ÁáÅ¦¤ß¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥°¥êー¥ó¤Îº£µ¨¼ý³Ï¿·ÌýÅþÃå¡ª¥¹¥Ú¥¤¥óÃÏ¸µÉÊÉ¾²ñÉôÌç¡ãºÇ¹â°Ì¡ä¼õ¾Þ¡¢ÆüËÜ¥ª¥êー¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Î1992Ç¯¤è¤êÂ³¤¯¥¹¥Ú¥¤¥ó¼«¼ÒÇÀ±à»º¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª
ÆüËÜ¥ª¥êー¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»ÔµíÁëÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉþÉôË§Ïº¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Î¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ëÉÊÉ¾²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸¶»ºÃÏ¸Æ¾Î°Ê³°¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ëÉôÌç¡×¤ÎºÇ¹â°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë ¥È¥ë¥È¥µ¡×¤ò¡¢3·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¼«¼ÒÇÀ±à¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿ÅÁÅýÉÊ¼ï¥â¥ëー¤«¤éºñÌý¤·¤¿¥Ë¥åー¥¯¥í¥Ã¥×¡Êº£µ¨¼ý³Ï¤Î¿·Ìý¡Ë¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¥ª¥êー¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥È¥ë¥È¥µÇÀ±à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅª·úÊª¡Ö¥ª¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ç¥ë¡¦¥É¥ó¡¦¥é¥â¥ó¡×¤È¼ý³ÏÉ÷·Ê
º£Ç¯¤Î¥ª¥êー¥Ö¤Ï10·î20Æü¤«¤é¼ý³Ï¤ò³«»Ï¤·¡¢10·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿ÁáÅ¦¤ß¥ª¥êー¥Ö¤«¤éºñÌý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀÄ¡¹¤·¤¤¹á¤ê¤¬¶Å½Ì¤·¤¿¥°¥êー¥ó¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤È¡¢ÌÀ³Î¤Ê¹ü³Ê¤ò»ý¤Ä¥Ó¥¿ー´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢ÀÄ¤¤ÍÕ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥°¥êー¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿É¤ß¤È¤È¤â¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
Á¯Îõ¤Ê¥°¥êー¥ó¥¢¥í¥Þ¤È¹ü³Ê¤¢¤ë¥Ó¥¿ー¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÄÌ¹¥¤ß¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·ー¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Ë¤Ò¤È¤µ¤¸²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÁÇºà¤ÎÎØ³Ô¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
´õ¾¯¤ÊÃÏ°èÅÁÅýÉÊ¼ï¡Ö¥â¥ë―¡×
Çò¿Èµû¤äºú¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥ª¥¤¥ë¤Î¸ÄÀ¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Î»Å¾å¤²¤Ë¹á¤ê¤òÅº¤¨¤ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥°¥êー¥ó¤Î¹á¤ê¤È¹ü³Ê¤¢¤ëÉ÷Ì£¤ò¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï1992Ç¯¤è¤ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¼«¼ÒÇÀ±à¤ò½êÍ¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥êー¥Ö¤ÎºÏÇÝ¤«¤é¼ý³Ï¡¢ºñÌý¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁÅýÉÊ¼ï¥â¥ëー¤Î¸ÄÀ¤È¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¼«Á³¾ò·ï¤¬À¸¤ß½Ð¤¹É÷Ì£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¥¤¥áー¥¸¡¡¿·¶ÌÇ¬¤ä¿·À¸Õª¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¡£»É¿È¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ï¥°¥êー¥ó·Ï¤Î¥ª¥¤¥ë¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ú¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¤Î´±Ç½É¾²Á¡Û
¹á¤ê¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤ä¥Ïー¥Ö¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥°¥êー¥ó¤Î¹á¤ê¤È¶¦¤Ë¥È¥Þ¥È¤ÎÍÕ¤äÀÄ¤ê¤ó¤´¤ò»×¤ï¤»¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¡£¤è¤êÀìÌçÅª¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ÊÉ÷Ì£É¾²Á¤È¤·¤Æ¡¢¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤ß¤¬¤Û¤Î¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥êー¥ÖÆÃÍ¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¶ì¤ß¤È¿É¤ß¤¬¸½¤ì¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤½¤ì¤é¤¬Í¾±¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸ý¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ë¡¢¥°¥êー¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
É÷Ì£¤ÎÌÜ°Â
¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤µ¡¡¡¡4¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¶ìÌ£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3¡¡¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¿ÉÌ£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3¡¡¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
450g¡¡1ËÜÈ¢Æþ
450g¡¡2ËÜÈ¢Æþ
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
ÉÊÌ¾¡§¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¥È¥ë¥È¥µ
ÍÆÎÌ¡¿²Á³Ê¡§450g 1ËÜÈ¢Æþ¡¡4,968±ß¡¡¡¡450g 2ËÜÈ¢Æþ ¥Ý¥¢¥éーÉÕ9,936±ß
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î19Æü
À¸»ºËÜ¿ô¡§Ìó16,000ËÜ¤òÍ½Äê
ÈÎÏ©¡§¸ø¼°HP¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡ÊµíÁë¥ª¥êー¥Ö±àÆâ¡Ö¥ª¥êー¥Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢Åù
ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡0120-300-612¡ÊÊ¿Æü9～17»þ30Ê¬¡¢ÅÚÍË9～17»þ¡¢Æü½ËµÙ¡Ë
https://www.nippon-olive.co.jp/fs/ushimado/c/gr177
¡Ú´ë¶È¾ðÊó¡Û
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¡¢²¬»³¸©Í¿ô¤Î¾¦²È¤ÎÂè11ÂåÅö¼ç ÉþÉôÏÂ°ìÏº¤Ï¡Ö¿©ÎÁ³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢»³¤ò°òÈª¤Ë¡×¤È·³Éô¤«¤éÍ×ÀÁ¤µ¤ì¡¢¡Ö°òÈª¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢À¥¸ÍÆâ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê´Ñ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¥ª¥êー¥Ö¤ÏÌôÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©ÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åô²Ð¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢1942Ç¯4·î19Æü¡¢³«º¦¤·¤¿°¤ÌïÂË»³Ãæ¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¥ª¥êー¥Ö¤ò¿¢¼ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1949Ç¯6·î1Æü¡¢ÆüËÜ¥ª¥êー¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âè°ì¹æ¾¦ÉÊ¡Ö¥ª¥êー¥Ö¥Þ¥Î¥ó ¥Ðー¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¡×¡Ê¥ª¥êー¥ÖÌý100¡ó¤Î½ã¿è²½¾ÑÍÑÌý¡Ë¤òÈ¯Çä¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¼ûÍ×Áý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1992Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦°ì¤Î¥ª¥êー¥ÖÀ¸»º¹ñ¥¹¥Ú¥¤¥ó ¥È¥ë¥È¥µ¤Ë¤â¼«¼Ò¥ª¥êー¥Ö±à¤ò³«Àß¤·¡¢¸½ºß¡¢µíÁë¥ª¥êー¥Ö±à¤Ç10ha¡¢Ìó2,000ËÜ¡¢¥È¥ë¥È¥µ¥ª¥êー¥Ö±à¤Ç45ha¡¢Ìó3,100ËÜ¤ÎºÏÇÝ¡¦¼ý³Ï¡¦²Ã¹©¤òÀ¸»º¼Ô¤È¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥êー¥Ö¤Î¥ª¥¤¥ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º²Ì½Á¡¦ÍÕ¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¡¦°åÌôÉô³°ÉÊ¤ä²½¾ÑÉÊ¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.nippon-olive.co.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜ¥ª¥êー¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉþÉôË§Ïº
½»½ê¡§²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»ÔµíÁëÄ®µíÁë3911-10
¡ÚµíÁë¥ª¥êー¥Ö±à¾ðÊó¡Û
1942Ç¯¡¢ÁÏ¶È¼ÔÉþÉôÏÂ°ìÏº¡Ê¸½¼ÒÄ¹¤ÎÁ¾ÁÄÉã¡Ë¤ÏÉ´Ç¯Àè¤ÎµíÁë¤Î·Ê´Ñ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ª¥êー¥Ö¤ÏÌôÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©ÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åô²Ð¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ°¤ÌïÂË»³¤ò³«º¦¤·¤Æ¥ª¥êー¥Ö±à¤ò³«±à¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Ìó10ha¤ËÌó2,000ËÜ¤Îµ¬ÌÏ¤ÇºÏÇÝ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯´ÖÌó£¹Ëü¿Í¡Ê2018Ç¯ÅÙ¡Ë¤¬Ë¬¤ì¤ë²¬»³¸©ÆîÍ¿ô¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÃæÌµµÙ¡¦Æþ¾ìÌµÎÁ
https://www.nippon-olive.co.jp/contents/olivefarm/