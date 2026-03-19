¿·¥Þ¥ó¥¬¥µ¥¤¥È¡Ö¤Ô¤¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡×ÃÂÀ¸¡ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¡ª
¡Ö¤Ô¤¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡§https://piacomic.jp/
2026Ç¯3·î19Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§èßÅÄÂçºî¡Ë¤Ï¡¢¤Ô¤¢¤¬¿·¤¿¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡Ö¤Ô¤¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ËÈ¼¤¤¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ª¤è¤Ó¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¸þ¤±¥Þ¥ó¥¬SaaS¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¤ÎÆ³Æþ¤ª¤è¤Ó¥µ¥¤¥È±¿±Ä»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ô¤¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£°ÛÀ¤³¦¡¢Îø°¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î¹ç´Ö¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶õ¤»þ´Ö¤Ë¡¢¼ê·Ú¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥Á¤Ï¡¢º£¸å¤â½ÐÈÇ¼Ò¤ä¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¸þ¤±¤Ë¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢±¿±Ä»Ù±ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¡²è¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ô¤¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡×Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¥³¥ß¥Á¤Ï¡¢¤Ô¤¢¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿Áí¹ç¥Þ¥ó¥¬¥µ¥¤¥È¡Ö¤Ô¤¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤ä¸¡º÷·ÐÍ³¤ÇÆÉ¼Ô¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥Þ¥ó¥¬SaaS¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤Ô¤¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶¯²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºîÉÊ¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ä¿·µ¬ÆÉ¼Ô¤Î³ÍÆÀ¡¢»æ¡¦Ã±¹ÔËÜ¤ÎÈÎÂ¥Â¥¿Ê¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥µ¥¤¥È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Àè¹Ô¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¯¥í¥¹¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡×¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¡×¡ÖÃÝ¥³¥ß¡ª¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¡×¡Ö¥Ï¥ä¥³¥ß¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë21¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¶¦ÄÌ¤ÎID¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢¿·ºî¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁÀ¤¤¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¼«¼Ò¤Ë¤è¤ëºîÉÊPR/¿·ºîÇ§ÃÎ/ºîÉÊÈÎÇä
- ¥æー¥¶ー¤È¤ÎÄ¾ÀÜÀÜÅÀ¤Å¤¯¤ê¤È¥Çー¥¿¼èÆÀ/Ê¬ÀÏ
- ¼Â¸³Åª¤ÊºîÉÊÈÎÇä¡ÊÆÉÀÚºîÉÊ·ÇºÜ¤Ê¤É¡Ë
- ¿·¿Í/¥×¥íºî²ÈÊç½¸µ¯ÅÀ¡¡¤Ê¤É
ÆÃ¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Ç¤Î¡ÖºîÉÊPR¡×¡Ö¿·ºîÇ§ÃÎ¡×¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¼«ÎÏ¤Ç¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤ä¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä±¿ÍÑ¼¡Âè¤Ç¤ÏÄã¥³¥¹¥È¤Ç¥æー¥¶ー¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëWeb¥Þ¥ó¥¬»ï¤ÎÌò³ä¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥³¥ß¥Á¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬SaaS¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ä¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÄó¶¡¡¢±¿ÍÑ»Ù±ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ô¤¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡Ê¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¡Ë¤ÎÍøÍÑÊýË¡- ¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹
- - 23»þ´Ö¤Ç1ÏÃÊ¬ÌµÎÁ¡ªÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡ª
- - ¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®¤ÇÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
- - ËèÆü°ú¤±¤ë¤¹¤°ÌµÎÁ¥¬¥Á¥ã¡ª
- ¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤Ï´ÊÃ±
- - ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÅÐÏ¿´°Î»¡ª
- ÅÐÏ¿ID¤Ï¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¤ÎÂ¾¤ÎWEBÌ¡²è»ï¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½
- - »ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥³¥ß¥ÁIDÏ¢·È¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://comici.jp/cooperation-site)
¡Ö¤Ô¤¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡§https://piacomic.jp/
¥Þ¥ó¥¬SaaS¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×
¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¡¦¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªÍÍ¸þ¤±¤ËWeb¥Þ¥ó¥¬»ï¤¬À©ºî¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£ÇÞÂÎ¡¦ºîÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¡¢±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢SaaS¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë°Â²Á¤ËÁÇÁá¤¯Î©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¯¥í¥¹¡×¡Ö¥ä¥ó¥Á¥ã¥óWeb¡×¡¢ÇòÀô¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¡×¡¢ÁáÀî½ñË¼¡Ö¥Ï¥ä¥³¥ß¡×¡¢¾®³Ø´Û¡Ö¥Ó¥Ã¥³¥ß¡×(ÀìÍÑ¥¤¥ó¥Õ¥éÈÇ) ¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ö¥ê¥Þ¥³¥ß¡Ü¡×(ÀìÍÑ¥¤¥ó¥Õ¥éÈÇ)¤Ê¤É¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ÎWeb¥Þ¥ó¥¬»ï¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëWEB¥Þ¥ó¥¬»ï¤¬Ìó3Ç¯¤Ç·î´Ö1²¯PV¤ò¼Â¸½¡£³«È¯～¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°～±¿±Ä¤Þ¤Ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¤Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Æü¡¹¤Î±¿±Ä¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ÎÀ®Ä¹¤òÃå¼Â¤Ë¸å²¡¤·¤·¤ÆÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ ¡Ê2026Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë
¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ ¡Ê2026Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¯¥í¥¹¡×¡Ö¥ä¥ó¥Á¥ã¥óWeb¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë ¡¿ ¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ÇòÀô¼Ò¡Ë ¡¿ ¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥¼¥°¥é¡×¡Ê¥¹¥¿ー¥Ä½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë ¡¿ ¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ë¥È -Mangalt-¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¤¥É¼Ò¡Ë ¡¿ ¡Ö¥Ï¥ä¥³¥ß¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ÁáÀî½ñË¼¡Ë ¡¿ ¡ÖCOMIC MeDu¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¥¸ー¥ªー¥Æ¥£ー¡Ë ¡¿ ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯PASH! neo¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë ¡¿ ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥ë¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ïー¥¯¥¹¡Ë ¡¿ ¡Ö¥¢¥µ¥³¥ß¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë ¡¿ ¡Ö¥Þ¥ó¥¬SPA!¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ÉÞ·¬¼Ò¡Ë ¡¿ ¡ÖCOMIC¥ê¥å¥¨¥ë¡õCOMIC¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë ¡¿ ¡Ö¥é¥¤¥³¥ß¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë ¡¿ ¡Ö¥¥ß¥³¥ß¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¥¥ë¥¿¥¤¥à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë ¡¿ ¡ÖMAGKAN¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þ¥Ã¥°¥¬ー¥Ç¥ó¡Ë ¡¿ ¡ÖCOMIC ROOM BASE¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥ëー¥à¡Ë ¡¿ ¡Öcomic Bro¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¿¡Ë ¡¿ ¡Ö¥Þ¥ó¥¬BANG¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒAmazia¡Ë ¡¿ ¡ÖbooklistaSTUDIOweb¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¡Ë ¡¿ ¡Ö¥³¥ë¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¥ë¥¯¡Ë ¡¿ ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë´ð¶â¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë´ð¶â¡Ë¡× ¡¿ ¡Ö¥³¥ß¥Á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥Á¡Ë¡×
¡ÚÀìÍÑ¥¤¥ó¥Õ¥éÈÇ ¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¡Û 2¼Ò 2¥á¥Ç¥£¥¢
¡Ö¥Ó¥Ã¥³¥ß¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¾®³Ø´Û¡Ë ¡¿ ¡Ö¥ê¥Þ¥³¥ß¡Ü¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ½¸±Ñ¼Ò¡Ë
¢£¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¤È¤Ï
https://comici.co.jp/business
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥Á ²ñ¼Ò³µÍ×
¥³¥ß¥Á¡Êcomici¡Ë¤È¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡Ö¥Þ¥ó¥¬¡×¡£¼¡À¤Âå¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¡á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é2018Ç¯3·î¤ËÁÏ¶È¡£3000¿Í°Ê¾å¤ÎÌ¡²è²È¤¬ÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬Åê¹Æ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥ß¥Á¡×¡¢¥Þ¥ó¥¬SaaS¡Ö¥³¥ß¥Á¡Ü¡×¤ò±¿±Ä¡£Netflix¤¬±ÇÁü¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤ò¡¢Spotify¤¬²»³Ú¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ù¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://comici.co.jp/about
¢£Åö¼Ò¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø
µÞ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢Web¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤¸¤áºÎÍÑÊç½¸¶¯²½Ãæ¤Ç¤¹¡£
https://comici.co.jp/recruit
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥Á ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡£
https://forms.gle/R4XRSASGAHDEreAd6