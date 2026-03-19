¤ª¤·¤ã¤ì¤È¥¢ー¥È¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡£¡ÚViaggio Blu(¥Ó¥¢¥Ã¥¸¥ç¥Ö¥ëー)¡Û¤¬ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Àîºê·ÊÂÀ»á¤È¤Î¿·ºî¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥ô¥¡¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó(¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Àõ¸« ¹¬Àµ)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖViaggio blu(¥Ó¥¢¥Ã¥¸¥ç¥Ö¥ëー)¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÀîºê·ÊÂÀ»á¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¡ÚHANA GRAPHIC ART¡Û¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1990Ç¯¤ÎÁÏÎ©Åö½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¥Ó¥¢¥Ã¥¸¥ç¥Ö¥ëー¤Î½÷ÀÁü¤È"À¸²Ö¤òÅ»¤¦¹âÍÈ´¶¤ò´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¤"¤È¤¤¤¦Àîºê»á¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹çÃ×¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥³¥é¥Ü´ë²è¡¦Âè»ÍÃÆ¤Ï¡ÖÀ¸²Ö¤òÅ»¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÈþ¤·¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´9·¿¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.j-lounge.jp/blogs/topics/260319-viaggioblu-lp
¡ÖÀ¸²Ö¤òÅ»¤¦¡×¾þ¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤³¤½¡¢²Ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÅ»¤¤¤¿¤¤
ÅÚ¤Ëº¬ÉÕ¤¿ð¡¹¤·¤¯ºé¤¸Ø¤êÀ¸¤¤ë²Ö¡¹¤ò¡¢¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÄÎù¤Ëºé¤¸Ø¤ë¥Ñ¥ó¥¸ー¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¥ê¥êー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºîÉÊ¤Î£²¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
HANA GRAPHIC ART ¤È¤Ï
¡Ö¤³¤³¤À¤±¤Ëºß¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î²Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡×
HANA GRAPHIC ART¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¼Ì¿¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Î©ÂÎÅª¤Ëºé¤¸Ø¤ë²Ö¡¹¤ÎÈþ¤ÎËÜ¼Á¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÊ¿ÌÌ¾å¤ËºÆ¸½¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«――¡£
À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÀîºê·ÊÂÀ»á¤Ï¡¢²Ö¤ä¿¢Êª¤È´Ø¤ï¤ëÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÆó¼¡¸µÀ¤³¦¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«¤Îµ»Ë¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ²è¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ ¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê³¨²è¶õ´Ö¤ò»ý¤ÄÆüËÜÈ¯¤Î¸½ÂåÈþ½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¿¤ò½É¤·¤¿¿¢Êª¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢¡ÖÀþ¡×¤ä¡ÖÅÀ¡×¤ä¡Ö¿§¡×¤È¤¤¤¦¹½À®Í×ÁÇ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤È¤é¤¨Ä¾¤µ¤ì¡¢°ìÄê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Ê¿ÌÌ¾å¤ËºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£
´ã¤¬¤È¤é¤¨¡¢¿´¤Ç´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤¢¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤À¸Ì¿¤Îµ±¤¡£
¾Ã¤¨¤æ¤¯¤«¤é¤³¤½°¦¤ª¤·¤¤¡Ö°ì½Ö¤ÎÈþ¡×¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¡¢Ãê¾Ý³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê²èÌÌ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÈ¾±Êµ×Åª¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¡¢¤½¤ì¤¬HANA GRAPHIC ART¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·ºî¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ö²Ö¤òÅ»¤¦´¿¤Ó¤Ç¡¢¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¹âÌÄ¤ë»þ´Ö¤ò¡×
¿ð¡¹¤·¤¤¥µ¥Æ¥ó¤È¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥ì¥ó¥ÉÁÇºà¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ÖÂç¿Í¤ÎÍÉ¤ì´¶¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£Èþ¤·¤¯±ð¤ä¤«¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¹âÍÈ´¶¤¬Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Blouse \31,900
£°£±¡¥¥Ñ¥ó¥¸ー¡¦¥Ö¥é¥¦¥¹
²ÄÎù¤Ê¥Ñ¥ó¥¸ーÊÁ¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡¢¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥¯¥ê¥Ü¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹¡£¥µ¥¤¥É¤Ç·ë¤Ö¥ê¥Ü¥ó¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤´Å¤µ¤ÈÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£ÌµÃÏ¤Î¥Ü¥È¥à¤È¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
£°£²¡¥¥Ñ¥ó¥¸ー¡¦¥¹¥«ー¥È
ºÌ¤êË¤«¤Ê¥Ñ¥ó¥¸ー¤ÎºîÉÊ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¹¥«ー¥È¤Ï²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÁïÌÀ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Âç¿Í»ÅÍÍ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£¼«Ê¬¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤â²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¸«¤Æ¤âÃå¤Æ¤â¿´ÃÏÎÉ¤¤°ìÃå¡£Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÍÉ¤ì¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°õ¾Ý¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
Skirt \37,400
Cardigan \35,200
03.¥Ñ¥ó¥¸ー¡¦¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¤ë¥ー¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢È´¤±´¶¤È¾åÉÊ¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£°ìËç¤Ç¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±ÁÇºà¤Î¥¹¥«ー¥È¤È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÀ¸²Ö¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
04.¥×¥ê¥ó¥È¡¦¥«¥Ã¥È¥½ー
Âµ¤Ë¤ÏÄø¤è¤¤Æ©¤±´¶¤Î¥·¥¢ーÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£°ÛÁÇºà¥³¥ó¥Ó¤¬±ü¹Ô¤¤òÀ¸¤ß¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìËç¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥«ー¥È¹ç¤ï¤»¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾åÉÊ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¡£°ìËç¤ÇÃå±Ç¤¨¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Cutsew \19,800
One piece \69,300
05.¥ê¥êー¡¦¥ï¥ó¥Ôー¥¹
Á¯¤ä¤«¤Ê¥ê¥êー¤Î¿§¤¬ºÝÎ©¤ÄÇÛ¿§ÀÚ¤êÂØ¤¨¤È²Ã¹©¥Ù¥ë¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÈÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ÏÃå¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¼çÌòµé¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ç¤¹¡£
06.¥ê¥êー¡¦¥Ö¥é¥¦¥¹
ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¥ê¥êー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥ê¥Ü¥ó¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ü¥¦¥¿¥¤¤¬´é¤Þ¤ï¤ê¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Blouse \36,300
Skirt \37,400
06.¥ê¥êー¡¦¥¹¥«ー¥È
Çò¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥ê¥êー¥×¥ê¥ó¥È¤¬±Ç¤¨¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥È¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÇÛ¿§¥Ù¥ë¥È¤Ç»Å¾å¤²¡¢¥¿¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
07.¥ê¥êー¡¦¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
Á¡ºÙ¤Ê¥ê¥êーÊÁ¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢¾åÉÊ¤Ê²Ú¤ä¤®¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë»É½«¤Ï´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë»÷¹ç¤¦¾å¼Á¤Ê°õ¾Ý¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ä¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¤È¤â¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£
Cardigan \35,200
Bag \15,400
06.Âç¿Í¤Î¤ª·Î¸Å¥Ð¥Ã¥°
ºòÇ¯¡¢ÂæÏÑ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Àîºê·ÊÂÀ»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡£
Äø¤è¤¯¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê±ð¤á¤¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤ä¤ª·Î¸Å¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È Àîºê·ÊÂÀ¡Ê¤«¤ï¤µ¤ ¤±¤¤¤¿¡Ë»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£1982Ç¯¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢·Ý½Ñ¹©·ÝÂç³ØÂ´¶È¡£°Ê¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äÅ¸Í÷²ñ¤Ê¤É¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë»Â¿·¤ÊºîÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¸½Âå¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢2006Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥ß¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Î¼çºË¤òÌ³¤á¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤°¡£2014Ç¯¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦ÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKTION¤òÎ©¤Á¾å¤²ÆÈÎ©¡£Êë¤é¤·¤ËÂ©¤Å¤¯¡Ö¿·¡¦²ÖÊ¸²½¡×¤òÄó¾§¤·¡¢¡ÖHANA GRAPHIC ART¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦·úÃÛ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£ÁÏºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥¢ー¥È¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÂçÃÀ¤Ê¶õ´Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Î¿¢Êª¡×¤È¤¤¤¦°ì´Ó¤·¤¿»ëÅÀ¤¬ÄÌÄì¤·¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦´¶¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯¡¢¥Ù¥ë¥®ー¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤è¤êÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È27Ì¾¤ò½¸¤á¤¿ºîÉÊ½¸¡ÖFORMIDABLE FLORISTS¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢Ãø½ñ¤ä´Æ½¤½ñÀÒ¡¢Â¿¿ô¡£
Viaggio Blu(¥Ó¥¢¥Ã¥¸¥ç¥Ö¥ëー)¤Ë¤Ä¤Æ
¥Ó¥¢¥Ã¥¸¥ç¥Ö¥ëー¤Ï¡¢ ¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç ¡ÖÀÄ¤¤Î¹¡× ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢ 1990 Ç¯ °Û¹ñ¾ð½ï¤¬Éº¤¦¹ÁÄ® ¿À¸Í¤Ç Î¹¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Åö½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ³¤³°¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê ¹âÉÊ¼ÁÁÇºà¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ ÆÃ¤ËµþÅÔ¤Î¥¢¥È¥ê¥¨²è²È¤È¼ê¤¬¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ï ³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¡¢ Ëè¥·ー¥º¥ó¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Ó¥¢¥Ã¥¸¥ç¥Ö¥ëー¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ï½ÏÎý¤µ¤ì¤¿ÀìÂ°¤Î¥Ñ¥¿¥ó¥Êー¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê ¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤ÃåÍÑ´¶¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ Èþ¤·¤¤»ÑÀª¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë ¡ØÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡Ù ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ
▶Viaggio Blu ¥³¥é¥Ü·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.j-lounge.jp/collections/20260319-viaggioblu-lp
▶Viaggio Blu ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.j-lounge.jp/pages/viaggio-blu
▶JAVA CORPORATION ¸ø¼°online store¡ÖJ Lounge¡×¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.j-lounge.jp/
¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
▶¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://java-corporation.co.jp/pages/viaggio-blu
▶¸ø¼°Instagram : https://www.instagram.com/viaggioblu_