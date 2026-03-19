De+LAX¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÇÛ¿®Âè2ÃÆ¡ª¸å´ü3ºîÉÊ¤ò3·î19Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï ¡ª

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4th Album¡ÖEMOTIONAL MARKET¡×(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëCDÈ¯Çä¡§1991Ç¯9·î21Æü)
https://lnk.to/bK7c43vM
5th Album¡ÖOur Favourite Roads¡×(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëCDÈ¯Çä¡§1992Ç¯9·î18Æü)¡¡
https://lnk.to/Yks6Nzo3
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