¹ª¤ß¤Ê¿Í´Ö´Ñ»¡Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¶â¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ç¡¢Â©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Ä¶¸ÄÀÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÀÈøÉð»Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¡¢Å·ºÍÊªÍý³Ø¼Ô¤«¤éËëËö¤Î»Ö»Î¤Þ¤ÇÉý¹¤¯É½¸½¤Ç¤¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¡¦Ê¡»³²í¼£¡£
Ê¡»³¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦Å·ºÍÊªÍý³Ø¼Ô¡¦ÅòÀî³Ø¤ò±é¤¸¡¢¡ØÍÆµ¿¼ÔX¤Î¸¥¿È¡Ù¡Ê£°£¸Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¿¿²Æ¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¡Ê£±£³Ç¯¡Ë¡¢¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ìー¥É¡Ù¡Ê£²£²Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦£³ºî¤Î±Ç²è¤¬¤¤¤º¤ì¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¥¬¥ê¥ì¥ª¡×¥·¥êー¥º¤Î¡ã¸¶ºî¡¦ÅìÌî·½¸ã¡ß¼ç±é¡¦Ê¡»³²í¼£¡ä¤È¤¤¤¦¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿·»þÂå¤Î¥Àー¥¯¥Òー¥íー¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ë¿ÀÈøÉð»Ë¤ÎÌÅ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÉã¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Éð»Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß»¦¿Í»ö·ï¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆËÛÁö¤¹¤ë¿ÀÈø¿¿À¤¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤«¤é¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¢»þÂå·à¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌòÊÁ¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¡¢¤½¤Î³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¡¦ÍÂ¼²Í½ã¡£º£²ó½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥ÊーÆó¿Í¤¬²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëÌ¾¥Ð¥Ç¥£¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥¤¥Á¥±¥¤¤Î¥«¥é¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥êー¥º¤ò¿ô¡¹¼ê³Ý¤±¤ëÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¡£¤³¤ÎºÇ¶¯¥Áー¥à¤¬Â£¤ëºÇ¶¯ºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂçºî¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ24²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡ª
¢£¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¡Ê¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡ÙBlu-ray¹ë²ÚÈÇ
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡ÙBlu-ray¹ë²ÚÈÇ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/118823/table/46_1_00735f739ff04392cb801fb1182a0cfa.jpg?v=202603201251 ]
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡ÙDVDÄÌ¾ïÈÇ
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡ÙDVDÄÌ¾ïÈÇ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/118823/table/46_2_3f8b72dd8847ba27c21ad1c346ff8d68.jpg?v=202603201251 ]
2026Ç¯4·î1Æü(¿å) Blu-ray¡õDVD¥ì¥ó¥¿¥ë³«»Ï¡ª
¢¨¥ì¥ó¥¿¥ëÈÇ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ÎËÜÊÔ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÈÆ±ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÃøºî¸¢É½µ¡ä(C)2025±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÈ¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡äÈ¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡ÈÎÇä¸µ¡§ÅìÊõ³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¹ØÆþÅ¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡ÊÌµ½þÆÃÅµ¡Ë°ìÍ÷
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍÅù¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨ÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ÆÈÎÇäÅ¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Amazon.co.jp
¡ÚBlu-ray¹ë²ÚÈÇ¡Û
¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É
¢¡Amazon.co.jp
¡ÚDVDÄÌ¾ïÈÇ¡Û
¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
¢¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡ÚBlu-ray¹ë²ÚÈÇ¡¿DVDÄÌ¾ïÈÇ¶¦ÄÌ¡Û
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥É¥éー
¢¡¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡ÚBlu-ray¹ë²ÚÈÇ¡¿DVDÄÌ¾ïÈÇ¶¦ÄÌ¡Û
´Ì¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
¢¡HMV¡¿HMV¡õBOOKS online
¡ÚBlu-ray¹ë²ÚÈÇ¡¿DV DÄÌ¾ïÈÇ¶¦ÄÌ¡Û
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¡Ë
¢¡TOHO theater STORE
¡ÚBlu-ray¹ë²ÚÈÇ¡¿DVDÄÌ¾ïÈÇ¶¦ÄÌ¡Û
¥á¥â¥¹¥¿¥ó¥É¥¯¥ê¥Ã¥×
¢£ºîÉÊ¾Ò²ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥¹¥Èー¥êー
¸µÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÈø±Ñ°ì¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¡£2¤«·î¸å¤Ë·ëº§¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¿ÀÈø¿¿À¤¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¡¦±Ñ°ì¤ÎÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¼Â²È¤Î¤¢¤ëÄ®¤ËÌá¤ë¡£¤½¤ÎÄ®¤Ï¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÌ¢±ä°Ê¹ß¡¢´Ñ¸÷µÒ¤â±ó¤Î¤¡¢³èµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¡Ä¡Ä¡£¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¶µ¤¨»Ò¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿±Ñ°ì¤Ï¤Ê¤¼»¦¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¿¿À¤¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï½ÇÉã¤Î¿ÀÈøÉð»Ë¡ÊÊ¡»³²í¼£¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¸µ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤À¡£ Âî±Û¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¡Ü¼êÊÊ¤Î°¤µ¡Ë¤È¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥Èµé¤Î¹ª¤ß¤Ê¿Í´Ö´Ñ»¡¡õÍ¶Æ³¿ÒÌä¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¡¢Éð»Ë¤Ï¡¢ÌÅ¡¦¿¿À¤¤È¶¦¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤¬»¦¤µ¤ì¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à―!!
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡õ¥¥ã¥¹¥È
¸¶ºî¡§ÅìÌî·½¸ã¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÎ¼¡Ê¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥¤¥Á¥±¥¤¤Î¥«¥é¥¹¡×¥·¥êー¥º¡Ë
µÓËÜ¡§¶¶ËÜ²Æ¡Ê¡Ö£±£±£¹¥¨¥Þー¥¸¥§¥ó¥·ー¥³ー¥ë¡×¡Ö¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡×¡Ë
²»³Ú¡§º´Æ£Ä¾µª
¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡§¡Ö¸¸³¦¡×Ê¡»³²í¼£¡Ê¥¢¥ß¥åー¥º / Polydor Records¡Ë
Ê¡»³²í¼£ ÍÂ¼²Í½ã
À®ÅÄÎ¿ À¸ÅÄ³¨Íü²Ö ÌÚÂ¼Úå ¿¹±ÊÍª´õ ½©»³´²µ®¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë ¸¤»ôµ®¾æ ²¬ºê¼Ó³¨
¿¹ºê¥¦¥£¥ó ´Ý»³ÃÒ¸Ê ßÀÅÄ¥Þ¥ê °ËÆ£½ß»Ë À¸À¥¾¡µ× ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë