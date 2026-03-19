¡Ú³«ºÅÊó¹ð¡ÛÂè142²óHGPI¥»¥ß¥Êー¡Ö¡ØÀ¤³¦¿ÕÂ¡¥Çー2026¡Ù¥Æー¥Þ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡§¿ÕÂ¡¤Î·ò¹¯¤ÈÃÏµå¤Î·ò¹¯¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡È¥°¥êー¥ó¡¦¥Í¥Õ¥í¥í¥¸ー¡¿¥°¥êー¥ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¥·¥¹¡É¤Î¸½ºßÃÏ¡×
Âè142²óHGPI¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø°å³Ø°åÎÅ·Ï½Ú¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüÎ©Áí¹çÉÂ±¡¤Ç¿ÕÂ¡Æâ²Ê¤ÎÀìÌç°å¤È¤·¤ÆÎ×¾²¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä±Ê°æ·Ã»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ê°æ»á¤Ï¡¢ÆüËÜÆ©ÀÏ°å²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖGreen Dialysis¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡×¤Î°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¹ñÆâ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¡ÖÀ¤³¦¿ÕÂ¡¥Çー¡ÊWorld Kidney Day¡Ë¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÕÂ¡¤Ë·ò¹¯¤ò¡§¿Í¡¹¤Î¥±¥¢¤ÈÃÏµå¤ÎÊÝ¸î¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡ÊKidney Health For All - Caring for People, Protecting the Planet¡Ë¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¿Õ¼À´µÂÐºö¤È¡Ö¥×¥é¥Í¥¿¥êー¥Ø¥ë¥¹¡ÊÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î·ò¹¯¡Ë¡×¤¬¤¤¤«¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ°åÎÅ¸½¾ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤ÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡ÊLCA: Life Cycle Assessment¡ËÅù¤ÎºÇ¿·¤Î¸¦µæ¥Çー¥¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È- ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡ÊCKD¡Ë¤Î¿¼¹ï¤Ê¼ÂÂÖ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÀÈ¼åÀ¡§¹ñÆâ¤ÎCKD´µ¼Ô¿ô¤ÏÌó2,000Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¡¢À®¿Í5¿Í¤Ë1¿Í¤¬Øí´µ¤¹¤ë¡Ö¹ñÌ±ÉÂ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î½¸ÃÄ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¥Í¥Õ¥í¥ó¡Ê¿ÕÂ¡¤Î´ðËÜÃ±°Ì¡Ë¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¸¦µæ¤â¤¢¤ê¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë¤è¤ë½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
- °åÎÅ·ÐºÑ¤Ø¤ÎµðÂç¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡§Ëö´ü¿ÕÉÔÁ´´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅÈñ¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤êÇ¯´ÖÌó400Ëü～600Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÎÆ©ÀÏ°åÎÅÈñ¤ÎÁí³Û¤ÏÌó1.6Ãû±ß¤È¿ä·×¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¹ñ²È¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤ë²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
- Æ©ÀÏ°åÎÅ¤¬´Ä¶¤ËÍ¿¤¨¤ë¿ÓÂç¤ÊÉé²Ù¡§·ì±ÕÆ©ÀÏ¡ÊHD¡Ë¤Ï¡¢1²ó¤¢¤¿¤êÌó120L°Ê¾å¤Î¾ô²½¿å¤ÈÂ¿ÎÌ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¤Î»ñºà¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¡£LCA¤òÍÑ¤¤¤¿»»Äê¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î»ÜÀß·ì±ÕÆ©ÀÏ¤Ï1¿Í1Ç¯¤¢¤¿¤êÌó4.1 t-CO2eq¡ÊÆó»À²½ÃºÁÇ´¹»»¡Ë¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤òÇÓ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó20ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£
- ¡ÖÌôºÞ¡×¤ËÀø¤àºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡§´Ä¶Éé²Ù¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×°ø¡Ê°ÜÆ°¡¢¿å¡¢ÅÅÎÏ¡¢°åÎÅ»ñºà¡¢ÌôºÞ¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ª¤è¤Ó¿å¾ÃÈñÎÌ¡Ê¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖÌôºÞ¡×¤ÎÀ½Â¤¡¦Î®ÄÌ¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤ëÉé²Ù¤¬ºÇÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
- µæ¶Ë¤Î¥°¥êー¥ó¡¦¥Í¥Õ¥í¥í¥¸ー¤Ï¡Ö¿Õµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¡×¡§Æ©ÀÏÆ³Æþ¸å¤Î´Ä¶Éé²Ù¤ÏÌ¤Æ³Æþ¤Î¾õÂÖ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ10ÇÜ°Ê¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£Áá´üÈ¯¸«¤È¿Ê¹ÔÍÞÀ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Öº£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¿ÕÂ¡¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¤³¤½¤¬¡¢Ì¤Íè¤ÎÃÏµå¤òµß¤¦¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
- °åÎÅ¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ÈÀ©ÅÙÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡§´Ä¶ÇÛÎ¸¤ò¸½¾ì¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡Ö¾ðÇ®¡×¤ËÍê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÇÎÅÊó½·Åù¤ÎÀ©ÅÙÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Íºà³ÎÊÝ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Â¿Ë»¤Ê¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤òÁê»¦¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://hgpi.org/events/hs142-1.html
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£Æü»þ¡§2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë 16:00-17:15
¢£·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
¢£¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£¼çºÅ¡§ÆüËÜ°åÎÅÀ¯ºöµ¡¹½¡ÊHGPI¡Ë
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
±Ê°æ ·Ã¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø°å³Ø°åÎÅ·Ï ½Ú¶µ¼ø¡Ë
¿ÕÂ¡Æâ²Ê¤ÎÎ×¾²°å¡¦¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡ÊCKD: Chronic Kidney Disease¡Ë¤ª¤è¤ÓÆ©ÀÏ°åÎÅ¤Ë·È¤ï¤ë¡£ÆüÎ©Áí¹çÉÂ±¡ ¿ÕÂ¡Æâ²Ê ¼çÇ¤°åÄ¹¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡ ÆüÎ©¼Ò²ñÏ¢·È¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ½Ú¶µ¼ø¤ò·óÇ¤¤·¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤ÈÂç³Ø¶µ°é¡¦¸¦µæ¤Î¶¶ÅÏ¤·¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎCKD¡¦Æ©ÀÏÎÎ°è¤ÎÎ×¾²¸¦µæ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥êー¥ó¡¦¥Í¥Õ¥í¥í¥¸ー¡ÊGreen Nephrology¡Ë¤ä¥°¥êー¥ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¥·¥¹¡ÊGreen Dialysis¡Ë¡Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î¿ÕÂ¡°åÎÅ¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢Æ©ÀÏ°åÎÅ¤Î¿å»ÈÍÑ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¡¦ÇÑ´þÊªÅù¤Î´Ä¶Éé²ÙÉ¾²Á¤È²þÁ±ºö¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÆ©ÀÏ°å²ñ ¿ÕÉÔÁ´ÂÐºö°Ñ°÷²ñCKDÂÐºöÉô²ñ Green Dialysis WG °Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¼ÂÁõ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿µÄÏÀ¤ò¥êー¥É¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯8·î¤è¤ê¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê »ñ¸»½Û´ÄÎÎ°è µÒ°÷¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¤È»ñ¸»½Û´Ä¡¦´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ò¤Ä¤Ê¤°³ØºÝÅª¸¦µæ¤Ë¤â½¾»ö¡£¿ÇÎÅ»Ø¿Ë¤Å¤¯¤ê¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÕÂ¡³Ø²ñ¤ÎCKD¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó´ØÏ¢°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ°åÎÅÀ¯ºöµ¡¹½¤È¤Ï¡§ https://hgpi.org/
ÆüËÜ°åÎÅÀ¯ºöµ¡¹½¡ÊHGPI: Health and Global Policy Institute¡Ë¤Ï¡¢2004Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Èó±ÄÍø¡¢ÆÈÎ©¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤ÎÌ±´Ö¤Î°åÎÅÀ¯ºö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¼çÂÎ¤Î°åÎÅÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ò·ë½¸¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÀ¯ºö¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÆÈÎ©À¤ò·ø»ý¤·¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ç·ò¤ä¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Éý¹¤¤´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÎ©°ÊÍè¡¢½÷À¤Î·ò¹¯¡¢¤¬¤óÂÐºö¡¢Ç§ÃÎ¾É¡¢ÌôºÞÂÑÀ¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Ï½½Ê¬¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯À¯ºö²ÝÂê¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¡¢Ë¡À©ÅÙ¤ä¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Î·ÁÀ®¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÀ¯ºöµÄÏÀ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤ÎÁ°¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÀ¯ºö´Ø·¸¼Ô¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é¤â°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î°åÎÅÀ¯ºö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Î¾ì¤Ë»²²Ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÍ¸ú¤Ê°åÎÅÀ¯ºö¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î·ò¹¯¡¦°åÎÅ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£