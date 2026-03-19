¥¯¥é¥Ö¥·ー¥ó¤Î¿·¿Êµ¤±ÔDJ¤¬Â£¤ëHouse/Tech House¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¡ÖDLIGHT¡×³«ºÅ¡ª

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EVENT INFO
2026.3.27(¶â) DLIGHT
@ZEROTOKYO
OPEN 11PM
HP¡§https://zerotokyo.jp/event/dlight-0327/
DOOR¡§\3,000-
FASTPASS TICKET¡§\2,000-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë
¡ÚZAIKO¡Ûhttps://zerotokyo.zaiko.io/e/dlight-0327
¡ÚRA¡Ûhttps://ja.ra.co/events/2397259
¡ÚZ HALL¡Û
ALEXANDER M / ARX / EIGHT / TENJU / YGCA
(A-Z)
VJ¡§Takayuki Tominaga
¡ÚENTER¡Û¡ÒTECHNO / HOUSE¡Ó
Macta (ÅÅ·â¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯) / ramu B2B white / TAIYO(Ä·ÎÂìíî½) / YUKINO / Rena / RICECAKE / Minoru / Hisappi / ¥Ï¥êー¤·¤ã¤ó
¡ÚR BAR¡Û¡ÒHOUSE / TECHNO¡Ó
Afro Tech Tokyo / HATSUYUKI / ZIMA / Krankent / BA-CHI- / DADO / ch1y0 / JENNIE
¡ÚBOX¡Û¡ÒALL MIX¡Ó
cicori / POSTMAN / RayMI20 / SzZy / Tsuk / TAKU / Yugo / Chiharu / fuji
ARTIST INFO
ALEXANDER M
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