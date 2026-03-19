¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡¦¥°¥é¥ßー¾Þ¼õ¾Þ ¸½Âå±Ç²è²»³Ú¤ÎÌ¾¾¢¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Ç¥¹¥×¥é¡¢¼î¶Ì¤Î±Ç²è²»³Ú¤ò·È¤¨ÍèÆü¸ø±é·èÄê¡ª
ËÜÆüAEGX¤ª¤è¤ÓAEG Presents Asia¤Ï¡¢±Ç²è²»³Úºî¶Ê²È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Ç¥¹¥×¥é¤ÎÍèÆü¸ø±é¡Ö¡ÈFrom Paris to Hollywood¡É / Cinematic Scores of Alexandre Desplat¡×¤ò2026Ç¯12·î7Æü(·î)¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë(Åìµþ)¡¢12·î9Æü(¿å)¥¶¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥Ûー¥ë(Âçºå)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¹¥×¥é¼«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ë¥¢Åìµþ¤È¤È¤â¤Ë¼«¿È¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê±Ç²è²»³Ú¤òÈäÏª¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥µー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)Àµ¸á¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ(ÃêÁª)¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Ç¥¹¥×¥é¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤«¤é¡Ö±Ç²è²»³Ú¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â°ÎÂç¤Êºî¶Ê²È¤Î°ì¿Í¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢Í¥²í¤Ç¾ð´¶Ë¤«¡¢´¶¾ð¤Ë¿¼¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÆÈ¼«¤Î²»³Ú¸À¸ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½Âå±Ç²è¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë130ËÜ°Ê¾å¤Î±Ç²è²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØGODZILLA ¥´¥¸¥é¡Ù¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡Ø¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Ð¥È¥ó ¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¡Ù¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È»à¤ÎÈëÊõ¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤ÊÆüËÜ¿Íºî¶Ê²È¡¢µ×ÀÐ¾ù¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëºî¶Ê²È¤Ç¤¢¤ëµ×ÀÐ¾ù¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼õ¾Þºî¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¡Ê2008¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¡Ê1988¡Ë¡¢¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡Ê2001¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¡Ê2004¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ø´ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥¹¥×¥é¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¤·¡¢¥¦¥£ー¥ó¤Î¥à¥¸ー¥¯¥Õ¥§¥é¥¤¥ó¤ä¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ðー¥Ó¥«¥ó¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Ìç¥Ûー¥ë¤Ç»Ø´ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¤Ç¤Î´°Çä¸ø±é2¸ø±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¡¢¤µ¤é¤ËÂæËÌ»ÔÎ©¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ä¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ¤È¤ÎÊ£¿ô¸ø±é¤Ê¤É¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Ç¥¹¥×¥é¤ÎËº¤ì¤¬¤¿¤¤±Ç²è²»³Ú¤¬ÁÔÂç¤Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥éÊÔÀ®¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÁÉ¤ê¡¢²áµî20Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ì¾ºî±Ç²è¤Î¿ô¡¹¤ò½ä¤ëË×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²»³ÚÂÎ¸³¤ò¡¢ÆüËÜ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²¤È¾Î¤µ¤ì¤ë²ñ¾ì¤ÇÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î±éÁÕ²È¤¿¤Á¤È¥Ç¥¹¥×¥é¼«¿È¤Î»Ø´ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÈFrom Paris to Hollywood¡É / Cinematic Scores of Alexandre Desplat ¸ø±é³µÍ×
¢£ÆüÄø¡¦²ñ¾ì¡¦»þ´Ö
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û
2026Ç¯12·î7Æü(·î)¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¡¡18:00³«¾ì / 19:00³«±é
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
2026Ç¯12·î9Æü(¿å)¥¶¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥Ûー¥ë¡¡18:00³«¾ì / 19:00³«±é
¢£¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ë¥¢Åìµþ
¢£Special Guest¡§µ×ÀÐ¾ù
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)
VIP ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§40,000±ß
¡¡--------
¡ÊÆÃÅµÆâÍÆ¡Ë
¡¡¡¦SÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È 1Ëç
¡¡¡¦ËÜ¿Í¤È¤ÎQ&A¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¡Ê³«¾ìÁ°Í½Äê¡Ë
¢¨Q&A¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¼ÁÌä¤ÎÃæ¤«¤éÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¸ø±éÅöÆü¡¢ËÜ¿Í¤¬²óÅú¤¹¤ë·Á¼°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Â»Ü»þ´Ö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡--------
SÀÊ¡§21,000±ß
AÀÊ¡§18,500±ß¡¡¢¨AÀÊ¤Ë¤Ï¥¹¥Æー¥¸²£¤ÎÀÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥¬¥óÀÊ¡§16,500±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ(ÃêÁª)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î19Æü(ÌÚ)12:00～4·î2Æü(ÌÚ)23:59
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/alexandredesplat/
¢£AEGX ÍèÆü¸ø±é¥Úー¥¸
Åìµþ¸ø±é¡§https://aegx.jp/schedule/12/2026/2324/
Âçºå¸ø±é¡§https://aegx.jp/schedule/12/2026/2340/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Åìµþ¸ø±é¡§@-Information¡¡https://supportform.jp/a-information
Âçºå¸ø±é¡§Ì´ÈÖÃÏ(Âçºå) 06-6341-3525 (Ê¿Æü12:00～17:00)
Presented by AEG Presents Asia, AEGX
¼çºÅ¡¦¾·æÛ¡§AEGX
¸å±ç¡¦±¿±Ä¡§¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥¤¥ô¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¡¿Ì´ÈÖÃÏ
Alexandre Desplat¡Ê¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Ç¥¹¥×¥é¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¶¯¤¯¶Á¤«¤»¤ë¤Ù¤»þ¤È¡¢¤µ¤µ¤ä¤¯¤Ù¤»þ¤òÍý²ò¤¹¤ëÃÎÀ¤È´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â°ÎÂç¤Êºî¶Ê²È¤Î°ì¿Í¤À¡×- ¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í
¿¿¤Î¥·¥Í¥Õ¥£¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Ç¥¹¥×¥é¤Ï¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤ËÆÈ¼«¤Î²»¿§¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤Î²»³Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë130ËÜ°Ê¾å¤Î±Ç²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥³¥¢¤òºî¶Ê¤·¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ2²ó¡¢BAFTA¾Þ3²ó¡¢¥»¥¶ー¥ë¾Þ3²ó¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ2²ó¡¢¥°¥é¥ßー¾Þ2²ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼õ¾Þ¡¦¥Î¥ß¥Íー¥ÈÎò¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡¢¥¥ã¥¹¥ê¥ó¡¦¥Ó¥°¥íー¡¢¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ëー¥Ëー¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥Á¥ãー¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥Õ¥ê¥¢ー¥º¡¢¥°¥ì¥¿¡¦¥¬ー¥¦¥£¥°¡¢¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¢¥í¥Þ¥ó¡¦¥Ý¥é¥ó¥¹¥ー¡¢¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤¿¤Á¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥É¡¦¥Ö¥í¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥¸¥íー¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ªー¥Ç¥£¥¢ー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¾¾¢¤È¶¦¤Ë50ËÜ°Ê¾å¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ±Ç²è¤Î²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¸å¡¢2003Ç¯¡Ø¿¿¼î¤Î¼ª¾þ¤ê¤Î¾¯½÷¡Ù¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¿Ê½Ð¡£
¤½¤Î¸å20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ø¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Ð¥È¥ó ¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¡Ù¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È»à¤ÎÈëÊõ¡Ù¡Ø¥·¥§¥¤¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÂçºî±Ç²è¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢±Ç²è²»³Ú³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÂ¿ºî¤Êºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¤È¤ÏÆÃ¤ËÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ Mr.FOX¡Ù¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¤Ê¤É¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤¿²»³Ú¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¡¦²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥ê¥·¥ã¿Í¤ÎÊì¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÉã¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦Â¿Ê¸²½ÅªÇØ·Ê¤Ï¡¢Èà¤Î²»³Ú¤Ë¤âË¤«¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÔÂç¤Ê¸ò¶ÁÅªºîÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥¢¥ë¥´¡Ù¡Ø¥¼¥í¡¦¥Àー¥¯¡¦¥µー¥Æ¥£¡Ù¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥ïー¥ë¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ä¥¸¥ã¥º¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¹ª¤ß¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ø´ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢¥Ñ¥ê´É¸¹³ÚÃÄ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©´É¸¹³ÚÃÄ¡¢¾å³¤¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢¥Ðー¥¼¥ë¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢¥¦¥£ー¥ó¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ê¤É¤È¶¦±é¡£¥Ðー¥Ó¥«¥ó¡¢¥¦¥£ー¥ó³ÚÍ§¶¨²ñ¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÌ¾Ìç¥Ûー¥ë¤Ç»Ø´ø¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¡¦¥é¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¡á¥¤¥ô¡¦¥Æ¥£¥Üー¥Ç¡¢¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥æ¤Î¤¿¤á¤Î¿·ºî¤âºî¶Ê¡£¥Ñ¥æ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ô¥Ú¥ì¥¢¥¹¤È¥á¥ê¥¶¥ó¥É¡Õ¥Õ¥ëー¥È¤È¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¤¿¤á¤Î¶¨ÁÕ¸ò¶Á¶Ê¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©´É¸¹³ÚÃÄ¤È¤ÎÏ¿²»¤È¤·¤ÆWarner Classics¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥ª¥Ú¥é¡ÔEn silence¡Õ¤¬¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢¥Ñ¥ê¡¢ÆüËÜ¤Ç½é±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¿¶ÉÕ²È¥¢¥é¥ó¡¦¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥ª¥¤¥¨¥ó¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¡ÔThe American Moth¡Õ¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Î¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿ー¡¢ÂæËÌ¹ñ²È²»³ÚÄ£¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¹ñÎ©¥ª¥Ú¥é¡¦¥Ð¥ì¥¨¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±°Ñ¾üºîÉÊ¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥²¥ó¹ñºÝ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç½é±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥ª¥¤¥¨¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤¬¥Î¥ë¥¦¥§ー¹ñÎ©¥Ð¥ì¥¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¤Ç¤Î¸ø±é¤¬2Æü´Ö¤È¤â´°Çä¤·¡¢Æ±Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥ë¤Ç¶¦±é¡£
¤µ¤é¤Ë2025～2026Ç¯¥·ー¥º¥ó°Ê¹ß¤â¡¢À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤äÊ¸²½µ¡´Ø¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¸ø±é¥·¥êー¥º¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AEG Presents Asia¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AEG Presents¤Ï¡¢¥é¥¤¥ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ñ¥ïー¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»ºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»³Ú¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶È³¦¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥êー¥Àー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï4ÂçÎ¦¤Ç³èÆ°¤·¡¢·Ý½ÑÀ¡¢ÁÏÂ¤À¡¢¤Þ¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÂÐ¤·¤ÆÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ä²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Coachella Valley Music & Arts Festival¤äÅÁÀâ¤ÎNew Orleans Jazz & Heritage Festival¡¢British Summer Time at Hyde Park¡¢Stagecoach¡¢Hangout Festival¡¢Electric Forest¡¢Firefly¤Ê¤É¤ò´Þ¤ß¡¢¥é¥¤¥ô¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ÂÎ¸³¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AEG Presents¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼çÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥íー¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥Èー¥ó¥º¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¡¢¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢¥»¥êー¥Ì¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Óー¥Ðー¡¢¥±¥Ëー¡¦¥Á¥§¥º¥Ëー¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«ー¥È¥Ëー¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥êー¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ä¥¢ー¤â¥×¥í¥âー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Goldenvoice¡¢Messina Touring Group¡¢Concerts West¡¢The Bowery Presents¡¢PromoWest Productions¡¢Marshall Arts¡¢Madison House Presents¡¢Zero Mile Presents¤Ê¤É¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢·à¾ì¡¢¥¢¥êー¥Ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°éÀ®¤ä´ÑµÒ¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÌµÈæ¤ÎÎÏ¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ïwww.aegpresents.com¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
AEGX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡§AEI ¸½¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥¤¥ô¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô³ô¼°²ñ¼Ò¡§ALC¡Ë¤È¡¢¥¢¥êー¥Ê¡¢¥Ûー¥ëÅù¤Î»ÜÀß±¿±Ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¶½¹Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëAEG¤Î²»³Ú¶½¹ÔÉôÌç¤Ç¤¢¤ëAEG Presents¤Ï¡¢Áê¸ßÊä´°Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¡¢¶¦Æ±»ö¶È¡ÖAEGX¡×¤ò2021Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤ª¤è¤ÓÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÃÏ°è¡¦Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç"°¦¤µ¤ì¤ë"IP¡Ê¢¨2¡Ë¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ëIP¤Î³«È¯¡¦°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
AEGX¤Ï¡¢¥é¥¤¥ô»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢»ö¶È¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡§¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¡Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤ËÄ©¤ß¤Ä¤Å¤±¤ë¡£¿Í¤¬»ý¤ÄÌµ¸Â¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¿®¤¸¡¢Â¿ÍÍ¤ÊºÍÇ½¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤ÊÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£¡×¤òºöÄê¤·¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯2022Ç¯5·îÈ¯É½¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Öavex vision 2027¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ·Ç¤²¤¿½ÅÅÀÀïÎ¬¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÃÏ°è¡¦Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç"°¦¤µ¤ì¤ë"IP¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§IP¤È¤Ï¡¢"Intellectual Properties"¤ÎÎ¬¤Ç¡¢ÃÎÅªºâ»º¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢³Ú¶Ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦±ÇÁüºîÉÊ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¤¬IP¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AEGX¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢AEG Presents¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¥¢¥êー¥Ê¡¦¥·¥¢¥¿ー¤Ê¤É¤Î¶½¹Ô»ÜÀß¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ä¥¢ー¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢AEG Presents¤Ï¡¢AEI¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈ¼«¤Î¥ê¥½ー¥¹¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥é¥¤¥ô¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ï¢·È¤ò¿¼¤á¡¢¥Üー¥Àー¥ì¥¹²½¤¬¿Ê¤à²»³Ú¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ËÈó¾ï¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Î¾¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëAEG¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¿·¤¿¤Ê²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ä¶½¹Ô»ÜÀß¤Î¶¦Æ±³«È¯¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î½êÂ°¡¦·ÀÌó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ä¥¢ー¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£