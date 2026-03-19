ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¼ãÑÕ¡¢ÎÖÇÉ¡¢µþ¤ÎÈþ½Ñー¤¤é¤á¤¤ÎºÙ¸«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óー¡×¡¡¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¡¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ë¤Æ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡Ä¡ª
¾å¤«¤é¡§ÁÍº§Îé¿Þ¡ÊÉôÊ¬¡Ë°ËÆ£¼ãÑÕ¡ÎÁ°´ü¡Ï¡¢¶âµû¶Ì¿Þ¡ÊÉôÊ¬¡Ë¿ÀºäÀã²Â¡Î¸å´ü¡Ï¡¢ÀãÃæÍº·Ü¿Þ¡ÊÉôÊ¬¡Ë°ËÆ£¼ãÑÕ¡ÎÄÌ´ü¡Ï¡¢¿åÊÕ²È³û¿Þ屛É÷¡ÊÉôÊ¬¡ËÎëÌÚÂ¶°ì¡ÎÁ°´ü¡Ï¡¡ºîÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆºÙ¸«Èþ½Ñ´ÛÂ¢
µþÅÔ¡¦ºÙ¸«Èþ½Ñ´Û¤Ï¡¢¹Í¸Å»ñÎÁ¤«¤éÎÖÇÉ¤ä¼ãÑÕ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¹¾¸Í³¨²è¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤»þÂå¤ÈÊ¬Ìî¤ò
ÌÖÍå¤·¤¿¡¢¤ï¤¬¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆüËÜÈþ½Ñ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎËÄÂç¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ºÙ¸«ÎÉ»á¡Ê¹æ ¸Å¹á°Ã¡¢1901-79¡Ë¤¬¼ý½¸¤·¤¿¸ÅÈþ½Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆóÂåÌÜ¤Î
Õé»á¡Ê1922-2006¡Ë¡¢»°ÂåÌÜ¤ÎÎÉ¹Ô»á¡Ê1954-¡Ë¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢Ìó80Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÈþ½Ñ¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëºÙ¸«Èþ½Ñ´Û¤¬¸Ø¤ëÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÌ¾ÉÊ¤ò¶å½£¤Ç
½é¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶â¿§¤Ë¤«¤¬¤ä¤¯Ê©¶µ¹©·Ý¤ä¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ë¿è¤ò¶Ë¤á¤¿¼ãÑÕ¤äÎÖÇÉ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¹¾¸Í³¨²è¤Î¿ô¡¹¤ò³µ´Ñ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÈþ½Ñ¤ÎÀº¿ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡Ä¡ª
²»À¼¥¬¥¤¥É ¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー ·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤µ¤ó¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅÆü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯£´·î25Æü(ÅÚ) 14:00～
¾ì½ê¡§¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û1³¬¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Ûー¥ë
¡Ú¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Î»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï°Ê²¼URL¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://fihb.f.msgs.jp/webapp/form/22521_fihb_611/index.do
¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¡§4·î17Æü(¶â)
Äê°÷¡§270Ì¾
¢¨¤´Æþ¾ì¤ÎºÝ¤ËËÜÅ¸´ÑÍ÷·ô¡ÊÈ¾·ô²Ä¡Ë¤â¤·¤¯¤ÏQR¥Á¥±¥Ã¥È²èÌÌ¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç¾õ¶·¤Ë¤è¤êÅöÆüÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¼Ì¿¿»£±Æ/Ï¿²»/Ï¿²è¤Ï¡¢¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆÊÑ¹¹¤äÃæ»ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Î¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´ó¤ê¤«¤«¤ê¹Ô°Ù¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¡¦½ÉÇñÈñÅù¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤µ¤ó¡Ê²Î¼ê¡Ë
2019Ç¯5·î1ÆüÎáÏÂ¸µÆü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£
2024Ç¯ÌÚÍü·ûÉð¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢
½ê¥¸¥çー¥¸ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡ÖÁ´¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤Ç
¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
2025Ç¯¡ÖFun! Fun! Fun!¡×¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë2Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¡¢¡ÖÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
2026Ç¯4·î15Æü 1st EP¡ÖNew Beginning¡×È¯Çä·èÄê¡¢5·î¤è¤ê¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー2026～New Beginning～³«ºÅ·èÄê¡£
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤µ¤ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È :
https://niihamaleon.com/
¡ÚÅ¸Í÷²ñ³µÍ×¡Û
¢£Ì¾ ¾Î ¡§ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¼ãÑÕ¡¢ÎÖÇÉ¡¢µþ¤ÎÈþ½Ñ―¤¤é¤á¤¤ÎºÙ¸«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óー¡×
¢£²ñ ´ü ¡§2026Ç¯4·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë～6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢°ìÉôºîÉÊ¤òÅ¸¼¨ÂØ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÒÁ°´ü¡Ó4·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë～5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡Ò¸å´ü¡Ó5·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë～6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£»þ ´Ö ¡§ÆüÍËÆü¡¦²ÐÍËÆü~¶âÍËÆü9»þ30Ê¬~17»þ00Ê¬(Æþ´Û¤Ï16»þ30Ê¬¤Þ¤Ç)
¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅÚÍËÆü¡ÚÌë´Ö³«´Û¡Û9»þ30Ê¬~19»þ00Ê¬(Æþ´Û¤Ï18»þ30Ê¬¤Þ¤Ç)
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨Ìë´Ö³«´Û¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾ÜºÙ¤Ï¶åÇî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£µÙ ´Û Æü ¡§Ëè½µ·îÍËÆü¡Ê¤¿¤À¤·5·î4Æü¤Ï³«´Û¡Ë
¢£²ñ ¾ì ¡§¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û (¢©818-0118 Ê¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»ÔÀÐºä4 - 7 - 2)
¢£¼ç ºÅ ¡§¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û¡¦Ê¡²¬¸©¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¡¢RKBËèÆüÊüÁ÷¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹
¢£¶¦ ºÅ ¡§¡Ê¸øºâ¡Ë¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û¿¶¶½ºâÃÄ
¢£ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ »¿ ¡§µ×¸¶ËÜ²È¥°¥ëー¥×
¢£ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍºÙ¸«Èþ½ÑºâÃÄ¡¦ºÙ¸«Èþ½Ñ´Û¡¢ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ
¢£¸å ±ç ¡§Ê¡²¬»Ô¡¢ÂÀºËÉÜ»Ô¡¢ÂÀºËÉÜ»Ô¾¦¹©²ñ¡¢ÂÀºËÉÜ´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢º´²ì¿·Ê¹¼Ò¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»