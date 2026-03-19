¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØLiFTED¡Ù¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡£¡ØLiFTED JAPAN¡Ù3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥íー¥ó¥Á¡ª

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When we launched LiFTED four years ago we had One mission - to 'Elevate Asian Hip Hop'. A big part of that was the idea of helping all of the vibrant Asian markets amplify their artists across the region. Hip Hop is the fastest growing genre in most Asian countries, and Japan is one of the most interesting. We look forward to helping the Japanese fans discover pan-Asian artists in their local language, while also helping push Japan's amazing Rap and RnB talent out across the region.'
Sean Dinsmore, Managing Director LiFTED
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