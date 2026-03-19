¡ØTREASURE¡Ù¡ß¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¡õ¥ê¥¢¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëÂç·¿¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬ËÜÆü³«»Ï¡ª
¥³¥³¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÅÏ ¿¿°Ý¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥³¥Í¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎÃå¤»¤«¤¨¤ä¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡ØTREASURE¡Ù¤Î¡ÖJUNKYU¡×¡ÖASAHI¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¡¢2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖJUNKYU¡×¡ÖASAHI¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¡õ¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅÐ¾ì¤ä¡¢¤ªÌ¾Á°Æþ¤êÄ¾É®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢¸ÂÄê¥ê¥¢¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡ÙÂç·¿¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò³«»Ï¡ª
¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤´¤Î¡Ö¥³¥³¥í¥ó¡×¤Î¥«¥ï¥¤¥¤Ãå¤»¤«¤¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¡ØTREASURE¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤À¤±¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡ÖJUNKYU¡×¡ÖASAHI¡×¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¬¥Á¥ã¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥ê¥¢¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬ÁíÀª200Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖJUNKYU¡×¡ÖASAHI¡×¤Î¤Õ¤¿¤ê¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥³¥é¥ÜµÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://special.pokecolotwin.jp/treasure/
¡Ú¥³¥é¥Ü³«ºÅµÇ°Æ°²è¡Ûhttps://youtu.be/xZO3OasdesY
¡Ú¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡Û
¡¡App Store¡¡ ¡¿¡¡https://apps.apple.com/jp/app/id1475221397
¡¡Google Play ¡¿¡¡https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cocone.p2&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cocone.p2&hl=ja)
¡ã´ë²è¾ÜºÙ¡¡¢¨°ìÉôÈ´¿è¡ä
¢£ ¡ØTREASURE¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÌµÎÁ¤ÇGET¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖJUNKYU¡×¡ÖASAHI¡×¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ00Ê¬ ～ 2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
¢£ ¡ÖJUNKYU¡×¡ÖASAHI¡×¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡ª¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¸ÂÄê¥¬¥Á¥ãÅÐ¾ì¡ª
¤Õ¤¿¤ê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡ÈLIVE¡É°áÁõ¤ä¥³¥³¥ê¥¦¥à¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖJUNKYU¡×¡ÖASAHI¡×¤Ë¤è¤ëÏ¿¤ê²¼¤í¤·¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
LIVE¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ËÜ¥¬¥Á¥ã¤Ç¤Ï¡¢¡ÖJUNKYU¡×¡ÖASAHI¡×¤Î¤Õ¤¿¤ê¤È¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Æー¥Þ¥¹¥Èー¥êー¡ä
¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬ÃÆ¤±¤ë½Ö´Ö
²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤ë
²»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ
À¼¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤Ó¡¢¶»¤¬ÃÆ¤à
¶Á¤¯´¿À¼¤â¡¢¹¤¬¤ë¾Ð´é¤â
Á´Éô¤³¤Î½Ö´Ö¤ÎÊõÊª
¤µ¤¢¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦
Èà¤é¤ÎSPECIAL STAGE¤ò¡ª
¡Ú¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ00Ê¬ ～ 2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
¢£ ¡ØTREASURE¡Ù¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤äÆÃÀß¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Ç»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤½¤¦¡ª
¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØTREASURE¡Ù¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖJUNKYU¡×¡ÖASAHI¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥³¥ê¥¦¥à¤ÎÌÚ¤Ë¿å¤ä¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ªÊÖ¤·¤Î¿å¤ä¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡Ö¥ª¥â¥¤¥Ç¥Õ¥©¥È¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡ØTREASURE¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È/¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¸ø³«´ü´Ö¡Û
2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ00Ê¬
～ 2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
¢£¤ªÌ¾Á°Æþ¤êÄ¾É®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡¡¡Ö¥¢¥×¥ê¤Ç±þÊç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡ª
¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤Î¥¢¥×¥êÆâ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×100Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖJUNKYU¡×¡ÖASAHI¡×Ä¾É®¤Î¤ªÌ¾Á°Æþ¤êÄ¾É®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥Ä¥¢ー¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ00Ê¬
～ 2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
¢£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥«ー¥É¥±ー¥¹¤ä¥Ä¥¢ー¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥Õ¥©¥ÈÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡ª
¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù¸ø¼°X¡Ê@PokecoloTwin¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¤È¡Ö#¥È¥ì¥¸¥ãー¥Ý¥±¥Ä¥¤¥³¥é¥Ü¡×¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ00Ê¬
～ 2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
¡ØTREASURE¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2020Ç¯8·î7Æü¤ËYG ENTERTAINMENT¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥× TREASURE¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¿·¿Í¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤·¡¢¡Ö²øÊª¿·¿Í¡×¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢¡Ø2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN¡Ù ¤òÁ´4ÅÔ»Ô¡¦·×10¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£2022Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥ÖÎß·×Æ°°÷¿ô100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë½©¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー ¡Ø2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN¡Ù ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦Ê¡²¬¡¦¿ÀÆàÀî¡¦Âçºå¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç·×15¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Ëµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤ÇÆüËÜ¥Ä¥¢ー¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ä¥¢ーÁíÆ°°÷30Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë2026Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¡ÖTREASURE THE STAGE 2026¡×³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö½Å»ë·¿¡×¥°¥íー¥Ð¥ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚOFFICIAL WEBSITE¡Ûhttps://ygex.jp/treasure/
¡Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡Ï(C) 2026 YG Entertainment
¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡×¤Ï¤Õ¤¿¤´¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¡Ö¥³¥³¥í¥ó¡×¤Î¥«¥ï¥¤¥¤Ãå¤»¤«¤¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢Áí¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô1,800Ëü¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥×¥ê¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¥³¥í¥ó¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤´¥³ー¥Ç¤äÎø¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¿Æ»Ò¥³ー¥Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ãå¤»ÂØ¤¨¥²ー¥à¤è¤ê¤âÌÌÇò¤¤Ãå¤»ÂØ¤¨SNS¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÍ·¤ÓÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡£
¡Ú¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/PokecoloTwin
¡ã¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¥Ä¥¤¥ó¡Ù³µÍ×¡ä¡¡¡¡
¡¦ÂÐ±þOS¡§iOS 13.0 °Ê¾å¡£iPhone¡¢iPad¡¢¤ª¤è¤Ó iPod touch ¤ËÂÐ±þ / Android 6.0 °Ê¾å
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¡Ë
¡Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡Ï¡¡(C) cocone corporation
¥³¥³¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥³¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥¢¥Ð¥¿ーÃå¤»¤«¤¨¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥ê¥ô¥êー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¡Ø¥Ô¥å¥¢Æó¥¹¥¿¡Ù¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥³¥Í¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥³¥³¥Í¥°¥ëー¥×¤¬Á´À¤³¦¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡¢¾þ¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡á¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤Ï120Ëü¼ï300²¯¸Ä¤òÄ¶¤¨¡¢¥³¥³¥Í¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ð¥¿ー³«È¯¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡¢¸ì³Ø¶µ°é¡¦¶µ°é»ö¶È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÍøÊØÀ¤äµ¡Ç½À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥³¥Í¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡Ö´¶À¡×¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥³¥³¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊURL¡§https://cocone.co.jp ¡Ë
ÀßÎ©¡§2008Ç¯9·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¼ãÎÓ3-1-18
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¢¥×¥ê´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä